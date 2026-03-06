Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной - 06.03.2026 Украина.ру
Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной
Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной
Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной
У Израиля нет шансов выжить. Израиль похоронил себя сам еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы. Все адекватные политические мыслители сходятся во мнении, что он лишил себя главного стратегического ресурса – образа жертвы. Теперь это агрессор и геноцидник. Израиль не спасти
2026-03-06T12:02
2026-03-06T12:02
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков- Александр Юрьевич, сейчас уже общим местом стали разговоры о том, что перед США и Трампом замаячила перспектива затяжной войны с Ираном. Какие условия это может создать для всего глобального противостояния между Западом и Востоком?- Трампу с самого начала этот конфликт не был нужен. Затяжная война – тем более. Поэтому и сам президент США, и Рубио, и Хегсет потихоньку, но явственно, начинают обозначать пандус, по которому они могут с этой темы съехать.Во-первых, они вдруг заговорили, что "это не война за смену режима".Во-вторых, Рубио прямо перекладывает ответственность на Израиль. "Это не мы. Это он все сделал".Помните, мы с вами разговаривали про пандус для американцев, по которому они могут съехать с украинского конфликта? Они его сделали с нашей помощью. Путин разрешил им быть посредниками, они сразу соорудили пандус и за год съехали. А в случае с Ираном у них времени мало. Затяжной конфликт для Трампа, у которого по итогам первого своего срока был самый высокий процент выполненных обещаний, совершенно неприемлем. Он действительно любит обещания выполнять. Он держит слово. В этом плане он равняется на Путина.Кстати, с Путиным – это просто "Кино и немцы". Послушайте, что американцы про Иран говорят. Они же просто за нами повторяют. "Не мы эту войну начали, но мы ее заканчиваем" или "Мы еще не начинали". В общем, не нужна была Трампу эта война. Когда в ситуационной комнате сидели все его советники, они ему говорили: "Дональд, не надо. Ничего хорошего не выйдет". А Трамп такой сидит. У него двойной портрет с Аляски. И он отвечает: "А че? Путину можно, а мне нельзя?".Короче говоря, США формируют коридор, чтобы выйти из этого конфликта. Они его не потянут ни морально, ни физически. Долгая война катастрофически повлияет на внутриполитические позиции Трампа и заставит его пойти на госпереворот. Оппозиция ему растет. Она становится межпартийной. Многие республиканцы, особенно из следующего поколения, против этой войны. И Трамп может доиграться до неприятных вещей с Конгрессом, с которым он и так ходит по проволоке, как канатоходец.Поэтому я бы сказал, что в ближайшее дни Трамп найдет повод и скажет: "Мы всех победили. Мы уходим. Про смену режима мы не говорили. Тем более, аятолла другой". США оставят Израиль один на один с Ираном так же, как они оставили Европу один на один с Россией. И тогда все будет по-другому. А уходить надо срочно.Иран повел себя на удивление стратегически. Он прекрасно подготовился к этому конфликту. Иранцы знали, что 40% их вооружений будет уничтожено. Возможно, их даже специально не прятали, чтобы противник их нашел. Трамп хвастается: "Мы потопили девять иранских кораблей". Да эти корабли никому не нужны. Они старые. Им по 50 лет. Их даже реконструировать бесполезно. "Пусть американцы тратят на них ракеты. А то, что нам действительно надо, мы рассредоточим".Мне очень понравился термин, который употребил Аракчи – "мозаичная оборона". Очень круто. Если бы мы оборонялись, я бы посоветовал ее использовать. Просто, мы наступаем.При этом Иран сдерживается. Нет массированных ударов по Израилю. При этом он испытывает новые вооружения, что производит феерическое воздействие на "клиентов". И потенциал у них еще очень высокий.- Трамп отдает себе отчет в том, что если США выйдут из войны, то Израиль может проиграть?- У Израиля нет шансов выжить. Израиль похоронил себя сам еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы. Все адекватные политические мыслители сходятся во мнении, что он лишил себя главного стратегического ресурса – образа жертвы. Теперь это агрессор и геноцидник. Израиль не спасти.Этот плацдарм нельзя защитить. Израиль в этом плане похож на Прибалтику, которую можно снабжать только с моря. А у Ирана достаточно средств поражения, чтобы закрыть израильский с моря. Не зря же иранцы по британской базе на Кипре шарахнули, чтобы показать длину руки.Я, конечно, понимаю, что США и Трамп – это "христианские сионисты". Но они точно не собираются разменять свою страну на Израиль. Как только они уйдут, ситуация сразу изменится. Как минимум, по-другому начнет вести себя Турция, которая сейчас накрылась лопухом, чтобы не попасть под раздачу. Это очень не похоже на Эрдогана, который обычно в таких ситуациях рубашку на груди рвет.