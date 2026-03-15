Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260315/bild-voyna-v-irane-raskolola-administratsiyu-trampa-i-zapustila-gonku-za-post-prezidenta-v-2028-godu-1076811893.html
Bild: война в Иране расколола администрацию Трампа и запустила гонку за пост президента в 2028 году
иран
новости
сша
украина
дональд трамп
bild
politico
украина.ру
джей ди вэнс
марко рубио
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068364586_0:27:1024:603_1920x0_80_0_0_216aa763b9e7299b6d5975d24e9841ca.jpg
иран
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/08/1068364586_92:0:932:630_1920x0_80_0_0_f474ddf412237d46a1130b4afa023f9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
иран, новости, сша, украина, дональд трамп, bild, politico, украина.ру, джей ди вэнс, марко рубио
Иран, Новости, США, Украина, Дональд Трамп, Bild, Politico, Украина.ру, Джей Ди Вэнс, Марко Рубио

© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкАдминистрация Трампа добивается в Верховном суде США заморозки миллиардов долларов, выделенных ранее Конгрессом на оказание иностранной помощи
Администрация Трампа добивается в Верховном суде США заморозки миллиардов долларов, выделенных ранее Конгрессом на оказание иностранной помощи - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Внутри администрации Дональда Трампа нарастает раскол. Причиной стали разногласия по военной операции в Иране, которые вылились в противостояние между вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио. Об этом 15 марта сообщает немецкое издание Bild
Как пишет Bild со ссылкой на инсайдеров, военная операция США в Иране привела к серьёзному расколу в команде президента Дональда Трампа. Противостояние развернулось между двумя ключевыми фигурами — вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио.
По информации издания, Вэнс занимает более сдержанную позицию в иранском вопросе, тогда как Рубио выступает за жёсткий курс. Именно это расхождение, по мнению Bild, превратило текущий конфликт в "прелюдию к президентским выборам 2028 года", поскольку оба политика считаются наиболее вероятными преемниками Трампа.
Наиболее болезненным для Вэнса стал момент, когда, по данным Bild, Трамп обратился к группе крупных спонсоров с вопросом, кто из них лучше подходит на роль будущего лидера. Источники утверждают, что большинство спонсоров высказались в пользу госсекретаря Марко Рубио. Хотя официально Трамп сохраняет публичную поддержку обоих, инсайдеры полагают, что симпатии президента склоняются в сторону Рубио.
Издание напоминает, что, согласно 22-й поправке к Конституции США, Трамп не имеет права избираться на третий срок, поэтому республиканцам предстоит выбрать нового кандидата к ноябрю 2028 года. Примечательно, что ещё в июле 2025 года сам Рубио публично называл Вэнса "отличным кандидатом", а по данным Politico, в частных беседах госсекретарь признавал вице-президента главным фаворитом партии. Однако текущие события, судя по всему, изменили расстановку сил в Белом доме.
Политолог Андрей Сидоров считает, что администрация США неверно оценила свои возможности в Иране, рассчитывая на скорую победу. В сложившейся ситуации, по мнению эксперта, Дональд Трамп остро нуждается в дипломатическом успехе на украинском направлении, чтобы компенсировать неудачу. Подробнее в материале "Горький привкус иранской авантюры": Сидоров раскрыл, почему Трампу нужен "быстрый мир" на Украине
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИранНовостиСШАУкраинаДональд ТрампBildPoliticoУкраина.руДжей Ди ВэнсМарко Рубио
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
