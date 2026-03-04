https://ukraina.ru/20260304/evrosoyuz-ne-gotov-prinyat-soglashenie-po-ukraine-bez-ego-soglasiya--merts-1076342567.html

Евросоюз не готов принять соглашение по Украине без его согласия — Мерц

Евросоюз не готов принять соглашение по Украине без его согласия — Мерц

Европейцы не готовы принять соглашение по Украине, заключённое без их участия, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Об этом в ночь на 4 марта сообщает РИА Новости

Трансляцию общения с прессой вёл немецкий телеканал Phoenix."Мы хотим прийти к решениям, но к таким решениям, которые включают европейцев. Мы не готовы принимать соглашение, которое будет заключено через наши головы", — сказал Мерц.По словам канцлера, при обсуждении с Трампом украинского конфликта он высказался за усиление давления на Россию. Мерц подчеркнул, что российская сторона будет готова идти на уступки, только если Вашингтон усилит давление на Москву."Кроме того, я высказался за расширение переговоров между Соединёнными Штатами, Украиной и Россией с участием европейцев", — добавил канцлер Германии.В феврале Мерц заявил, что не верит в идущие сейчас переговоры. По его мнению, конфликт решится лишь "на земле", причем не военной победой, а банальной нехваткой ресурсов у одной из сторон на продолжение сопротивления - "Война закончится лишь истощением одной из сторон": канцлер ФРГ дал прогноз по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

