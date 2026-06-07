https://ukraina.ru/20260607/v-budapeshte-proshel-miting-protiv-premera-madyara-1079931299.html

В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра

В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра - 07.06.2026 Украина.ру

В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра

В центре Будапешта напротив президентского дворца собрались около двух тысяч противников политики нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Демонстранты, близкие к правым консерваторам, вышли поддержать президента Тамаша Шуйока, которого Мадьяр призывает уйти в отставку. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости

2026-06-07T21:59

2026-06-07T21:59

2026-06-07T21:59

новости

будапешт

венгрия

украина

виктор орбан

мадьяр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/0a/1077759196_0:195:2948:1853_1920x0_80_0_0_8f6f8903c6c027e37bc2ba200ebd4552.jpg

Митингующие скандировали лозунг "Не бойтесь!" и держали плакаты, один из которых гласил: "Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллиона сторонников "Фидес"". Собравшиеся предложили премьеру заняться наконец управлением страной и "найти себе другого врага". В ходе акции неоднократно звучали высказывания в поддержку экс-премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

будапешт

венгрия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, будапешт, венгрия, украина, виктор орбан, мадьяр