Дмитрий Голубовский: Если Европа останется без нефти и газа из-за войны в Иране, проблемы начнутся у всех

Дисконты на российскую нефть из-за конфликта вокруг Ирана резко упали с 30 долларов за баррель до 3. На этом можно хорошо заработать. Но, повторюсь, не в долгосрочной перспективе продолжение войны не в наших интересах. Поэтому Путин делает все, чтобы прекратить этот конфликт

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом", автор многочисленных публикаций по перспективам мировой экономики Дмитрий Голубовский- Дмитрий Олегович, после телефонного разговора Путина и Трампа по поводу урегулирования вокруг Ирана цены на нефть опустились со 117 до 89 долларов за баррель. Чего ждать дальше? Как мировая экономика будет приспосабливаться к новым реалиям?- Сразу скажу, что боевые действия на Ближнем Востоке делятся на две части. Есть ирано-израильский конфликт, а есть атаки Ирана на союзников США, которые союзниками Израиля не являются, но рассматриваются Ираном как законная цель, потому что на их территории находятся американские военные базы. Катар, ОАЭ, Саудовская Аравия – все они страдают. При этом Россия тоже оказалась не в очень хорошей политической ситуации.Иран – это дружественная России страна. Но и Эмираты – тоже дружественная нам страна. Дубай – это финансовый центр, который всегда был для нас открыт. Эмираты никогда не вводили против нас никакие санкции и не препятствовали расчетам. Я бы даже сказал, что их банки обслуживали наши интересы лучше, чем китайские банки. В частности, через эмиратские банки идут расчеты за торговлю, которая идет по тому самому Южному коридору через Иран.Одним словом, наши интересы из-за этого конфликта в любом случае страдают от того, что под раздачу попадает и Иран, и арабские страны Персидского залива.А конъюнктурно Россия, конечно, выигрывает. Де-факто санкции не работают. Задним числом и просто сняли. США сказали: "Мы разрешаем Индии покупать российскую нефть". Причем сказали уже тогда, когда Индия контрактовала 5 миллионов баррелей. Никто никакие ограничения сейчас соблюдать не будет. В этом плане позиция США напоминает Короля из сказки "Маленький Принц":- Я запрещаю тебе зевать.- Но я долго был в пути и совсем не спал.- Тогда я повелеваю тебе зевать.Для нас это хорошо. Дисконты на нашу нефть резко упали с 30 долларов за баррель до 3. На этом можно хорошо заработать. Но, повторюсь, не в долгосрочной перспективе продолжение войны не в наших интересах. Поэтому Путин делает все, чтобы прекратить этот конфликт. Посмотрим, увенчаются ли успехом его усилия или нет. Но, по всей видимости, какие-то договоренности все же были достигнуты.- При этом Иран выдвинул жесткие условия по переговорам с США. Он также потребовал от арабских стран выгнать со своей территории американские базы. Вряд ли эта позиция будет принята его оппонентами. Какие же экономические последствия ждут всех нас, если конфликт затянется?- Некоторое падение цен на нефть после чрезмерного роста, которое произошло в силу последних заявлений Трампа, надо рассматривать просто как высокую волатильность. Рост цен на нефть не прекратится. Он будет выше 100 долларов за баррель, несмотря на все усилия российской дипломатии. Потому что участники конфликта пока действительно не собираются его прекращать.Я прекрасно понимаю позицию Ирана, который хочет завершить войну так, чтобы она не началась снова. Я вижу позицию Израиля, для которого эта война носит экзистенциальный и даже религиозный характер. Неслучайно она началась во время праздника Пурим. А Трамп просто оказался в заложниках ситуации, когда влияние израильского лобби на республиканскую партию слишком велико. В этом плане я верю Питу Хегсету, который сказал, что Израиль начал бы эту войну вне зависимости от того, что они думают по этому поводу.Одним словом, США с этой войны не соскочат. Договариваться должны Иран и Израиль. А они не о чем не договорятся. К сожалению, конфликт не прекратится. Максимум, что возможно, так это то, что благодаря усилиям России этот конфликт удастся загнать в какие-то рамки, чтобы он не вредил всему миру.- А что ждет Европу? Мы неоднократно говорили о том, как украинский конфликт пошатнул ее экономику из-за того, что она отказалась от дешевых энергоресурсов из России. А теперь к этому добавилась война на Ближнем Востоке.- Европа сейчас оказывается в катастрофическом положении. У нее нет таких нефтяных резервов, как в США. Причем этот резерв был создан еще во времена прошлых арабо-израильских войн, чтобы не позволять ОПЕК манипулировать ценами на нефть внутри США. Китай весь прошлый год тоже создавал большие нефтяные резервы, который позволяют ему покрыть 100 дней всего импорта нефти. А, учитывая, что через Ормузский пролив Китай получает 45% нефти, то даже если его полностью перекроют, то он продержится примерно 200 дней (это полгода).У Европы этого нет. Она загнется, если не возобновит сотрудничество с Россией.Но по этому поводу четко выступил наш президент, который сказал, что необходимо долгосрочное решение вопроса. Не должно быть так, что сейчас европейцы что-то купят, чтобы дух перевести, а потом вернуться к прежней антироссийской политике. Тут должна быть полная смена подхода. Европа должна отказаться от торговой войны против России.Не думаю, что Европа на это пойдет. Она понадеется на поддержку США и на то, что конфликт на Ближнем Востоке разрешится в течении пары месяцев. Но если этот конфликт затянется до сентября (о чем пишут американские и израильские СМИ), Европа эту ситуацию не пересидит. Как они будут выходить из нее – не знаю.Тем временем Россия продает нефть и сжиженный газ покупателям в Азии. Эти объемы законтрактованы. Если их выкупят, для Европы вообще ничего не останется. И Европа сейчас может получить второй энергетический шок. Первый энергетический шок она получила в начале СВО, а нынешний шок будет гораздо серьезнее. Это приведет к рецессии в Евросоюзе. А рецессия в Евросоюзе – это огромная проблема для всей мировой экономики.Как бы там ни было, Евросоюз занимает большую долю в мировом ВВП. Если европейская промышленность окончательно завалится, это отразится на всех. Они перестанут покупать комплектующие для своих заводов, а от этого пострадает Китай. И вот тут может сложиться ситуация 2008 года, когда цены на нефть сначала взлетели до 130 долларов за баррель, а к концу года рухнули ниже 50.Мы не знаем, как дальше будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке и как это отразится на мировой торговле и финансовой системе. Риски велики. Просто мы их пока недооцениваем. Этот год наш еще сильно удивит.Также по теме - в интервью Юрия Станкевича: Война США и Израиля с Ираном усилит борьбу за "атлантические" баррели

2026

