Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи

В Белом доме рассчитывали, что гибель верховного лидера парализует Иран и вызовет революцию. Но иранские элиты продолжили наносить удары, а народ не вышел на улицы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

Журналист напомнил, что США рассчитывали на деморализацию Ирана после гибели Хаменеи, и спросил, почему этого не произошло. Ибрагимов объяснил, что иранские элиты оказались крепче, чем думали в Вашингтоне. "Если верить сообщениям информагентств, иранские элиты уже утром [28 февраля] знали, что [высший руководитель Ирана Али] Хаменеи погиб. При этом они продолжают наносить массированные удары, это значит, что складывать оружие они не хотят", — заявил эксперт.По словам востоковеда, в Белом доме ждали совсем другой реакции. "США и Израиль делали расчет на то, что после гибели Хаменеи элиты и население будут деморализованы, после чего в стране произойдет революция. Об этом говорил Трамп на протяжении января и до того. Но этого не произошло", — пояснил Ибрагимов.Он подчеркнул принципиальную разницу между Ираном и другими странами. "Это совершенно разные страны по своему укладу и строю. Иран — это страна, которая готова постоять за себя", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.

