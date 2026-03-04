https://ukraina.ru/20260304/s-ukrainoy-vse-uzhe-poproschalis-ischenko-otsenil-posledstviya-yadernoy-provokatsii-kieva-1076308293.html

"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева

"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева - 04.03.2026 Украина.ру

"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева

Заявление СВР о планах по передаче Киеву ядерного оружия — это очередное предупреждение западным партнерам, которые собираются вводить войска на Украину и пытаются провоцировать Россию на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-04T06:00

2026-03-04T06:00

2026-03-04T06:00

новости

украина

киев

россия

ростислав ищенко

служба внешней разведки

украина.ру

ядерная угроза

ядерная безопасность

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_47b102274737d16d78f16aa4d59ffb23.jpg.webp

СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.Ищенко объяснил, почему Киеву бессмысленно рассчитывать на ядерный удар по России. "Да, нанесение удара по отдельному российскому городу — это огромный ущерб. Но ведь полетит и в обратном направлении, и ущерб будет несопоставим", — заявил обозреватель.Эксперт считает, что заявления СВР были предупреждением Западу. "Поэтому я расцениваю заявление СВР как очередное предупреждение нашим западным партнерам, которые и на Украину собираются свои войска вводить, и на Балтике пытаются нас провоцировать. Мы им говорим: "Ядерная война на пороге. Не надо шутить", — пояснил Ищенко.Политолог не верит в передачу готовых боезарядов Киеву. "Максимум, что возможно — создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия нанесла удар. С них станется", — напомнил эксперт.Судьба Украины уже решена, независимо от сценариев. "Как бы там ни было, все с Украиной уже попрощались. Умрет она тихо или в мучениях — это дело техники, а не принципа", — резюмировал Ростислав Ищенко. Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, россия, ростислав ищенко, служба внешней разведки , украина.ру, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, ядерное оружие, провокация, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво