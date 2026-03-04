Катастрофа на Ближнем Востоке: зачем Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны - 04.03.2026 Украина.ру
Катастрофа на Ближнем Востоке: зачем Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны
Дональд Трамп решился на удары по Ирану не из-за хитрой стратегии, а из-за личных амбиций. Американский лидер мечтает войти в историю и ради этого готов разжечь мировой пожар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, почему американский президент решился на удары, несмотря на мощное антивоенное лобби в США, и связана ли это с игрой против Китая. Ибрагимов считает, что тут дело в другом. "Все указывает на то, что Трамп безумно хочет остаться в истории. Сделать это можно разными способами: или стать настоящим миротворцем, или разжигателем войны. Господин Трамп смог интересно совместить эти две тенденции", — заявил востоковед.По словам эксперта, миротворцем президент США остался лишь на словах, и на ровном месте сумел разжечь очаг даже не нестабильности, а катастрофы. Потому что все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, не иначе как катастрофой не назовешь, пояснил Ибрагимов."Идут удары по Катару, Саудовской Аравии, Иран в огне, убит легитимный руководитель Исламской Республики. Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны", — добавил собеседник издания.Он отметил, что даже среди республиканцев нет единства. "Судя по скудным сообщениям от ряда чиновников Белого дома, не все сенаторы-республиканцы в восторге от того, что делает их президент", — констатировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.
Дональд Трамп решился на удары по Ирану не из-за хитрой стратегии, а из-за личных амбиций. Американский лидер мечтает войти в историю и ради этого готов разжечь мировой пожар. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, почему американский президент решился на удары, несмотря на мощное антивоенное лобби в США, и связана ли это с игрой против Китая. Ибрагимов считает, что тут дело в другом.
"Все указывает на то, что Трамп безумно хочет остаться в истории. Сделать это можно разными способами: или стать настоящим миротворцем, или разжигателем войны. Господин Трамп смог интересно совместить эти две тенденции", — заявил востоковед.
По словам эксперта, миротворцем президент США остался лишь на словах, и на ровном месте сумел разжечь очаг даже не нестабильности, а катастрофы. Потому что все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, не иначе как катастрофой не назовешь, пояснил Ибрагимов.
"Идут удары по Катару, Саудовской Аравии, Иран в огне, убит легитимный руководитель Исламской Республики. Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны", — добавил собеседник издания.
Он отметил, что даже среди республиканцев нет единства. "Судя по скудным сообщениям от ряда чиновников Белого дома, не все сенаторы-республиканцы в восторге от того, что делает их президент", — констатировал Фархад Ибрагимов.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния