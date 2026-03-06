https://ukraina.ru/20260306/1076423368.html

Ростислав Ищенко: Война США и Израиля против Ирана может привести к применению ядерного оружия на Украине

Войну против Ирана надо рассматривать через призму столкновения Запада и Востока, в рамках которого решается судьба мира и то, будет ли мир вообще существовать

2026-03-06T06:50

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0b/07/1040547115_35:6:866:473_1920x0_80_0_0_f7c442e4b0beb1bdfa2a6bc981e2c1f5.jpg.webp

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, как вы в целом оцениваете ход войны против Ирана? У кого больше шансов на победу?- Пока обе стороны продолжают развивать свою прошлогоднюю войну. Понятно, что все сделали выводы и пытались найти новые решения, но пока в целом все происходит в том же ключе. Что будет, если эта динамика сохранится? У Израиля есть ядерный боезапас, а у Ирана есть возможность его произвести или от кого-нибудь получить. Одним словом, мы имеем дело с еще одним геополитическим тупиком, в который США сами себя загнали.Не думаю, что есть повод радоваться местным успехам Ирана или США. И в Иране в любой момент может все обвалиться, и США в любой момент могут спрыгнуть с темы. Израилю выйти из войны сложнее, потому что для Нетаньяху это будет второе эпическое поражение. Повторюсь, все может закончиться быстро и мирно. Но даже если стороны в очередной раз договорятся, придется ждать следующего столкновения. Коренные противоречия не устранены и устранены не будут. Именно потому, что эти коренные противоречия касаются геополитических интересов США, России и Китая.Понятно, что решить проблемы одними ударами по Ирану достаточно тяжело. Мы же видим, что Иран получил помощь от России и Китая. Иран заявил, что самолеты, которые он сбил над Кувейтом (вряд ли кувейтцы грохнули сразу три американских истребителя), были сбиты из С-300. Еще говорят, что наведение иранских ракет обеспечивается китайскими радарами. Наша военно-транспортная авиация туда что-то возила и после предыдущего обострения, и накануне нынешнего обострения.Война против Ирана – это лишь один из элементов глобального противостояния. Я не раз говорил, что даже если перебить всех на Украине и занять всю ее территорию, то наш конфликт с Западом не закончится. Украина – это только одна из площадок, на которой Запад ведет прокси-войну с нами. Война против Ирана – это тоже прокси-война против Китая и России. Только если на Украине войну против нас ведет киевский режим от имени США, то в Иране от китайского имени ведет войну Иран.Важность Ирана понятна. Через его территории проходит много торговых путей Китая, которые связывают его не только с Европой, но и с Африкой. Среднюю Азию и Закавказье из Ирана тоже можно контролировать. Не говоря уже про весь Ближний Восток.Шахский Иран неслучайно был союзником США на Ближнем Востоке до 1979 года. США до сих пор убиваются, что Иран перестал быть их союзником. Не потому, что Иран стал их противником. Иран был готов договариваться. Просто США хотят видеть на месте Ирана вассальное государство, которое будет отрабатывать их интересы.Иран с этим не согласен. Мы тоже в этом не заинтересованы. Зачем нам на Каспии мощное государство, которое будет работать против нас в интересах США? Китаю это тоже не нужно. Он заинтересован в стабильных поставках энергоресурсов из стран Персидского залива и из самого Ирана. То есть удар по Ирану – это удар по евразийской стабильности.Сам Иран для США второстепенен. Их интересует его территория и ресурсы. Чем хуже политико-экономическое положение Запада, тем боле важными становятся для него чужие ресурсы. А вот для Израиля важен сам Иран. Израиль не потерпит любое государство на Ближнем Востоке, которое может с ним совладать. Только неофициальный, но имеющийся ядерный арсенал делает Израиль чуть-чуть сильнее.- Можно ли оценить, как ситуация в Иране уже сейчас повлияла на возможности Запада и Востока вести это глобальное противостояние?- Запад и Восток сошлись в клинче. Пока никакого мирного выхода из этого противостояния не предвидится. США и Европа не хотят уступать. Они не то, что не хотят договариваться – они хотят побеждать. А поскольку победить они не могут, то они идут по пути повышения ставок.В частности, Запад сейчас пытается организовать управляемое применение ядерного оружия в небольших объемах в региональных конфликтах в своих глобальных интересах. Первым об этом заговорил Нетаньяху еще по итогам прошлогодней проигранной войны с Ираном: "Израиль может использовать все возможности, какие у него есть". Понятно, что он намекал на ядерное оружие. Учитывая, что в той войне Израиль и так использовал все виды вооружения.Об этом же говорят и в Европе: "На Украине возможно применения ядерного оружия". Понятно, что они пытаются подготовить почву для того, чтобы либо нас обвинить в ядерных провокациях, либо обвинить нас в том, что это мы якобы спровоцировали их применить ядерное оружие.Зачем им это надо? Затем, что Запад больше не может побеждать обычными вооружениями.До середины 2000х Запад пребывал в эйфории: "Американская армия единственная и неповторимая. Она обычными вооружениями может разгромить любое государство, потому что у нее куча высокоточки и тактика ее применения". Это демонстрировалось на слабых странах. Но как только оказывалось, что есть сильные страны, которые готовы сопротивляться, это механизм не срабатывал.Если вы выпустили 5 тысяч ракет, а противник не сдался, надо посылать армию. А уж если армия увязла и не может наступать, у вас большие проблемы. И вот эти проблемы, как считают в США и Европе, можно решить ядерным ударом. И они настроены на то, чтобы применить его против стран, которые не имеют ядерное оружие.Повторюсь, побеждать обычными вооружениями Запад уже не может. Даже не на самую сильную Ливию при Каддафи они были вынуждены бросить всю мощь Запада. Европа не справлялась и США пришлось ей помогать. Сейчас произошло примерно то же самое. США и Израиль не справляются с Ираном. Европа начинает помогать. Иран наносит первые удары по европейским базам. Европа говорит: "Нет. Мы лучше Украиной будем заниматься. Вы Ираном занимайтесь сами".Я не говорю, что у Запада не хватает мощи победить Иран. Мы пока не знаем, чем это "удовольствие" закончится. Но коллективной мощи Запада однозначно не хватило на то, чтобы запугать Иран. Иран пока уверенно сопротивляется.Мы не знаем, у кого какие запасы ракет. А от этого не в последнюю очередь зависит исход кампании. Если у США и Израиля закончатся ракеты-перехватчики, их ПВО не будет работать. В этом случае американцам придется убегать с Ближнего Востока, а израильтянам прятаться в подвалах. Если же у Ирана закончатся ракеты или будет полностью подавлена система ПВО, он не сможет свои проблемы решать.Пока ракеты есть и у тех, и у других. Может быть, у США с этим дело похуже. Об этом можно судить просто по внешним показателям. Во-первых, Израиль опять стал намекать на применение ядерного оружия. Во-вторых, Трамп, который ранее говорил, что сухопутной операции не планируется (на Ближнем Востоке действительно не появилось ни одного американского солдата), вдруг стал говорить, что сухопутная операция планируется.Понятно, что сухопутная операция долго планируется. Но это уже говорит о том, что одних ударов по Ирану недостаточно. И хоть Трамп говорит, что оружия у них много, отдельные американские эксперты говорят, что этого запаса хватит на неделю.Ситуация для Запада сложная. По всему миру они проигрывают. В политическом плане их никто не слушает. Военное принуждение со слабыми странами еще как-то работает, а с теми, кто посильнее, не выходит. Экономическому принуждению тоже есть альтернатива, потому что можно всегда броситься в объятья России и Китая, чтобы найти альтернативные рынки и поставки.Потому-то и остается у Запада последний ядерный аргумент. И пока Запад хочет использовать его так, чтобы это не коснулось территорий США и Европы. "Давайте повоюем ядерным оружием на третьих площадках вроде Украины и Ирана". Это уже шаг к дальнейшей эскалации. Европа и США готовы этот шаг пройти. А Израиль аж подпрыгивает от желания попробовать свое ядерное оружие в деле.- Если Иран выстоит в этом глобальном противостоянии, изменится ли его статус в регионе и на мировой арене?- Для глобального противостояния неважно, выстоит ли Иран. Важно, выстоят ли Россия и Китай. Конечно, провал Ирана ослабит позиции России и Китая. Но тут еще надо посмотреть, что это будет за провал. Уничтожить-то Иран можно. Вопрос в том, какой ценой. Сколько за это придется заплатить американских жизней? Что в результате этого будет с Израилем?Война – дело циничное. Она складывается из точных математических расчетов. Сколько потеряли вы? Сколько потерял противник? Какие территории заняли вы? Какие территории занял противник? Насколько эффективно вы расходовали технику и ресурсы? Вот и все. А все разговоры про военные преступления – это лишь способ воздействовать на противника, когда вы выставляете себя порядочным, а противника – аморальным. Вы тем самым консолидируете свое общество и разлагаете общество противника. Но порядочным будут считать того, кто победил. Потому что историю всегда пишет победитель.Поэтому США/Израиль и Иран будут использовать все возможности, чтобы одержать победу.Победа для Ирана – это отказ от дальнейшей агрессии против него. Ему надо просто выстоять. У США и Израиля задача сложнее. Им надо ограниченными средствами сломить волю Ирана к сопротивлению и заставить его подписать нужные им соглашения. Пока у них не очень получается. Если все продлится в том же духе еще несколько дней, можно будет уверенно сказать, что быстрой победы у них точно не получилось. А дальше они будут пытаться решить свои проблемы в среднесрочной перспективе или пытаться выскочить из конфликта.Все зависит от того, насколько серьезные запасы вооружений они подготовили и на какое сопротивление Ирана они рассчитывали. Трамп говорит, что на четыре недели. Если на четыре недели, то американцы – люди бережливые. Они туда апельсинового сока могли завезти на четыре недели, не говоря уже про ракеты и бомбы. И уже к концу третьей недели они начнут испытывать серьезные проблемы.А первые проблемы они могут начать испытывать прямо сейчас. Им придется проводить перерасчет, позволяет ли их логистические цепочки растянуть это удовольствие не на четыре недели, а на 40 дней. Есть ли у них складские запасы для оперативного использования на Ближнем Востоке? Если нет, можно ли их взять из других регионов? Позволяет ли их производство вести войну такой эффективности?Россия, к примеру, на какое-то время снизила интенсивность обстрелов Украины потому, что ей надо было нарастить производство. Она не хотела потерять возможность неядерного ответа на агрессию третьей стороны. Ей нужен был запас ракет и на другие задачи, и для более мощных ударов по Украине. И сила ударов по Украине наращивалась по мере того, как эти задачи решались.Говорят, что США за год производят меньше ракет, чем используют за день. Более того, мы каждый год слышим, что у них боеприпасы для "Пэтриотов" заканчиваются. Тем не менее, они до сих пор Украине продолжают поставлять зенитные ракеты. Хотя США говорили, что для Украины будут отдавать только европейские запасы.Посмотрим, как будут развиваться события.Резюмирую. Войну против Ирана надо рассматривать через призму столкновения Запада и Востока, в рамках которого решается судьба мира и то, будет ли мир вообще существовать. России и Китаю этот конфликт вообще не нужен. Это США разжигают конфликты по всему миру. России и Китаю надо, чтобы Иран победил как можно быстрее или США с Израилем хотя бы не победили.

