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В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра
В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра - 07.06.2026 Украина.ру
В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра
В центре Будапешта напротив президентского дворца собрались около двух тысяч противников политики нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Демонстранты, близкие к правым консерваторам, вышли поддержать президента Тамаша Шуйока, которого Мадьяр призывает уйти в отставку. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости
2026-06-07T21:59
2026-06-07T21:59
2026-06-07T21:59
новости
будапешт
венгрия
украина
виктор орбан
мадьяр
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Митингующие скандировали лозунг "Не бойтесь!" и держали плакаты, один из которых гласил: "Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллиона сторонников "Фидес"". Собравшиеся предложили премьеру заняться наконец управлением страной и "найти себе другого врага". В ходе акции неоднократно звучали высказывания в поддержку экс-премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, будапешт, венгрия, украина, виктор орбан, мадьяр
Новости, Будапешт, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Мадьяр
В Будапеште прошел митинг против премьера Мадьяра
В центре Будапешта напротив президентского дворца собрались около двух тысяч противников политики нового премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра. Демонстранты, близкие к правым консерваторам, вышли поддержать президента Тамаша Шуйока, которого Мадьяр призывает уйти в отставку. Об этом 7 июня сообщают РИА Новости
Митингующие скандировали лозунг "Не бойтесь!" и держали плакаты, один из которых гласил: "Что хочет Петер Мадьяр на ужин? Сердца 2,5 миллиона сторонников "Фидес"". Собравшиеся предложили премьеру заняться наконец управлением страной и "найти себе другого врага".
В ходе акции неоднократно звучали высказывания в поддержку экс-премьера Виктора Орбана и его партии "Фидес".
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выборы с нарушениями. Итоги 7 июня Все об Украине из России - на сайте Украина.ру