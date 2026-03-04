Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа - 04.03.2026 Украина.ру
Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа
Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа - 04.03.2026 Украина.ру
Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа
Американцы попытались раскачать Иран изнутри еще до войны — устроить цветную революцию и поставить своего человека. Но и власти, и народ отвергли эти сценарии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-03-04T05:00
2026-03-04T05:00
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1e/1057794529_0:0:3464:1948_1920x0_80_0_0_c4172989ff7dc930874eaa4d9ee4f221.jpg
Журналист спросил, почему США не смогли раскачать Иран изнутри до того, как начали бомбардировку. Ибрагимов объяснил, что все попытки раскачать республику были безуспешны. "Попытки устроить цветную революцию в январе провалились. Власти Ирана доказали, что любых радикалов, которые устраивают беспорядки, будут топить в крови", — заявил эксперт.По словам востоковеда, Запад сделал ставку на конкретную фигуру. "Западники попытались вырастить лидера оппозиции Резу Пехлеви, который считается маргиналом даже в эмигрантских кругах", — пояснил Ибрагимов.Он охарактеризовал оппозиционера максимально жестко. "Это человек настолько аморален, что благодарит Трампа за удары по его исторической родине и радуется массовому убийству детей", — добавил собеседник издания.В итоге, по словам эксперта, у Белого дома не осталось рычагов. "Военную кампанию Трампа я оцениваю как жест отчаяния. Ему остается только идти на таран, применяя силу. Другие инструменты не сработали", — заключил Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа

05:00 04.03.2026
 
© ФотоИран, флаг
Иран, флаг - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото
Американцы попытались раскачать Иран изнутри еще до войны — устроить цветную революцию и поставить своего человека. Но и власти, и народ отвергли эти сценарии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, почему США не смогли раскачать Иран изнутри до того, как начали бомбардировку. Ибрагимов объяснил, что все попытки раскачать республику были безуспешны.
"Попытки устроить цветную революцию в январе провалились. Власти Ирана доказали, что любых радикалов, которые устраивают беспорядки, будут топить в крови", — заявил эксперт.
По словам востоковеда, Запад сделал ставку на конкретную фигуру. "Западники попытались вырастить лидера оппозиции Резу Пехлеви, который считается маргиналом даже в эмигрантских кругах", — пояснил Ибрагимов.
Он охарактеризовал оппозиционера максимально жестко. "Это человек настолько аморален, что благодарит Трампа за удары по его исторической родине и радуется массовому убийству детей", — добавил собеседник издания.
В итоге, по словам эксперта, у Белого дома не осталось рычагов. "Военную кампанию Трампа я оцениваю как жест отчаяния. Ему остается только идти на таран, применяя силу. Другие инструменты не сработали", — заключил Фархад Ибрагимов.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
