Дмитрий Дробницкий: Если Трамп начнет проигрывать в схватке с Ираном, то может применить ядерное оружие

Дональд Трамп своими действиями против Ирана в очередной раз снял все условности, которые все остальные старались соблюдать: не бить во время переговоров и не убивать политическое руководство страны. Почему же теперь Китаю нельзя ликвидировать руководство Тайваня высокоточным ударом?

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.США могут отправить свои сухопутные войска в Иран, если возникнет такая необходимость. Об этом заявил Дональд Трамп в интервью The New York Post. По словам американского лидера, войска "еще даже не начинали" совершать сильные атаки на Исламскую республику. "Большая волна" еще впереди, сказал он.- Дмитрий Олегович, сколько в этих словах бравады, обычной для Трампа, а сколько реальных намерений осуществить этот план?- Я все меньше и меньше вижу целостности в картине происходящего. Трамп нервничает, это видно по постам в соцсетях. Например, одно из любопытных сообщений: у нас боеприпасов завались, но недостаточно, и все это из-за Байдена. Как хочешь так и понимай. Видимо, первые 24 часа операции казались триумфом, но сейчас непонятно, как разруливать ситуацию дальше.Я не склонен считать, что Трамп и его команда играют сейчас в хотя бы двухмерные шахматы, не говоря уже о многомерных. Впрочем, существует мнение, что Трамп играет в покер, и считает его самой правильной игрой. Но как заканчивать эту партию в покер, никто не знает. Покер — это не преферанс, тут вариантов стратегии мало.Изначальная установка была такая – мы давим Иран, Китай становится мягче, так как мы лишает его доступа к углеводородам. И Китай начинает: O, please, mr president! Россия при этом также становится сговорчивее.Но на самом деле произошло следующее. Израильское лобби, чувствуя, что гегемон слабеет, добилось того, что американские ракеты выпустили по главному и любимому врагу Израиля. И Трамп на это пошел, это его большая война.Да, Трамп сказал в интервью New York Post, что, возможно, он и отправит солдат в Иран, чего никто из президентов не делал. Но цены на бензин уже поползли вверх, через неделю они будут еще выше. Это серьезный фактор. И конгрессмены, которые нервничают по поводу промежуточных выборов, начнут задавать вопросы всем подряд. В Конгрессе начнутся бесконечные слушания.Это не значит, что США не добьются военных целей в Иране. Во всяком случае, части из их, потому что в одиночку очень сложно отбиться от военной машины США. При принятии решений по Ирану в Мар-а-Лаго Трамп изолированно разговаривал с одним только Джоном Рэтклиффом (директор ЦРУ). А как считают в Вашингтоне, если ты говоришь с Рэтклиффом, то считай, что разговариваешь с покойным Эшкрофтом (генпрокурор США Джон Эшкрофт в администрации Джорджа Буша-младшего – ред.), который был идеологом войн на Ближнем Востоке. И требовал от Буша-младшего напасть на Иран уже в 2006 году.Поэтому в ситуации с Ираном одно из главных американских лобби продавило свою повестку. Все остальное это попытки объяснить гениальный американский план постфактум. Что с этим делать с точки зрения американской стратегии? Объяснять партию в покер с точки зрения шахматных ходов с е2 на е4 бессмысленно абсолютно.Будем наблюдать, что произойдет дальше, потому что, когда в посудной лавке Евразии слон бьет посуду, хорошего мало. Сейчас самое главное — это реакция Китая. Теперь вопрос в том, состоится ли визит Трампа в Пекин.- Если верить The Washington Post, то 52% американцев не поддерживают военную операцию против Ирана. Означает ли это, что теперь республиканцам на осенние выборы в Конгресс можно не приходить?- В принципе, да. Скорее всего, Трампу объяснили, что республиканцы промежуточные выборы уже проиграли. Впрочем, ему уже наплевать, хотите. Голосуйте за демократов. С другой стороны, так можно и две палаты парламента потерять. Но все это не важно, потому что Конгресс и так настроен антитрамповски. Видимо, и в случае с тарифами, и с Кубой, Конгресс скажет, не сметь.Очевидно, что покерный игрок сделал плохую ставку, хотя она еще не сыграла до конца. Но он поставил все на зеро, то есть на войну. Это не самый лучший шаг.Важный внутриполитический вопрос в США это кто сможет возглавить MAGA-движение, потому что все люди в администрации Трамп уже дискредитированы. Он все повязаны либо бездействием, либо соучастием в этой войне.Повторюсь, что самое интересное, как будет действовать Китай, которого лишают очередного поставщика нефти за последние два месяца. Пусть товарищ Си повоюет за многополярный мир, ничего с ним не случится.- А как будут развиваться отношения Трампа с ближневосточными монархиями, которым сейчас достается от иранских ракет и дронов? Зеленский, кстати, также требует от стран Ближнего Востока повлиять на Россию ради заключения перемирия. Взамен он обещает поделиться с ними опытом по организации противовоздушной обороны.- На самом деле, никаким большим авторитетом Трамп там никогда не обладал, хотя был вхож в эти круги как политический спонсор. И по просьбе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда поддержал Ахмада аш-Шараа и снял санкции с Сирии. Но при всей своей специфике монархии залива очень прагматичные ребята. Они давно уже живут в сложном окружении.Но разрушение Ирана делает их ненужными с геополитической точки зрения. Они остаются единственными государствами в пределах досягаемости F-35 ВВС Израиля. Что они должны думать о том, кто следующий?- Интересно, в Белом доме сейчас вспоминают об Украине на фоне происходящего?- Нет. Украина с самого начала вызывала у всех невероятное раздражение. Сейчас и Нетаньяху с большим раздражением вспоминают в Белом доме. Он на это дело всех развел, деваться было некуда. Сейчас уже понятно, что в случае отсутствия войны с Ираном ни один конгрессмен-республиканец не получил бы помощь от AIPAC (Американо-израильский комитет по общественным связям - ред.) Это фактически был ультиматум. Украину тоже продавили на уровне евроатлантического лобби.Все эти лобби давно всех раздражают, но сделать с ними ничего не удается. В этом основная проблема Америки. Будучи глобальным игроком и делая любой глобальный шаг, вы все время оказываетесь в зоне влияния внешних игроков. Какая реиндустриализация? Какое профессиональное техническое образование? Вы о чем, если вам нужно другими делами заниматься? Как можно говорить о DATA-центрах и воевать с Ираном?Повторюсь, Зеленский и Нетаньяху там всех раздражают, но про них помнят, потому что разговоры об этом ведутся. Пока у Трампа есть возможность от этого отмахиваться. Но потом придет какой-нибудь Рэтклифф и скажет: "Надо Украине что-нибудь дать. А то сейчас получится, что мы выстрелили все по Ирану, Украина просядет, и скажут, что мы во всем виноваты".Позитивных сдвигов в этом направлении и не было. Европу не заставили прекратить войну. Более того, была придумана совершенно дурацкая идея о продаже Европе оружия для Украины. В результате поставки-то американские сохранились, хотя и в более низком объеме, чем при Байдене, а деньги идут с опозданием.Еще чуть-чуть, и будет агония этой администрации. Притом, что это крайне опасно. В этой агонии нам дел могут любых наворотить. Пусть Китай уж Тайвань захватывает. Будет всем хорошо. Судьба многополярного мира в руках Си Цзиньпина. Россия свою войну уже идет. Все, что можно было, мы для многополярного мира сделали. Всем остальным, которые об этом болтают, надо перестать об этом болтать и начать что-то делать.- Хегсет при этом обещает убивать всех, кто угрожает американцам, в любой точке мира.- Можно угрожать чем угодно. Проблема в том, что сейчас Трамп действует явно не в интересах всех тех, кто сделал его президентом: простые избиратели, активисты, элитные группировки, спонсоры. Он действует в интересах лобби. Это не может не заставлять думать всех вокруг, кто ставил на проект MAGA. Я даже не знаю, куда все эти пацаны побегут, понимая, что система долго не протянет. Побегут к крайне левым. Если уж ломать, то ломать через колено.В общем, Трамп сделал ставку, которая неизвестно как сыграет. Но для всего того, что было связано с трампизмом, это очень плохие дни. И лучших уже не будет.- Вэнс и Рубио не смогут возглавить MAGA?- Вэнс – это еще куда ни шло. Но какой Рубио? Рубио, конечно, делал всякие интересные высказывания. Но теперь он считается одним из авторов этой операции. Американцы же картинками мыслят. Сьюзи Уайлс, Трамп, Рэтклифф и Рубио. Дескать, они на четверых все это и разыграли. Хотя Рубио пригласили поздно. Он прилетел с опозданием.Все эти люди уже замазаны. Там больше даже не на кого поставить. Это же любопытно, к кому обращалась Марджори Тейлор Грин (бывшая конгрессвумен раскритиковала операцию против Ирана – ред.). Она обращалась к Габард и Вэнсу. Теоретически у Вэнса есть шанс отстроиться от этих процессов. Но все равно он был вице-президентом при президенте, который развязал войну с Ираном.Сейчас у этого могут быть самые разные последствия. За три года, которые будут, Трамп процесс ускорил и ускорил опасно. Одно дело – ускорить скольжение, а другое – обрушение. Очевидно, что придется дополнительные деньги занимать, потому что они выпустили все. Придется идти в Конгресс и требовать денег. Что скажет Конгресс?Покер хорош чем? Ты вскрываешься, у тебя каре, а у всех – пара двоек. Ты выигрываешь. А если ты скрываешься, а у тебя ничего? Но, учитывая, что Трамп сейчас в середине партии, он надеется, что вывезет.Он будет, конечно, упирать на то, что разрушил Иран и обезопасил Израиль. Но в консервативной американской среде это уже не считается большим достижением. А если на этом фоне цены на бензин взлетели, учитывая общие проблемы в экономике, это еще хуже. Это все нехорошо. Все эти разговоры, что у Трампа есть хитрый план – это не так. Может быть, в его голове это так, но повторять за ним не стоит. Даже если этот план есть, его осуществить нельзя.В любом случае это еще одна война Америки на Ближнем Востоке. Очень серьезная. Если он дальше будет в нее ввинчиваться, дело может и до ядерного оружия дойти. Нобелевский комитет оценит.- Выходит, Трамп вполне может нажать ту самую кнопку?- Почему нет? Сейчас у них закончатся ракеты. Будет очередной серьезный прилет по Тель-Авиву и американской базе. Погибнут пару десятков американских военнослужащих. Если иранцы изловчатся, то и эсминец какой-нибудь потопят. И что Трампу делать? Как отвечать? Ракет-то в самом деле мало. Если Трамп говорит, что их много, значит, они заканчиваются. И он может решить: "Ядрен-батон, а давайте по Тегерану долбанем".- Цепная реакция будет запущена?- Цепная реакция уже запущена. Саудовская Аравия уже хочет ядерное оружие. Скорее всего, она его получит. Тайно, разумеется. Будет ли эта цепная реакция перенесена на Индо-Тихоокеанский регион, как американцы его называют? Это зависит от Китая, насколько активно он будет действовать.Трамп в очередной раз снял все условности, которые все остальные старались соблюдать: не бить во время переговоров и не убивать политическое руководство страны. Почему же теперь Китаю нельзя ликвидировать руководство Тайваня высокоточным ударом?Франция уже говорит, что увеличит запасы своих ядерных ракет. Я не очень понимаю, с чего и как. Это пусть Макрон со своими ядерщиками разбирается. Но очевидно, что процесс запущен. Все хотят ядерного оружия и побольше. По крайней мере, для региональных разборок. Все поняли, что это единственный способ хоть как-то сдержать соседей. И все, кто более-менее сильный, ядерным оружием обзаведутся. Тут к бабушке не ходи.Это и есть тот самый многополярный мир, о котором все говорят. Он таков. Он, конечно, более справедливый, чем монополярный. Но это все равно международная анархия 19 века в условиях космических группировок и ядерного оружия.Также об американо-иранском конфликте - Война в Иране и ее вероятные последствия

