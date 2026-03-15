"Иран пытается выключить США из ближневосточной игры" — обозреватель о позиции Тегерана

У Ирана есть рычаги давления, и он пытается выключить США из ближневосточной игры. Для Тегерана мир просто так не нужен — точно так же, как России не нужен мир на Украине любой ценой. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-15T04:45

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

Говоря о параллелях между ситуацией вокруг Ирана и действиями России, эксперт привел неожиданный пример. "Обратите внимание, как Россия радостно объявила о готовности уйти с европейского рынка газа. Это Европа все угрожала от нашего газа отказаться, но мы не торопились уходить, громко хлопнув дверью. Уходить надо вовремя", — заявил Ищенко."И сейчас, когда Европе негде взять энергоносители, кроме как у России, мы можем уйти. "Мы торгуем дефицитом. Становитесь в конец очереди. Хотите в начало очереди? Можем поговорить о ценах. Компенсируйте все наши потери за последние пять лет", — пояснил собеседник.По словам обозревателя, у Ирана тоже есть рычаги давления, и он пытается выключить США из ближневосточной игры. Для Тегерана мир просто так не нужен — точно так же, как России не нужен мир на Украине любой ценой."Мы ведь тоже говорим: "Нам не нужен мир на Украине просто так. Надо, чтобы мирный договор обеспечил наши интересы и нашу безопасность". И Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине" на сайте Украина.ру.О других аспектах конфликта на Ближнем Востоке — в материале "Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех" на сайте Украина.ру.

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

