"Ястребы" подсказали "формулу успеха" — нападение на Иран: эксперт раскрыл, кто науськивал Трампа

Дональд Трамп не сам принял решение бомбить Иран — его подтолкнули "ястребы" из ближайшего окружения. Хотя даже Джей Ди Вэнс оказался не в восторге от масштабов катастрофы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов

2026-03-04T04:00

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/05/1053102992_0:118:2876:1736_1920x0_80_0_0_a9e233f7108d13c11707f3a32a7e7531.jpg

Журналист поинтересовался, кто из окружения Трампа мог подтолкнуть его к ударам по Ирану. Ибрагимов уверен, что президент США поддался влиянию собственного окружения. "Видимо, Трамп поддался влиянию "ястребов" из своего окружения, которые подсказали ему "формулу успеха", чтобы войти в историю, – нападение на Иран", — заявил эксперт.Он перечислил конкретных людей, которые подталкивали президента к войне. "Его науськивали сенатор-психопат Линдси Грэм*, Тэд Круз, возможно, Марко Рубио и Джаред Кушнер", — пояснил востоковед.При этом в самой администрации Белого дома не было единства. "Хотя тот же вице-президент Джей Ди Вэнс, очевидно, не в восторге от того, что произошло. Он считал, что можно было обойтись одним-двумя днями бомбардировок, а потом вернуться за стол переговоров, применив классическую формулу "мир через силу", — добавил аналитик."Но эта формула уже не работает. Американцы подняли ставки, собираются действовать очень жестко и при этом хотят выйти сухими из воды", — подытожил Фархад Ибрагимов.Полный текст материала "Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной" на сайте Украина.ру.Также на тему войны на Ближнем Востоке — "Андрей Грозин: Иран выстоит, если заставит США платить непомерную цену за каждый день войны" на сайте Украина.ру.* внесен в Перечь террористов и экстремистов Росинфомониторинга

