Bild: война в Иране расколола администрацию Трампа и запустила гонку за пост президента в 2028 году

Bild: война в Иране расколола администрацию Трампа и запустила гонку за пост президента в 2028 году - 15.03.2026 Украина.ру

Bild: война в Иране расколола администрацию Трампа и запустила гонку за пост президента в 2028 году

Внутри администрации Дональда Трампа нарастает раскол. Причиной стали разногласия по военной операции в Иране, которые вылились в противостояние между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Об этом 15 марта сообщает немецкое издание Bild

2026-03-15T11:07

2026-03-15T11:07

2026-03-15T11:07

Как пишет Bild со ссылкой на инсайдеров, военная операция США в Иране привела к серьёзному расколу в команде президента Дональда Трампа. Противостояние развернулось между двумя ключевыми фигурами — вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.По информации издания, Вэнс занимает более сдержанную позицию в иранском вопросе, тогда как Рубио выступает за жёсткий курс. Именно это расхождение, по мнению Bild, превратило текущий конфликт в "прелюдию к президентским выборам 2028 года", поскольку оба политика считаются наиболее вероятными преемниками Трампа.Наиболее болезненным для Вэнса стал момент, когда, по данным Bild, Трамп обратился к группе крупных спонсоров с вопросом, кто из них лучше подходит на роль будущего лидера. Источники утверждают, что большинство спонсоров высказались в пользу госсекретаря Марко Рубио. Хотя официально Трамп сохраняет публичную поддержку обоих, инсайдеры полагают, что симпатии президента склоняются в сторону Рубио.Издание напоминает, что, согласно 22-й поправке к Конституции США, Трамп не имеет права избираться на третий срок, поэтому республиканцам предстоит выбрать нового кандидата к ноябрю 2028 года. Примечательно, что ещё в июле 2025 года сам Рубио публично называл Вэнса "отличным кандидатом", а по данным Politico, в частных беседах госсекретарь признавал вице-президента главным фаворитом партии. Однако текущие события, судя по всему, изменили расстановку сил в Белом доме.Политолог Андрей Сидоров считает, что администрация США неверно оценила свои возможности в Иране, рассчитывая на скорую победу. В сложившейся ситуации, по мнению эксперта, Дональд Трамп остро нуждается в дипломатическом успехе на украинском направлении, чтобы компенсировать неудачу. Подробнее в материале "Горький привкус иранской авантюры": Сидоров раскрыл, почему Трампу нужен "быстрый мир" на УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Отношения Трампа и Зеленского: пренебрежительные или отцовские. Хроника событий на утро 15 мартаВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

иран

сша

украина

иран, новости, сша, украина, дональд трамп, bild, politico, украина.ру, джей ди вэнс, марко рубио