Если же США останутся, то потерпят сокрушительное поражение. Тем более, они уже понесли значительные потери. Многие наши с вами коллеги ориентируются на экономическое объяснение первопричин конфликта. "Все за бабло". Но для государств уровня США есть вещи, гораздо важнее денег – это престиж. Именно престиж позволяет решать задачи без применения силы. Чем Трамп до последнего момента и занимался.Во-первых, он этот престиж накачивает за счет силовых акций. Во-вторых, он что-то обещает, и сразу что-то происходит. В этот образ много чего упаковано: и уважение, и опасение. Это сложная субстанция. И вот в иранском конфликте США потеряли много престижа.И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Мы с вами это уже обсуждали. И в случае с Украиной, и в случае с Ираном западные политики поставили недостижимые цели этой войны. А когда вы ставите недостижимые цели, вы либо потерпите поражение, либо война будет длиться вечно. Израиль поставил недостижимую цель еще в 2023 году. А США поставили ее сейчас: "Смена режима, народ Ирана".Вы прикалываетесь? Какая смена режима? У вас какой-то другой народ Ирана есть? Никакой смены режима не произошло и не произойдет. Израиль же до сих пор говорит: "Мы убьем следующего рахбара. Это наша военная цель". Ну и что?Все сходятся на том, что Али Хаменеи сознательно стал мучеником. Если бы он прятался в бункере, его образ не стал бы знаменем для всего шиитского мира. А вот его сын Моджтаба Хаменеи спокойно может уйти в бункер и оттуда руководить сопротивлением. Это никак не повредит его образу и влиянию. Поэтому не будет никакой смены режима.Да, они сейчас попробуют активизировать курдов. Но курды в Иране, курды в Турции, курды в Армении, курды в Сирии и курды в Ираке – это совершенно разные курды. Они настолько разные, что друг с другом воюют. И чтобы создать этот Великий Курдистан, курды сначала должны гражданскую войну провести и всех несогласных уничтожить.Допустим, какие-то вооруженные курды на западе Ирана захватят власть в курдских районах. А куда они дальше пойдут? На северо-восток? Это азербайджанские территории. С чем они туда придут? С Курдистаном? Как на это иранские азербайджанцы отреагируют? А если пойдут на восток, то придут к персам. Иран – это действительно многонациональное государство. При этом и азербайджанцы, и белуджи, и курды, и персы осознают себя иранцами – одним народом одной страны. Все эти сепаратистские штучки будут подавляться народным ополчением азербайджанцев и персов. А до Белуджистана они не дойдут. Кончатся.Повторюсь, нет у США с Израилем хороших ходов, кроме тактического ядерного оружия. Да и он тоже плохой. Поэтому из конфликта надо выходить. Трамп умеет петлять: "Не очень-то хотелось".Не могу сказать, что этот год для него стал годом поражений. Скорее, это год отсутствия побед. Он не добился ни одной поставленной цели ни в Венесуэле, ни в Гренландии. При этом Трамп всегда досрочно начинает трубить в фанфары. "Я всех победил". И когда у него начинают спрашивать: "В чем ваша победа?", он сразу же переключается на другую тему.Поэтому я считаю, что уже в ближайшие дни Трамп совершит какой-то яркий жест. Например, американский самолет глубинными бомбами снесет какую-то никому не нужную гору в центре Ирана, а США скажут: "Под этой горой у Ирана было все самое главное. Мы все сделали. Дальше сами". После этого сразу прекратится противостояние в Персидском заливе. А Израиль останется один на один с Ираном.- И по поводу Украины. Тут еще в какой-то момент вышел Зеленский и сказал: "Я могу помочь с отражением иранских беспилотников".- А вот это тот редкий случай, когда Зеленский выступает с разумным предложением. Это товарная позиция. "У вас проблемы с дронами? У нас антидронщики. Мы вам можем помочь. А что вы нам за это дадите?". Он, конечно, требует невозможного. Но потом можно съехать на что-то более рациональное.Все об этом как-то забыли, но деньги Зеленского и верхушки киевского режима именно там – в Персидском заливе. Сколько было историй, как туда курьеры ездили. У него корыстный интерес, чтобы там все закончилось. То есть фактически он хочет послать антидронщиков для защиты банков, где в сейфе лежат его золото и бриллианты.Повторюсь, предложение нормальное, но оно не выгорит. Тем более, оно уже вызвало соответствующую реакцию на Украине: "Вы че делаете? Разве у нас нет проблем с российскими дронами? Так они еще больше станут".А в остальном, как бы там ни было, Зеленский своими поступками вредит себе, своему окружению и своему проекту АнтиРоссии.Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине
Александр Казаков: Совсем скоро США поступят с Израилем так же, как они поступили с Европой и Украиной

12:02 06.03.2026
 
Александр
Порунов
Кирилл
Курбатов
У Израиля нет шансов выжить. Израиль похоронил себя сам еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы. Все адекватные политические мыслители сходятся во мнении, что он лишил себя главного стратегического ресурса – образа жертвы. Теперь это агрессор и геноцидник. Израиль не спасти
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков
- Александр Юрьевич, сейчас уже общим местом стали разговоры о том, что перед США и Трампом замаячила перспектива затяжной войны с Ираном. Какие условия это может создать для всего глобального противостояния между Западом и Востоком?
- Трампу с самого начала этот конфликт не был нужен. Затяжная война – тем более. Поэтому и сам президент США, и Рубио, и Хегсет потихоньку, но явственно, начинают обозначать пандус, по которому они могут с этой темы съехать.
Во-первых, они вдруг заговорили, что "это не война за смену режима".
Во-вторых, Рубио прямо перекладывает ответственность на Израиль. "Это не мы. Это он все сделал".
Помните, мы с вами разговаривали про пандус для американцев, по которому они могут съехать с украинского конфликта? Они его сделали с нашей помощью. Путин разрешил им быть посредниками, они сразу соорудили пандус и за год съехали. А в случае с Ираном у них времени мало. Затяжной конфликт для Трампа, у которого по итогам первого своего срока был самый высокий процент выполненных обещаний, совершенно неприемлем. Он действительно любит обещания выполнять. Он держит слово. В этом плане он равняется на Путина.
2 февраля, 13:14
Александр Казаков: Россия и КНР дали Ирану средства ответного удара, способные привести США к катастрофе
Кстати, с Путиным – это просто "Кино и немцы". Послушайте, что американцы про Иран говорят. Они же просто за нами повторяют. "Не мы эту войну начали, но мы ее заканчиваем" или "Мы еще не начинали". В общем, не нужна была Трампу эта война. Когда в ситуационной комнате сидели все его советники, они ему говорили: "Дональд, не надо. Ничего хорошего не выйдет". А Трамп такой сидит. У него двойной портрет с Аляски. И он отвечает: "А че? Путину можно, а мне нельзя?".
Короче говоря, США формируют коридор, чтобы выйти из этого конфликта. Они его не потянут ни морально, ни физически. Долгая война катастрофически повлияет на внутриполитические позиции Трампа и заставит его пойти на госпереворот. Оппозиция ему растет. Она становится межпартийной. Многие республиканцы, особенно из следующего поколения, против этой войны. И Трамп может доиграться до неприятных вещей с Конгрессом, с которым он и так ходит по проволоке, как канатоходец.
Поэтому я бы сказал, что в ближайшее дни Трамп найдет повод и скажет: "Мы всех победили. Мы уходим. Про смену режима мы не говорили. Тем более, аятолла другой". США оставят Израиль один на один с Ираном так же, как они оставили Европу один на один с Россией. И тогда все будет по-другому. А уходить надо срочно.
Иран повел себя на удивление стратегически. Он прекрасно подготовился к этому конфликту. Иранцы знали, что 40% их вооружений будет уничтожено. Возможно, их даже специально не прятали, чтобы противник их нашел. Трамп хвастается: "Мы потопили девять иранских кораблей". Да эти корабли никому не нужны. Они старые. Им по 50 лет. Их даже реконструировать бесполезно. "Пусть американцы тратят на них ракеты. А то, что нам действительно надо, мы рассредоточим".
Мне очень понравился термин, который употребил Аракчи – "мозаичная оборона". Очень круто. Если бы мы оборонялись, я бы посоветовал ее использовать. Просто, мы наступаем.
При этом Иран сдерживается. Нет массированных ударов по Израилю. При этом он испытывает новые вооружения, что производит феерическое воздействие на "клиентов". И потенциал у них еще очень высокий.
- Трамп отдает себе отчет в том, что если США выйдут из войны, то Израиль может проиграть?
- У Израиля нет шансов выжить. Израиль похоронил себя сам еще в октябре 2023 года, когда начал бомбардировки Газы. Все адекватные политические мыслители сходятся во мнении, что он лишил себя главного стратегического ресурса – образа жертвы. Теперь это агрессор и геноцидник. Израиль не спасти.
Этот плацдарм нельзя защитить. Израиль в этом плане похож на Прибалтику, которую можно снабжать только с моря. А у Ирана достаточно средств поражения, чтобы закрыть израильский с моря. Не зря же иранцы по британской базе на Кипре шарахнули, чтобы показать длину руки.
Я, конечно, понимаю, что США и Трамп – это "христианские сионисты". Но они точно не собираются разменять свою страну на Израиль. Как только они уйдут, ситуация сразу изменится. Как минимум, по-другому начнет вести себя Турция, которая сейчас накрылась лопухом, чтобы не попасть под раздачу. Это очень не похоже на Эрдогана, который обычно в таких ситуациях рубашку на груди рвет.
