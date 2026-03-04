https://ukraina.ru/20260304/s-ukrainoy-vse-uzhe-poproschalis-ischenko-otsenil-posledstviya-yadernoy-provokatsii-kieva-1076308293.html
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева - 04.03.2026 Украина.ру
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева
Заявление СВР о планах по передаче Киеву ядерного оружия — это очередное предупреждение западным партнерам, которые собираются вводить войска на Украину и пытаются провоцировать Россию на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-04T06:00
2026-03-04T06:00
2026-03-04T06:00
новости
украина
киев
россия
ростислав ищенко
служба внешней разведки
украина.ру
ядерная угроза
ядерная безопасность
ядерная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_0:42:610:385_1920x0_80_0_0_47b102274737d16d78f16aa4d59ffb23.jpg.webp
СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.Ищенко объяснил, почему Киеву бессмысленно рассчитывать на ядерный удар по России. "Да, нанесение удара по отдельному российскому городу — это огромный ущерб. Но ведь полетит и в обратном направлении, и ущерб будет несопоставим", — заявил обозреватель.Эксперт считает, что заявления СВР были предупреждением Западу. "Поэтому я расцениваю заявление СВР как очередное предупреждение нашим западным партнерам, которые и на Украину собираются свои войска вводить, и на Балтике пытаются нас провоцировать. Мы им говорим: "Ядерная война на пороге. Не надо шутить", — пояснил Ищенко.Политолог не верит в передачу готовых боезарядов Киеву. "Максимум, что возможно — создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия нанесла удар. С них станется", — напомнил эксперт.Судьба Украины уже решена, независимо от сценариев. "Как бы там ни было, все с Украиной уже попрощались. Умрет она тихо или в мучениях — это дело техники, а не принципа", — резюмировал Ростислав Ищенко. Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.
украина
киев
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/01/14/1074545715_55:0:568:385_1920x0_80_0_0_fbdd9fc1916abb78c22007ef00e83710.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, киев, россия, ростислав ищенко, служба внешней разведки , украина.ру, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, ядерное оружие, провокация, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Киев, Россия, Ростислав Ищенко, Служба внешней разведки , Украина.ру, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, Ядерное оружие, провокация, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, прогнозы СВО, новости СВО, Украина.ру Дзен, дзен СВО
"С Украиной все уже попрощались": Ищенко оценил последствия ядерной провокации Киева
Заявление СВР о планах по передаче Киеву ядерного оружия — это очередное предупреждение западным партнерам, которые собираются вводить войска на Украину и пытаются провоцировать Россию на Балтике. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие.
Ищенко объяснил, почему Киеву бессмысленно рассчитывать на ядерный удар по России. "Да, нанесение удара по отдельному российскому городу — это огромный ущерб. Но ведь полетит и в обратном направлении, и ущерб будет несопоставим", — заявил обозреватель.
Эксперт считает, что заявления СВР были предупреждением Западу. "Поэтому я расцениваю заявление СВР как очередное предупреждение нашим западным партнерам, которые и на Украину собираются свои войска вводить, и на Балтике пытаются нас провоцировать. Мы им говорим: "Ядерная война на пороге. Не надо шутить", — пояснил Ищенко.
Политолог не верит в передачу готовых боезарядов Киеву. "Максимум, что возможно — создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия нанесла удар. С них станется", — напомнил эксперт.
Судьба Украины уже решена, независимо от сценариев. "Как бы там ни было, все с Украиной уже попрощались. Умрет она тихо или в мучениях — это дело техники, а не принципа", — резюмировал Ростислав Ищенко.
Также на тему ядерной эскалации — в статье Павла Котова "Украина за неделю. Ядерный шантаж" на сайте Украина.ру.