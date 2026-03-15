Отношения Трампа и Зеленского: пренебрежительные или отцовские. Хроника событий на утро 15 марта - 15.03.2026 Украина.ру

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заявления о помощи Владимира Зеленского, ранее назвавшего себя "сыном" американского лидера

Президент США Дональд Трамп снова ответил на предложение Владимира Зеленского помочь в войне против Ирана."Зеленский – это последний человек, от которого нам нужна помощь", – указал он в телефонном интервью телеканалу NBC News.Ранее Трамп уже отвергал помощь Зеленского."Нам не нужна помощь в защите от дронов. Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле у нас лучшие дроны в мире", – сказал президент США.В ответ Зеленский тогда заявил, что "риторика – это риторика", и "главное, чтобы мы знали, что мы делаем".Также Трамп в интервью телеканалу NBC News заявил, что удивлён нежеланием Зеленского заключить мирное соглашение."Я удивлён, что Зеленский не хочет заключить соглашение. Скажите Зеленскому, чтобы он заключил соглашение, потому что Путин готов к соглашению... С Зеленским гораздо сложнее договориться", – отметил американский лидер.Примечательно, что за несколько часов до этого сам Зеленский интервью France Inter прокомментировал их отношения с Трампом."Мы разного возраста, и, возможно, из-за этой разницы он ожидает отношений как между отцом и сыном. Но я не его любимый сын", — отметил Зеленский.По его словам, он не может назвать Трампа своим другом, и сравнил их отношения с отношениями с президентом Франции Эммануэлем Макроном. С последним, по словам Зеленского, они прошли через многие тяжёлые моменты, и помогают друг другу в сложных ситуациях. Однако с Трампом, подчеркнул Зеленский, таких отношений быть не может.Высказывания Зеленского о Трампе прокомментировал бывший советник президента США Стив Кортес."Зеленский – мегаломан. Он не "сын" Трампа, и он не наша проблема. Пора положить конец этой бессмысленной войне — и никаких больше американских денег этому самодовольному клептократу", – написал Кортес в соцсети Χ.На слова Кортеса обратил внимание спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев."Зеленский сказал, что Трамп видит его как сына. Многие в этом сомневаются", – указал Дмитриев.Ранее, 10 марта, Зеленский сообщил о переносе переговоров с Россией при посредничестве США. По его словам, переговоры планировались на 10-11 марта в Турции, однако они были перенесены по инициативе американской стороны из-за войны на Ближнем Востоке."Мы были готовы ехать в Турцию. Перенесли эту встречу. Именно американская сторона отложила, сказала: "Давайте на следующей неделе". Это информация, которая есть на сегодня", – заявил Зеленский.Однако он добавил, что разговоры с американской стороной происходят ежедневно, поэтому "посмотрим, какая будет следующая дата".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретной информации по дате и месту нового раунда трёхсторонних переговоров по Украине пока нет. При этом он указал, что Москва надеется, что новый раунд трехсторонних переговоров по Украине состоится.Песков подчеркнул, что Россия высоко ценит готовность США быть посредниками в украинском урегулировании. Песков добавил, что у РФ сейчас нет опасений, что США отодвинут на второй план урегулирование на Украине из-за конфликта с Ираном.Как сообщил 13 марта РИА Новости дипломатический источник, турецкая сторона проинформировала участников переговоров по урегулированию конфликта на Украине о готовности принять их и ожидает от сторон конкретных решений."Свою готовность принять переговоры мы выразили. Мы принимающая сторона, решение по месту и дате выбирают сами стороны. Что касается нас, мы готовы", - заявил собеседник агентства.До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова вновь предоставить площадку для переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине.Тем временем Трамп пообещал вернуть связанные с нефтью санкции против России. Президент США уточнил, что сделает это лишь тогда, когда стабилизируются цены на энергоресурсы, подорожавшие из-за атак США и Израиля на Иран."Как только кризис завершится, они [санкции] вернутся", – указал Трамп.Он указал, что смягчение санкций в отношении российской нефти связано с тем, что он хочет доступной нефти для мира.До этого США разрешили покупку российской нефти и производных продуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта. Как указано в генеральной лицензии Управления по контролю над иностранными активами министерства финансов США лицензия допускает только те операции и виды деятельности, которые прямо перечислены в документе. Любые другие действия, в том числе связанные с Ираном, его правительством или товарами и услугами из этой страны, ею не разрешаются. В лицензии указано, операции с российскими судами разрешаются "до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года".Глава Минфина США Скотт Бессент указал, что американское правительство приняло решение ослабить санкции против российской нефти с целью расширить предложение и увеличить глобальный охват существующих поставок."Чтобы увеличить глобальный охват существующих поставок, министерство финансов США предоставляет временное разрешение, позволяющее странам покупать российскую нефть, которая в настоящее время застряла в море", – отметил Бессент.По его словам, это лишь краткосрочная мера и она не принесет России значительной финансовой выгоды.Подробнее о психотипе Зеленского – в статье Захара Виноградова "Феномен Зеленского. По лестнице вверх, ведущей в ад".

