https://ukraina.ru/20260304/slishkom-riskovannyy-shag-politolog-raskryl-chto-budet-esli-ukraine-peredadut-yadernoe-oruzhie-1076306764.html

"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие

"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие - 04.03.2026 Украина.ру

"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие

Западные СМИ и политики все чаще обсуждают возможность передачи Украине ядерного оружия, но Москва уже обозначила свою позицию. В Кремле дали понять: ответ на удар будет мгновенным и необратимым. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-04T05:10

2026-03-04T05:10

2026-03-04T05:10

новости

украина

великобритания

франция

ростислав ищенко

дональд трамп

украина.ру

служба внешней разведки

ядерное оружие

война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057070895_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_cfc95e48993c2d569f460fa516a14564.jpg

Ранее СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Журналист спросил, что предпримет Россия, если киевский режим все же получит и обязательно применит ядерной оружие. Отвечая на вопрос, Ищенко выразил сомнение в передаче Киеву ядерных компонентов."Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет", — констатировал политолог.Ищенко выразил сомнение, что Великобритания и Франция вообще передадут Украине ядерное оружие."Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали. Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины", — подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.

украина

великобритания

франция

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, великобритания, франция, ростислав ищенко, дональд трамп, украина.ру, служба внешней разведки , ядерное оружие, война, война на украине, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, украина.ру дзен, аналитики, украина аналитика, аналитика событий на украине