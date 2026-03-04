https://ukraina.ru/20260304/gotovim-k-boyu-vsu-zhdet-kulinarnaya-reforma-evgeniya-klopotenko-1076344474.html

"Готовим к бою". ВСУ ждет кулинарная реформа Евгения Клопотенко

Любимый повар Елены Зеленской и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко теперь будет хозяйничать на кухне ВСУ. Только не надо думать, что молодой, здоровый, русофобски настроенный мастер половника и шинковки вдруг решил пойти на фронт и "боронить" Неньку.

До сих пор Клопотенко предпочитал прославлять Украину, выбивая из международных организаций национальный статус свекольного супа. И пока в 2022 году недокормленные всушники сидели в окопах, кулинарный эксперт воевал с ЮНЕСКО и таки добился того, что через полгода после начала войны "культура приготовления украинского борща" была внесена ЮНЕСКО в Список нематериального наследия, требующего срочной охраны. Этот статус официально закрепил борщ как национальное украинское блюдо, защищая его от попыток присвоения русскими.Дальше - больше. Бывший победитель конкурса "МастерШеф", совместно с супругой тогдашнего президента Зеленского Еленой, нацелился на реформу школьного питания и получил на откуп все ученическое меню - начиная от закупок и заканчивая разработкой рецептов. Несколько лет несчастные украинские школьники давились в столовых супом авгалемоно и овощной паэльей с куркумой. Страдали и школьные повара с технологами, которых нагнули под реформу школьного питания Клопотенко. Попробуй сооруди на среднестатистической кухне Житомира или Шостки заковыристые блюда вроде пирожного из кровяной колбасы, свекольных панкейков и шуликов с ньоками.В итоге таких мудреных требований из школ массово начали уходить специалисты, незнакомые с аутентичной кухней любимца Елены Зеленской, а ученикам родители начали давать с собой в школу банальные бутерброды с колбасой и сыром. Также мамы и папы возмущались маленькими порциями и высокими ценами, а еще жаловались на то, что дети не хотят есть несоленую еду и пить несладкие компоты. Короче, пищевая революция в школах провалилась, хотя тандем Клопотенко-Зеленской из штанов выпрыгивали, объясняя несознательным родителям, что их детей до сих пор кормят "совковыми" блюдами по рецептам 1956 года, тогда как в стране давно отбушевало несколько европейских революций, поднявших на знамя не пюрешку с котлетой, а на оригинальные фритатту и наггетсы - исконно украинские блюда. Неудивительно что цена на порции в школьных буфетах выросла почти в три раза, с 37 гривен до 95. Угадайте, в чью пользу была разница? К слову, на реформу школьного питания Клопотенко получил жирный грант от фонда "Ашан для молодежи", однако размер его не раскрывается.Ну, а после школьников шеф-повар Елены Зеленский подрядился накормить "семью хлебами" прихожан УПЦ. Под видом популяризации утраченных украинских блюд рождественской кухни, Клопотенко устроил кулинарное шоу в захваченном "томосятами" Трапезном храме Киево-Печерской Лавры. Прямо под иконами он стряпал голубцы и шулики, но вместо ожидаемого одобрения поднял новую волну религиозного раздора. И хотя за кулинара заступилась администрация Национального заповедника Киево-Печерской лавры, отметив, что Трапезная палата, где проходили съемки, является "исторической частью архитектурного комплекса и с момента своего основания в конце XIX века служила местом совместной трапезы", а зал не является храмом и всегда использовался для проведения торжеств, продвигать украинскую религиозную кухню Клопотенко больше не стал.Вместо этого он переключился на кормежку переселенцев. Деньги на это дал американский миллиардер-инвестор Уоррен Баффет - явно под влиянием первой леди Украины. В многострадальной Буче на средства Баффета была построена огромная кухня "Готовим", в коллаборации с тандемом Зеленская-Клопотенко. При этом Баффет отсыпал проекту деньжат на три года вперед - с 2023 по 2026 год. "Еда такая себе: все постное, овощное, пайка небольшая, но бесплатная", - пишут об американской подачке, приготовленной украинским поваром, временно перемещенные лица. Впрочем, как бы широк не был карман Уоррена Баффета (по состоянию на 2025 год его состояние оценивается в 162 миллиарда долларов), а бюджетный кошелек куда лучше. Именно поэтому Клопотенко присосался к военным бюджетам: помнит, видать, яйца бывшего министра обороны Резникова по 17 гривен.И теперь общественная организация "Культ Фуд" шеф-повара станет частью проекта "Готовимся к бою", который должен улучшить питание военных. Новый глава МО, бывший цифровой вице-премьер Федоров радостно пообнимался с кормильцем первой леди, а Минобороны заключило с Клопотенко контракт на очередную реформу - на сей раз армейской кормежки. Реформа проходит под патронатом Агентства оборонных закупок ДОТ Министерства обороны. Результатом должна стать разработка практического сборника рецептов, чтобы питание военных стало более сбалансированным и разнообразным. Команда также планирует проводить обучение для поваров и записывать видеорецепты. Конечно, именно этого и не хватает сейчас ВСУ: если верить "реформаторам", то не существует четких алгоритмов работы военных поваров, и большинство из них не имеют профильного образования. "Именно поэтому результат на кухне может отличаться в зависимости от опыта, оборудования и условий приготовления, даже если продукты доставлены вовремя и соответствуют стандартам", - сетуют в военном ведомстве.Так что задачей Фонда Клопотенко станет "унификация подходов, систематизация опыта и повышение качества приготовления блюд в полевых и стационарных условиях". То есть, главное о чем мечтают всушники в окопах - это о сбалансированном питании и уменьшении соли и сахара в еде. Все остальное у них уже есть. Правда, некоторые несознательные военнослужащие рассказывают на камеру, что в полевых условиях часто бывает невозможно даже суп из концентрата сварить, а не то что готовить шпундрики и соус претаньер. Кроме того, военные по несколько суток вообще сидят без еды, когда заканчиваются припасы. "Большую часть продуктов покупаем сами, если есть возможность- питаемся в местных столовых, кафе. Никаких условий готовить заковыристые блюда национальной кухни на фронте нет, да и ни к чему это. Какой, к черту, объединенный кулинарный опыт разных подразделений?! Явное отмывание денег…", - пишут в соцсетях голодные и злые "захисныки". Впрочем, зря они так разоряются. Фирменные блюда Клопотенко им на передовой явно подавать не станут - просто разошлют в воинские части пару книжек Клопотенко типа "Обольщение едой", да и все.Впрочем, поднятая военнослужащими волна критики таки вынудила "мастершефа" оправдываться. Команда Клопотенко объяснила, что самобытный кулинар не собирается создавать для ВСУ "гениальные авторские рецепты". А проект "Готовим к бою" вообще делает Агентство оборонных закупок ДОТ во главе с соросенком Арсеном Жумаиловым, которого связывают с американкой Ульяной Супрун, бывшей главой украинского Минздрава Украи ны по прозвищу "Доктор Смерть". Вот он вместе с тандемом Клопотенко- Зеленской и дерибанит бюджеты на закусках для армии."Реальность сегодня такова, что во многих подразделениях есть крутые опыты и крутые повара, у других абсолютно кардинально все иначе. Разные части уже создали свои крутые практики, но они не собраны вместе. Кроме того, другие государственные агентства также работают в этом направлении, и сегодня важно их объединить, а не дублировать", – жалко выкручивается шеф-повар.При этом всушники, ради которых якобы и затеяна вся эта питательная революция уверяют, что впервые слышат о каких-то кулинарных практиках, отличающихся от ячневой каши и консервов. На фоне этих отмазок весьма пикантно выглядит информация о том, что министр обороны Федоров засекретил закупку продуктов для армии на сумму 54 миллиарда гривен. Потому что, разумеется, нет ничего более стратегически важного для национальной безопасности, чем спецификация овощей. Видимо, враг только и ждёт, чтобы узнать, сколько грамм картошки в солдатской миске.После скандалов с космическими ценами на продукты, допущенных экс-министром обороны Резниковым, логика подсказывала бы простую вещь: открыть цифры, показать контракты, дать обществу возможность увидеть, куда уходят деньги. Это особенно важно, учитывая количество пропавших без вести или ушедших в СОЧ всушников - на них-то явно навесят сотни порций кулинарных шедевров. Прямо как в "Кавказской пленнице": "три порции шашлыка выбросила в пропасть". А тут не порциями будет вестись исчисление продуктов для шоу "питайся в армии аутентично", а эшелонами. Поэтому-то Минобороны объявило о реформе питания имени Клопотенко: ею просто прикрыли очередной грандиозный распил государственных средств. Ведь когда власть не хочет показывать, как именно она ворует деньги, украинцам начинают рассказывать, кто и как в МО будет жарить котлету - лишь бы никто не спрашивал, сколько стоило мясо.Впрочем, догадаться о стоимости "реформы" можно и без аудита. Достаточно лишь изучить новости французских СМИ, которые пишут о том, что кураторша Клопотенко- Елена Зеленская - владеет целым поместьем на Карибах. А директором ее оффшорной кампании стала дочь соседки семьи Зеленских из Кривого рога. По случайному совпадению, ее сестра Ольга Пищанская, возглавляет Счетную палату Украины. Нет сомнений, что она посчитает в пользу Зе-семейства и школьные обеды, и военные пайки. О том, что происходит в это время с одним из организаторов Евромайдана - в статье "Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом"