Если же США останутся, то потерпят сокрушительное поражение. Тем более, они уже понесли значительные потери. Многие наши с вами коллеги ориентируются на экономическое объяснение первопричин конфликта. "Все за бабло". Но для государств уровня США есть вещи, гораздо важнее денег – это престиж. Именно престиж позволяет решать задачи без применения силы. Чем Трамп до последнего момента и занимался.
Во-первых, он этот престиж накачивает за счет силовых акций. Во-вторых, он что-то обещает, и сразу что-то происходит. В этот образ много чего упаковано: и уважение, и опасение. Это сложная субстанция. И вот в иранском конфликте США потеряли много престижа.
И еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Мы с вами это уже обсуждали. И в случае с Украиной, и в случае с Ираном западные политики поставили недостижимые цели этой войны. А когда вы ставите недостижимые цели, вы либо потерпите поражение, либо война будет длиться вечно. Израиль поставил недостижимую цель еще в 2023 году. А США поставили ее сейчас: "Смена режима, народ Ирана".
Вы прикалываетесь? Какая смена режима? У вас какой-то другой народ Ирана есть? Никакой смены режима не произошло и не произойдет. Израиль же до сих пор говорит: "Мы убьем следующего рахбара. Это наша военная цель". Ну и что?
Все сходятся на том, что Али Хаменеи сознательно стал мучеником. Если бы он прятался в бункере, его образ не стал бы знаменем для всего шиитского мира. А вот его сын Моджтаба Хаменеи спокойно может уйти в бункер и оттуда руководить сопротивлением. Это никак не повредит его образу и влиянию. Поэтому не будет никакой смены режима.
Да, они сейчас попробуют активизировать курдов. Но курды в Иране, курды в Турции, курды в Армении, курды в Сирии и курды в Ираке – это совершенно разные курды. Они настолько разные, что друг с другом воюют. И чтобы создать этот Великий Курдистан, курды сначала должны гражданскую войну провести и всех несогласных уничтожить.
Допустим, какие-то вооруженные курды на западе Ирана захватят власть в курдских районах. А куда они дальше пойдут? На северо-восток? Это азербайджанские территории. С чем они туда придут? С Курдистаном? Как на это иранские азербайджанцы отреагируют? А если пойдут на восток, то придут к персам. Иран – это действительно многонациональное государство. При этом и азербайджанцы, и белуджи, и курды, и персы осознают себя иранцами – одним народом одной страны. Все эти сепаратистские штучки будут подавляться народным ополчением азербайджанцев и персов. А до Белуджистана они не дойдут. Кончатся.
Повторюсь, нет у США с Израилем хороших ходов, кроме тактического ядерного оружия. Да и он тоже плохой. Поэтому из конфликта надо выходить. Трамп умеет петлять: "Не очень-то хотелось".
Не могу сказать, что этот год для него стал годом поражений. Скорее, это год отсутствия побед. Он не добился ни одной поставленной цели ни в Венесуэле, ни в Гренландии. При этом Трамп всегда досрочно начинает трубить в фанфары. "Я всех победил". И когда у него начинают спрашивать: "В чем ваша победа?", он сразу же переключается на другую тему.
Поэтому я считаю, что уже в ближайшие дни Трамп совершит какой-то яркий жест. Например, американский самолет глубинными бомбами снесет какую-то никому не нужную гору в центре Ирана, а США скажут: "Под этой горой у Ирана было все самое главное. Мы все сделали. Дальше сами". После этого сразу прекратится противостояние в Персидском заливе. А Израиль останется один на один с Ираном.
- И по поводу Украины. Тут еще в какой-то момент вышел Зеленский и сказал: "Я могу помочь с отражением иранских беспилотников".
- А вот это тот редкий случай, когда Зеленский выступает с разумным предложением. Это товарная позиция. "У вас проблемы с дронами? У нас антидронщики. Мы вам можем помочь. А что вы нам за это дадите?". Он, конечно, требует невозможного. Но потом можно съехать на что-то более рациональное.
Все об этом как-то забыли, но деньги Зеленского и верхушки киевского режима именно там – в Персидском заливе. Сколько было историй, как туда курьеры ездили. У него корыстный интерес, чтобы там все закончилось. То есть фактически он хочет послать антидронщиков для защиты банков, где в сейфе лежат его золото и бриллианты.
Повторюсь, предложение нормальное, но оно не выгорит. Тем более, оно уже вызвало соответствующую реакцию на Украине: "Вы че делаете? Разве у нас нет проблем с российскими дронами? Так они еще больше станут".
А в остальном, как бы там ни было, Зеленский своими поступками вредит себе, своему окружению и своему проекту АнтиРоссии.
Также по теме - в интервью Ростислава Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине
