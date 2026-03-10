https://ukraina.ru/20260310/1076619412.html

Ростислав Ищенко: Война против Ирана загнала США в ту же ловушку, которую они устроили России на Украине

Чтобы заключить какое-то соглашение с Ираном, США придется пойти на уступки, к которым они явно не готовы. Ну не хотят они с позором уйти с Ближнего Востока, потому что Иран их оттуда выгнал. Поэтому они будут продолжать воевать

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав ИщенкоРанее между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, после которого американский президент заявил о стремлении российского лидера содействовать решению ситуации на Ближнем Востоке. Позднее Трамп стал делать заявления о том, что США практически победили Иран. Многие наблюдатели в связи с этим сошлись во мнении, что глава Белого дома ищет возможность срочного выхода из ближневосточной авантюры.- Ростислав Владимирович, как вы думаете, а нужно ли США в принципе заканчивать этот конфликт?- Честно говоря, я не совсем понимаю, какое отношение беседа Путина с Трампом имеет к срочному выходу США из этой ближневосточной авантюры.От того, что Путин и Трамп поговорили, Россия не вышла из Украины. Мы тоже не собирались воевать четыре года, но пришлось. И потом, что Путин в очередной раз фактически сказал в разговоре с Трампом? "Если вы не убедите Зеленского заключить мир по-хорошему, мы будем решать вопрос военным путем". Путин же не сказал: "Дорогой Дональд, мы с тобой поговорили, и мне срочно захотелось договориться с Зеленским. Уговори его, пожалуйста".Так почему же США должны выходить из войны против Ирана?Да, иранцы говорят, что Трамп ищет к ним подходы через завсклада или директора магазина. Но они хотят воевать дальше. И как Трамп выйдет, если Иран хочет воевать? Мы же не выходим из Украины не потому, что хотим воевать, а потому, что Украина хочет воевать дальше. Хотя мы еще с марта 2022 года предлагали им договориться.Теперь США тоже говорят: "Давайте договоримся. Вот условия. Вот Трамп. Вот посредники". Я не исключаю, что он Путина просил что-то там иранцам передать. Но Иран отвечает: "Пока хотим воевать". Так каким же образом разговор Путина с Трампом должен закончить войну? Если Украина, которая проигрывает, хочет воевать, почему Иран, который пока что выигрывает, должен отказаться от войны?Да, у США есть техническая возможность стереть Иран с лица земли. Но у нас тоже есть возможность стереть Украину с лица земли, а мы этого не делаем. Есть надежда, что США прямо сейчас тоже стирать Иран с лица земли не будут. И для нас, и для них это привело бы к серьезным политическим издержкам. Следовательно, пока у США не остается другого выхода, кроме как воевать с Ираном дальше.Мы с вами ранее говорили, что США могут получить в Иране свою Украину. Вероятность этого по-прежнему велика. Мы не хотели воевать долго, но пришлось воевать долго. И они хотели решить вопрос быстро, но теперь вынуждены неизвестно сколько воевать.- Но это же не означает, что компромиссный мир между США и Ираном априори невозможен?- Может быть, удастся договориться. У Ирана положение сложное. Как военное (ракеты прилетают со всех сторон), так и политическое. Вокруг него масса стран, с которыми он вынужден воевать, потому что там американские базы, откуда взлетают американские самолеты. Он вынужден наносить удары по территории этих стран, в том числе по их нефтяной инфраструктуре. Да, это дает Ирану возможность резко ухудшать экономическое положение союзников США и таким образом пытаться вывести их из игры. Но это несет постоянную угрозу активного вступления в войну еще большего количества государств. Это то, чего США хотели изначально: "Пускай Израиль, арабы и Турция воюют с Ираном, а мы будем продавать оружие и выступать посредником". Пока с этим не получается. Но стремление это никто не отменял.Почему вообще начинаются войны? Потому что проблемы и противоречия нельзя решить военным путем. При этом война – это всегда издержки. Ты никогда не знаешь, когда и как она закончится. Поэтому ответственные политики стремятся ее не начинать. И если США начали войну с Ираном, у них ситуация складывалась таким образом, что им нельзя было пройти мимо.Дело не в том, что Иран хотел создать ядерное оружие. Его устраивал статус пороговой страны, которая может решить ядерную проблему достаточно быстро, но которая этого не делает, потому что в этом нет острой необходимости. Но США договариваться не хотели категорически. И это уже не первая угроза войны против Ирана. Более того, только за два года Трампа война дважды уже начиналась.До этого США тоже угрожали бомбардировками Ирану. И разные акции против него проводили. И Израиль поддерживали, который убивал иранских ученых и генералов. Да и сами США убивали высокопоставленных иранских командующих. То есть тихая война велась постоянно. Но Штатам понадобился громкий эффект, чтобы показать, что увядающая гегемония – все равно гегемония.Они подготовились, учтя ошибки своего предыдущего нападения. Собрали больше кораблей, самолетов, бомб и ракет, чтобы сразу же нанести смертельный удар. Подготовили операцию по уничтожению иранского руководства. Они считали, что победили в первый же день. Но когда выяснилось, что надо вести затяжную войну (ПВО не справляется, есть проблемы с транспортировкой нефти, глобальная торговля страдает), то США оказались к ней явно не готовы. И это устраивает Иран.Обратите внимание, как Россия радостно объявила о готовности уйти с европейского рынка газа. Это Европа все угрожала от нашего газа отказаться, но мы не торопились уходить, громко хлопнув дверью. Уходить надо вовремя. И сейчас, когда Европе негде взять энергоносители, кроме как у России, мы можем уйти. "Мы торгуем дефицитом. Становитесь в конец очереди. Хотите в начало очереди? Можем поговорить о ценах. Компенсируйте все наши потери за последние пять лет".То есть у Ирана есть рычаги давления. Они пытаются выключить США из ближневосточной игры. Для них мир просто так не нужен. Мы ведь тоже говорим: "Нам не нужен мир на Украине просто так. Нам надо, чтобы мирный договор обеспечил наши интересы и нашу безопасность". И Иран прямо говорит, что им нужен прочный мир, а не так, что через полгода на них опять нападут. Для этого им надо сократить присутствие США на Ближнем Востоке и получить определенные гарантии, что они там не появятся. Например, ликвидация американских баз в странах Персидского залива. Даже если США захотят восстановить их, на это уйдет минимум несколько месяцев. То есть в любом случае США утратят рычаги влияния, а Израиль в одиночку не будет уже таким храбрым.Кроме того, Иран может требовать создания безъядерной зоны на Ближнем Востоке и удаления американского ядерного оружия с базы "Инджирлик" в Турции. Причем это требование может поддержать Россия.Таким образом, чтобы заключить какое-то соглашение, США придется пойти на уступки, к которым они явно не готовы. Ну не хотят они с позором уйти с Ближнего Востока, потому что Иран их оттуда выгнал. Поэтому они будут продолжать воевать.Наши требования к Украине в 2022 году были весьма умеренными, но они были. Отступить от них Россия не могла. Иначе это было бы позором: "Перешли границу, ничего не получили, ушли". Ситуация аналогичная. США не могут уйти и сказать: "Извините, погорячились". Это реднекам можно сказать, что Трамп всех победил, потому что они на карте Ближний Восток не найдут. Но весь остальной мир увидел, что же произошло. Это будет удар не столько по Трампу и трампистам, сколько по возможностям США реализовывать свою активную и агрессивную внешнюю политику. Это заставит и союзников задуматься, надо ли дальше состоять в союзе с США.Повторюсь, все не так просто. Не бывает так, что ты поговорил с Путиным, а завтра у тебя все в жизни сложилось.Да, Трамп ищет возможность сохранить лицо. Да, США сами попали в ловушку, куда они загоняли Россию. Сейчас они стоят перед перспективой затяжной войны. Но и Иран пока что воюет в единственном числе. И позиции у него не такие хорошие, как кажутся. Рано или поздно заканчиваются не только ракеты, но и устойчивость народа. А дальше все упирается в вопросы, ответ на которые не даст никто.Сколько у США и Израиля боеприпасов, которые можно использовать? Способны ли США развернуть производство боеприпасов в кратчайшие сроки?- Еще возникает вопрос, способны ли и захотят ли Россия с Китаем наладить бесперебойные поставки боеприпасов в Иран?- Вот именно. Для нас ситуация там тоже неоднозначная. Затяжная война нам там тоже не нужна, потому что она несет непросчитываемые угрозы для мировой экономики.Можно радоваться, что США и Европа испытывают трудности и загнуться. Точнее, Европа загнется раньше, потому что у США запас прочности побольше. Но экономика-то мировая. Если мы торгуем с США по минимуму, а с европейского рынка нас выдавили, то Китай пока что торгует и с теми, и с другими по максимуму. Подрыв этой торговли косвенно бьет и по нам. Если Китаю не надо производить, ему не надо столько сырья и энергоресурсов, сколько он закупает. Следовательно, и наши продажи упадут.Можно было бы порадоваться, что мы энергоресурсы сэкономим. Но у нас будет огромное количество людей, которые из-за этого потеряют работу. В стране упадет покупательная способность, из-за чего начнутся проблемы и у малого бизнеса, который предоставляет услуги. А если упадут доходы от внешней торговли, будет рост налогов. Никому от этого хорошо не станет.А если начнется глобальный экономический кризис, когда нечего будет продавать, кроме продовольствия? Будут деньги его покупать у тех, кто заинтересован в покупках продовольствия? Или нам надо будет оказывать гуманитарную помощь, чтобы выжили будущие покупатели?Повторюсь, сценарий, чтобы шла бесконечная война, а мы бы на ней наживались, невозможен. Мы на одной планете живем. Только США и Украина верили, что только им будет хорошо, когда всем остальным плохо. Зря верили. Более того, сценарий, когда война против Ирана перерастет в третью мировую войну, тоже пока никто не отменял, потому что интересов на Ближнем Востоке очень много.Всем понятно, что в среднесрочной перспективе США и Израиль задавят Иран. Всем понятно, что в среднесрочной перспективе Россия задавит Украину. Но враги России делали ставку, что мы надорвемся, пока будем давить Украину. И точно так же можно надорваться, давя Иран. Тем более, в Иран тоже можно наладить поставки вооружений и разведданных. Как США с Израилем будут реагировать, если эта внешняя помощь ведет к их поражению? У них всегда будет выбор: отступать или наступать. И до сегодняшнего дня стратегия США всегда была наступательная: американцы шли по пути повышения ставок. Потому-то я и говорю, что мы очень близко подошли к третьей мировой войне.

