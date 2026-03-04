https://ukraina.ru/20260304/esli-nachnetsya-voyna-na-baltike-pribaltika-ischeznet-analitik-otsenil-ugrozu-dlya-kaliningrada--1076310640.html

"Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет": аналитик оценил угрозу для Калининграда

Геополитическая позиция России за четыре года СВО безусловно укрепилась. У нее появились такие сильные союзники как Китай, Иран и КНДР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Эксперт считает, что позиции России в мире за время СВО окрепли. "Геополитическая позиция России за это время безусловно укрепилась. У нее появились нетрадиционные для нее союзники (Китай, Иран, КНДР)", — заявил обозреватель.При этом у усиления есть обратная сторона. "Да, возникли проблемы в ближнем зарубежье, где ее стали бояться сильнее, чем раньше. Постсоветские республики стали смотреть по сторонам в поисках прикрытия от России", — пояснил Ищенко.Однако найти тех, кто готов реально защищать Среднюю Азию или Закавказье, почти невозможно. "Следовательно, эти страны будут интриговать и дистанцироваться от России. Но они связаны с нами экономическими интересами и геополитическим положением", — добавил политолог.Ищенко указал на особенности географического положения: "Они находятся между Россией и Китаем, а это как Прибалтика между Санкт-Петербургом и Калининградом. Если начинается война на Балтике, Прибалтика исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду".Он провел параллель с южным направлением. "В случае со Средней Азией и Закавказьем то же самое. России понадобится прямой доступ к Китаю и Ирану, а Китаю и Ирану – к России", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.

