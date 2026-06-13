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Ищенко: "В случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется"

Ищенко: "В случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется" - 13.06.2026 Украина.ру

Ищенко: "В случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется"

После ликвидации Украины Европе придётся искать новую площадку для войны против России. Следующей страной может стать Польша, желательно вместе с Германией, при этом в случае их потери от Европы ничего не останется. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-06-13T05:45

2026-06-13T05:45

2026-06-13T05:45

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Рассуждая о том, что произойдёт после уничтожения Украины как государства, эксперт спрогнозировал, какие страны могут стать следующей "площадкой для войны" против России."Если площадки для войны не будет, Европе придется искать новую площадку внутри ЕС и в НАТО. Туда они уже всех приняли. Кроме Украины вне ЕС и НАТО у границ с Россией осталась только Молдавия. Но Молдавия настолько маленькая, что ее территорию из пушки можно простреливать. Долго ты так не навоюешь", — заявил Ищенко.По словам политолога, следующей страной должна стать Польша, желательно вместе с Германией, поскольку только тогда можно надеяться на затяжной конфликт. Ищенко пояснил, что даже если война будет длиться пять лет, то в случае потери Польши и Германии от Европы вообще ничего не останется."И тогда Европа будет думать: "Украины больше нет. Воевать с Россией в горячем плане некому. Продолжать экономическую войну бессмысленно, потому что в этой войне мы сами разрушаемся", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Когда Украина разобьется об Россию, ее примеру могут последовать Польша и Германия" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Владислав Угольный: Когда ВСУ выбьют из Костантиновки, группировка "Центр" перейдет в большое наступление" на сайте Украина.ру.

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