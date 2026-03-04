https://ukraina.ru/20260304/iran-budet-mstit-za-khamenei-tramp-nachal-opasnuyu-igru-vostokoved-oboznachil-sroki-kholodnoy-mesti-1076338304.html

Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"

Гибель Хаменеи поставила Иран перед выбором: соблюдать религиозные запреты или выживать любой ценой. Шиитская традиция допускает пересмотр норм ради защиты народа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

Журналист спросил, могут ли в Иране пересмотреть фетву Хаменеи о запрете ядерного оружия после массовой гибели детей после удара по школе в Минабе. Ибрагимов объяснил сложность ситуации. "Слово Хаменеи является настолько авторитетным, что его нельзя пересматривать по определению, с одной стороны. С другой, в шиитской традиции есть положение, которое позволяет во имя безопасности и защиты общества пересматривать те или иные нормы", — отметил эксперт.Если эту формулировку спроецировать на нынешнюю ситуацию с учетом реалий современного мира, то, ради безопасности своего государства, своего народа можно разработать ядерное оружие, — пояснил Ибрагимов.И сейчас Тегеран стоит перед очень сложным выбором. "Иранцы отдают себе отчет в том, что для сохранения страны они должны что-то предпринять", — добавил собеседник издания.Эксперт предупредил, что США не останутся безнаказанными. "Трамп начал очень опасную игру. Все указывает на то, что Иран будет мстить за Хаменеи. И самое ужасное, что эта месть начнется через год-два. Иранцы любят мстить с холодной головой", — констатировал Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.О других аспектах военной эскалации на Ближнем Востоке — в статье Владимира Видеманна "Война в Иране и ее вероятные последствия".

