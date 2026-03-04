"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева - 04.03.2026 Украина.ру
https://ukraina.ru/20260304/s-ukrainoy-vse-uzhe-poproschalis-ischenko-otsenil-posledstviya-yadernoy-provokatsii-kieva-1076308293.html
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева - 04.03.2026
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева
Заявление СВР о планах по передаче Киеву ядерного оружия — это очередное предупреждение западным партнерам, которые собираются вводить войска на Украину и пытаются провоцировать Россию на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-04T06:00
2026-03-04T06:00
СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.Ищенко объяснил, почему Киеву бессмысленно рассчитывать на ядерный удар по России. "Да, нанесение удара по отдельному российскому городу — это огромный ущерб. Но ведь полетит и в обратном направлении, и ущерб будет несопоставим", — заявил обозреватель.Эксперт считает, что заявления СВР были предупреждением Западу. "Поэтому я расцениваю заявление СВР как очередное предупреждение нашим западным партнерам, которые и на Украину собираются свои войска вводить, и на Балтике пытаются нас провоцировать. Мы им говорим: "Ядерная война на пороге. Не надо шутить", — пояснил Ищенко.Политолог не верит в передачу готовых боезарядов Киеву. "Максимум, что возможно — создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия нанесла удар. С них станется", — напомнил эксперт.Судьба Украины уже решена, независимо от сценариев. "Как бы там ни было, все с Украиной уже попрощались. Умрет она тихо или в мучениях — это дело техники, а не принципа", — резюмировал Ростислав Ищенко. Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева

06:00 04.03.2026
 
© Фото : ГСЧС Украины
- РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Заявление СВР о планах по передаче Киеву ядерного оружия — это очередное предупреждение западным партнерам, которые собираются вводить войска на Украину и пытаются провоцировать Россию на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.
Ищенко объяснил, почему Киеву бессмысленно рассчитывать на ядерный удар по России. "Да, нанесение удара по отдельному российскому городу — это огромный ущерб. Но ведь полетит и в обратном направлении, и ущерб будет несопоставим", — заявил обозреватель.
Эксперт считает, что заявления СВР были предупреждением Западу. "Поэтому я расцениваю заявление СВР как очередное предупреждение нашим западным партнерам, которые и на Украину собираются свои войска вводить, и на Балтике пытаются нас провоцировать. Мы им говорим: "Ядерная война на пороге. Не надо шутить", — пояснил Ищенко.
Политолог не верит в передачу готовых боезарядов Киеву. "Максимум, что возможно — создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия нанесла удар. С них станется", — напомнил эксперт.
Судьба Украины уже решена, независимо от сценариев. "Как бы там ни было, все с Украиной уже попрощались. Умрет она тихо или в мучениях — это дело техники, а не принципа", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.
