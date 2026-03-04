https://ukraina.ru/20260304/katastrofa-na-blizhnem-vostoke-zachem-tramp-postavil-mir-na-gran-tretey-mirovoy-voyny-1076333177.html

Катастрофа на Ближнем Востоке: зачем Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны

Катастрофа на Ближнем Востоке: зачем Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны - 04.03.2026 Украина.ру

Катастрофа на Ближнем Востоке: зачем Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны

Дональд Трамп решился на удары по Ирану не из-за хитрой стратегии, а из-за личных амбиций. Американский лидер мечтает войти в историю и ради этого готов разжечь мировой пожар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-03-04T06:00

2026-03-04T06:00

2026-03-04T06:00

новости

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

украина.ру

катар

удар по ирану

война в иране

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076298145_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_00d7e9dba0b588f9791860d61ec0102f.jpg

Журналист спросил, почему американский президент решился на удары, несмотря на мощное антивоенное лобби в США, и связана ли это с игрой против Китая. Ибрагимов считает, что тут дело в другом. "Все указывает на то, что Трамп безумно хочет остаться в истории. Сделать это можно разными способами: или стать настоящим миротворцем, или разжигателем войны. Господин Трамп смог интересно совместить эти две тенденции", — заявил востоковед.По словам эксперта, миротворцем президент США остался лишь на словах, и на ровном месте сумел разжечь очаг даже не нестабильности, а катастрофы. Потому что все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, не иначе как катастрофой не назовешь, пояснил Ибрагимов."Идут удары по Катару, Саудовской Аравии, Иран в огне, убит легитимный руководитель Исламской Республики. Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны", — добавил собеседник издания.Он отметил, что даже среди республиканцев нет единства. "Судя по скудным сообщениям от ряда чиновников Белого дома, не все сенаторы-республиканцы в восторге от того, что делает их президент", — констатировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.

иран

сша

ближний восток

катар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, иран, сша, ближний восток, дональд трамп, украина.ру, катар, удар по ирану, война в иране, главные новости, главное, аналитики, аналитика, военнаяаналитика, третья мировая война, война, международные отношения, трамп новости, последние новости, срочно