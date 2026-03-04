https://ukraina.ru/20260304/slishkom-riskovannyy-shag-politolog-raskryl-chto-budet-esli-ukraine-peredadut-yadernoe-oruzhie-1076306764.html
"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие
Западные СМИ и политики все чаще обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, но Москва уже обозначила свою позицию. В Кремле дали понять: ответ на удар будет мгновенным и необратимым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ранее СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Журналист спросил, что предпримет Россия, если киевский режим все же получит и обязательно применит ядерной оружие. Отвечая на вопрос, Ищенко выразил сомнение в передаче Киеву ядерных компонентов."Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет", — констатировал политолог.Ищенко выразил сомнение, что Великобритания и Франция вообще передадут Украине ядерное оружие."Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали. Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.
Ранее СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.
Журналист спросил, что предпримет Россия, если киевский режим все же получит и обязательно применит ядерной оружие. Отвечая на вопрос, Ищенко выразил сомнение в передаче Киеву ядерных компонентов.
"Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет", — констатировал политолог.
Ищенко выразил сомнение, что Великобритания и Франция вообще передадут Украине ядерное оружие.
"Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали. Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины", — подытожил собеседник Украина.ру.