Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести" - 04.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260304/iran-budet-mstit-za-khamenei-tramp-nachal-opasnuyu-igru-vostokoved-oboznachil-sroki-kholodnoy-mesti-1076338304.html
Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"
Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести" - 04.03.2026 Украина.ру
Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"
Гибель Хаменеи поставила Иран перед выбором: соблюдать религиозные запреты или выживать любой ценой. Шиитская традиция допускает пересмотр норм ради защиты народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-03-04T05:30
2026-03-04T05:30
новости
иран
сша
тегеран
украина.ру
война
удар по ирану
война в иране
срочно
главные новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076302590_0:193:2523:1612_1920x0_80_0_0_665146662f08ce3836035d7519a1060d.jpg
Журналист спросил, могут ли в Иране пересмотреть фетву Хаменеи о запрете ядерного оружия после массовой гибели детей после удара по школе в Минабе. Ибрагимов объяснил сложность ситуации. "Слово Хаменеи является настолько авторитетным, что его нельзя пересматривать по определению, с одной стороны. С другой, в шиитской традиции есть положение, которое позволяет во имя безопасности и защиты общества пересматривать те или иные нормы", — отметил эксперт.Если эту формулировку спроецировать на нынешнюю ситуацию с учетом реалий современного мира, то, ради безопасности своего государства, своего народа можно разработать ядерное оружие, — пояснил Ибрагимов.И сейчас Тегеран стоит перед очень сложным выбором. "Иранцы отдают себе отчет в том, что для сохранения страны они должны что-то предпринять", — добавил собеседник издания.Эксперт предупредил, что США не останутся безнаказанными. "Трамп начал очень опасную игру. Все указывает на то, что Иран будет мстить за Хаменеи. И самое ужасное, что эта месть начнется через год-два. Иранцы любят мстить с холодной головой", — констатировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
иран
сша
тегеран
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/03/1076302590_215:0:2458:1682_1920x0_80_0_0_aa371b329975d0733213790724c868bf.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, тегеран , украина.ру, война, удар по ирану, война в иране, срочно, главные новости, главное, ближний восток, международные отношения, международная политика, аналитики, аналитика
Новости, Иран, США, Тегеран , Украина.ру, война, удар по Ирану, война в Иране, срочно, Главные новости, главное, Ближний Восток, международные отношения, Международная политика, аналитики, Аналитика

Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"

05:30 04.03.2026
 
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
- РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Читать в
ДзенTelegram
Гибель Хаменеи поставила Иран перед выбором: соблюдать религиозные запреты или выживать любой ценой. Шиитская традиция допускает пересмотр норм ради защиты народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист спросил, могут ли в Иране пересмотреть фетву Хаменеи о запрете ядерного оружия после массовой гибели детей после удара по школе в Минабе. Ибрагимов объяснил сложность ситуации.
"Слово Хаменеи является настолько авторитетным, что его нельзя пересматривать по определению, с одной стороны. С другой, в шиитской традиции есть положение, которое позволяет во имя безопасности и защиты общества пересматривать те или иные нормы", — отметил эксперт.
Если эту формулировку спроецировать на нынешнюю ситуацию с учетом реалий современного мира, то, ради безопасности своего государства, своего народа можно разработать ядерное оружие, — пояснил Ибрагимов.
И сейчас Тегеран стоит перед очень сложным выбором. "Иранцы отдают себе отчет в том, что для сохранения страны они должны что-то предпринять", — добавил собеседник издания.
Эксперт предупредил, что США не останутся безнаказанными. "Трамп начал очень опасную игру. Все указывает на то, что Иран будет мстить за Хаменеи. И самое ужасное, что эта месть начнется через год-два. Иранцы любят мстить с холодной головой", — констатировал Фархад Ибрагимов.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАТегеранУкраина.рувойнаудар по Иранувойна в ИранесрочноГлавные новостиглавноеБлижний Востокмеждународные отношенияМеждународная политикааналитикиАналитика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Эту войну наша армия уже выиграла": Ростислав Ищенко подвел итоги четырех лет СВО
05:40Китай и иранский кризис. Что в этой ситуации выигрывает Россия
05:30Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"
05:20"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу"
05:10"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие
05:00Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа
04:45"Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет": аналитик оценил угрозу для Калининграда
04:30Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО
04:00"Ястребы" подсказали "формулу успеха" — нападение на Иран: эксперт раскрыл, кто науськивал Трампа
03:57Евросоюз не готов принять соглашение по Украине без его согласия — Мерц
03:36США с начала операции поразили две тысячи целей в Иране — CENTCOM
03:13Американские сенаторы высказались о сухопутной операции в Иране
02:52Контроль над Ормузским проливом и удар по эсминцу США. Главные новости к этому часу
02:24Официальный Мадрид ответил на угрозу Трампа в отношении Испании
01:48Трамп намекнул на "вечную" войну. События 3 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:22ВС РФ проломили заслон Красного Лимана. Военная сводка за 3 марта от канала "Дневник Десантника"
00:52Иран делает ставку на удар по экономике
00:23Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния