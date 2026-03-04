Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи - 04.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260304/raschet-trampa-provalilsya-ibragimov-obyasnil-pochemu-iran-ne-raskololsya-posle-gibeli-khamenei-1076336325.html
Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи
Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи - 04.03.2026 Украина.ру
Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи
В Белом доме рассчитывали, что гибель верховного лидера парализует Иран и вызовет революцию. Но иранские элиты продолжили наносить удары, а народ не вышел на улицы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
2026-03-04T04:30
2026-03-04T04:30
новости
иран
сша
украина.ру
дональд трамп
удар по ирану
война в иране
израиль
международные отношения
международная политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076244035_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed085a34c04e8aa6cccf051fc239b154.jpg
Журналист напомнил, что США рассчитывали на деморализацию Ирана после гибели Хаменеи, и спросил, почему этого не произошло. Ибрагимов объяснил, что иранские элиты оказались крепче, чем думали в Вашингтоне. "Если верить сообщениям информагентств, иранские элиты уже утром [28 февраля] знали, что [высший руководитель Ирана Али] Хаменеи погиб. При этом они продолжают наносить массированные удары, это значит, что складывать оружие они не хотят", — заявил эксперт.По словам востоковеда, в Белом доме ждали совсем другой реакции. "США и Израиль делали расчет на то, что после гибели Хаменеи элиты и население будут деморализованы, после чего в стране произойдет революция. Об этом говорил Трамп на протяжении января и до того. Но этого не произошло", — пояснил Ибрагимов.Он подчеркнул принципиальную разницу между Ираном и другими странами. "Это совершенно разные страны по своему укладу и строю. Иран — это страна, которая готова постоять за себя", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.
иран
сша
израиль
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/02/1076244035_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_240017c3d25498864bda6265a923940f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, иран, сша, украина.ру, дональд трамп, удар по ирану, война в иране, израиль, международные отношения, международная политика, война, ближний восток, украина.ру дзен, главные новости, главное, срочно
Новости, Иран, США, Украина.ру, Дональд Трамп, удар по Ирану, война в Иране, Израиль, международные отношения, Международная политика, война, Ближний Восток, Украина.ру Дзен, Главные новости, главное, срочно

Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи

04:30 04.03.2026
 
© REUTERS / Khaled Abdullah
- РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© REUTERS / Khaled Abdullah
Читать в
ДзенTelegram
В Белом доме рассчитывали, что гибель верховного лидера парализует Иран и вызовет революцию. Но иранские элиты продолжили наносить удары, а народ не вышел на улицы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов
Журналист напомнил, что США рассчитывали на деморализацию Ирана после гибели Хаменеи, и спросил, почему этого не произошло. Ибрагимов объяснил, что иранские элиты оказались крепче, чем думали в Вашингтоне.
"Если верить сообщениям информагентств, иранские элиты уже утром [28 февраля] знали, что [высший руководитель Ирана Али] Хаменеи погиб. При этом они продолжают наносить массированные удары, это значит, что складывать оружие они не хотят", — заявил эксперт.
По словам востоковеда, в Белом доме ждали совсем другой реакции. "США и Израиль делали расчет на то, что после гибели Хаменеи элиты и население будут деморализованы, после чего в стране произойдет революция. Об этом говорил Трамп на протяжении января и до того. Но этого не произошло", — пояснил Ибрагимов.
Он подчеркнул принципиальную разницу между Ираном и другими странами. "Это совершенно разные страны по своему укладу и строю. Иран — это страна, которая готова постоять за себя", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.
Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиИранСШАУкраина.руДональд Трампудар по Иранувойна в ИранеИзраильмеждународные отношенияМеждународная политикавойнаБлижний ВостокУкраина.ру ДзенГлавные новостиглавноесрочно
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Эту войну наша армия уже выиграла": Ростислав Ищенко подвел итоги четырех лет СВО
05:40Китай и иранский кризис. Что в этой ситуации выигрывает Россия
05:30Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"
05:20"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу"
05:10"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие
05:00Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа
04:45"Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет": аналитик оценил угрозу для Калининграда
04:30Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО
04:00"Ястребы" подсказали "формулу успеха" — нападение на Иран: эксперт раскрыл, кто науськивал Трампа
03:57Евросоюз не готов принять соглашение по Украине без его согласия — Мерц
03:36США с начала операции поразили две тысячи целей в Иране — CENTCOM
03:13Американские сенаторы высказались о сухопутной операции в Иране
02:52Контроль над Ормузским проливом и удар по эсминцу США. Главные новости к этому часу
02:24Официальный Мадрид ответил на угрозу Трампа в отношении Испании
01:48Трамп намекнул на "вечную" войну. События 3 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:22ВС РФ проломили заслон Красного Лимана. Военная сводка за 3 марта от канала "Дневник Десантника"
00:52Иран делает ставку на удар по экономике
00:23Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния