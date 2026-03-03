https://ukraina.ru/20260303/na-peregovory-nadezhdy-malo-leonid-savin-o-tom-kak-rossii-ispolzovat-opyt-irana-v-voyne-s-ukrainoy-1076318209.html

На переговоры надежды мало. Леонид Савин о том, как России использовать опыт Ирана в войне с Украиной

Тегеран преподал хороший урок США, Израилю и пособникам их агрессии, своим соседям. Поэтому, несмотря на крепкую связку с Тель-Авивом, Трамп уже начал "вилять хвостом". Для России же есть свои риски в ближневосточной войне: после того, как сломят иранцев, американцы могут заняться украинцами и русскими.

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор аналитического центра "Геополитика.Ру", главный аналитик Института Царьград. Одной из основных целей деятельности Института является научное и экспертное сопровождение федеральных и региональных программ, направленных на достижение национальных целей развития, определенных президентом России.Идет четвертый день войны США и Израиля против Ирана, которая началась 28 февраля. При этом Иран расширил географию своих ударов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала в Ливане наступательную операцию. Владимир Путин побеседовал по телефону с лидерами Саудовской Аравии, Бахрейна, Катара и ОАЭ.Ранее, 28 февраля, зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Max, что все переговоры Вашингтона с Тегераном по поводу мирного решения вопроса о ядерной программе оказались прикрытием подготовки к нападению — никто и не думал договариваться.— Леонид Владимирович, как вы прокомментируете устранение Аятоллы Али Хаменеи? Что это значит для Ирана и для мусульманского мира в целом?— Считаю, что к этому стоит относиться с осуждением. Потому что это убийство не только высокопоставленного, уважаемого человека, но и людей из его ближайшего окружения, из семьи. Не говоря уже об ударе по женской школе в Иране.Кроме того, Хаменеи умер не своей смертью и получил "ореол святости", что еще больше вдохновило иранский народ и шиитов с учетом их мировоззрения на войну с Даджалем (антихрист в исламской традиции), как они называют США и Израиль. Поэтому в данной ситуации все необходимо рассматривать в комплексе.— Почему в этом году конфликт на Ближнем Востоке с участием Ирана, Израиля и США приобрел больший масштаб и охватил арабские страны?— Во-первых, полагаю, что в прошлом году иранцы были еще не готовы к противостоянию с США и Израилем. Сегодня же, видимо, иранская разведка активно работает, есть корректировка целей и определенные основания, по каким объектам необходимо наносить удары — помимо посольств США и Израиля и их военных баз.Например, как мы знаем из открытых источников, Тегеран нанес удар по отелям [в арабских странах], где находились американские военные. И так далее.Во-вторых, имеют место и "случайные" жертвы. Из-за сбоя в работе систем беспилотники могут быть сбиты в неположенных местах, падают на жилые кварталы или места скопления людей. Тем более, что в ОАЭ и Катаре, например, достаточно плотная застройка в жилых кварталах.В целом, конечно, Иран своими действиями показывает, что готов стоять до конца, наказывать не только США и Израиль, но и всех пособников израильско-американской агрессии, несмотря на то что это соседи. Это урок этим государствам, которые, видимо, не были готовы к такому сценарию.— Сможет ли новое руководство Исламской республики сплотить население и удержать власть?— По моим данным из Ирана, там нет признаков того, что население будет выступать против власти. Там проходит народная мобилизация.Да, есть несколько крупных городов, где имели место протестные настроения, но группы бунтующих были малочисленны. Противники Ирана сделали ставку на запад республики, где проживает курдское население, с целью поднять их на восстание. Могут диверсионные группы засылаться из соседнего Ирака, где находится оппозиционная, так называемая демократическая партия, которая имеет вооруженное крыло.Но, думаю, попытки такого рода обречены на провал. Во-первых, все это в Иране прекрасно понимают, поэтому нанесен удар по штаб-квартирам "демократов" в Иракском Курдистане. Во-вторых, само иранское население прекрасно осознает, что в итоге все равно столкнется с жесткими репрессиями [со стороны Израиля и США].— И к чему нам готовиться в итоге? Часть экспертов ждут, что Ближний Восток зажжет Третью мировую войну. Другие пугают ядерным сценарием.— Конечно, всегда нужно быть готовыми к худшему сценарию. И риски эскалации есть, и они довольно большие по многим причинам.У Ирана нет ядерного оружия, поэтому применить таковое может лишь Израиль, который спровоцировал конфликт, втянув в него США. Кстати, Трамп уже начал "вилять хвостом" — дескать, не мы это начали, это Израиль, мы вторые. Но тем не менее у США и Израиля плотная военно-политическая связка в отношении противостояния с Ираном.Нужно также учитывать военный конфликт между Афганистаном и Пакистаном, тесные связи Индии с Израилем. Индийцы враждебно относятся к соседнему Пакистану, и, хотя они проявляли сдержанность в отношении Ирана, с их стороны может что-то произойти.— Что для нас значит американо-израильско-иранская война? Обычно, как только загорается Ближний Восток, в части экспертного сообщества раздаются голоса о выгоде для России в следствие роста цен на нефть на фоне конфликта.— Я думаю, здесь ничего хорошего нет [для нас]. Во-первых, те небольшие дивиденды, которые мы получим за рост цен на газ и нефть, потом отобьются. Во-вторых, у России сейчас нет обширного рынка для продажи этих ресурсов, в том числе у нас ограниченный танкерный флот, что затрудняет снабжение всех желающих.В-третьих, важно учитывать, что, если Иран проиграет, США поступят с ним так же, как с Венесуэлой. То есть вся иранская нефть попадет под американский контроль и деньги за нее будут падать в карман компаний США, что не сулит нам ничего хорошего.Наконец, гуманитарный кризис и стратегический аспект. Иран, Венесуэла, Китай и Россия — это страны из клуба движущей силы многополярного мира. Венесуэлу "отключили", на очереди Иран. А дальше — США, наверное, и за нас возьмутся: продолжат ослаблять через Украину и/или додавят санкциями. Заметьте, на фоне происходящего украинская хунта в лице Зеленского уже заявила, что готова помогать арабским странам — чуть ли не войну Ирану объявили.— Надолго ли в итоге затянется конфликт на Ближнем Востоке?— Кроме Ирана и Ливан уже в огне, потому что Израиль начал сухопутную операцию с целью уничтожения Хезбаллы. Опять же большая часть Ирака — шиитское население. В Бахрейне началось воодушевленное восстание шиитов, туда ввели срочно войска ближайших монархий в поддержку эмира. В Йемене члены "Ансар Алла" выступают на стороне Ирана. То есть опять открылось такое движение.У США, Израиля и их союзников главная задача — перекрыть поставки оружия и нарушить коммуникации между этими группами и подавлять командные центры управления, в первую очередь, в Иране. Думаю, иранцы все это понимают и готовятся к затяжному конфликту.— Китай и Россия будут поддерживать Иран, если конфликт приобретет характер затяжной войны?— У нас есть соглашение с Ираном о взаимопомощи — стратегическое партнерство, хотя прямой военной взаимопомощи иранцы не просили. Из Китая и России в Иран (судя по данным прибывающих в республику портов) шли какие-то поставки оборудования и военной техники, были подписаны контракты на будущие годы. Но вопрос в том, как Иран сможет все это получить и как долго это поможет ему продержаться. Надеюсь, что у них получится сохранить свою систему.— Возвращаясь к украинскому треку. Как глубоко Трамп может увязнуть в ближневосточной войне, отвлечься от украинского кризиса и поставок американских вооружений в Европу для ВСУ? Или его рвения на все конфликты хватит?— Конечно, сейчас будет определенное истощение боеприпасов на Ближнем Востоке. Трамп — делец. Если говорить о том, чья "цена" может оказаться выше, безусловно, арабские монархи имеют преимущество перед Киевом. Потому что у них и денег больше, и ресурсов, и они более старые партнеры США.Европа находится в невыгодной ситуации: по ней бьет рост цен на газ и нефть, прямо сейчас мы видим заоблачные показатели из биржевых сводок. Это, естественно, уменьшает возможности европейцев оказывать помощь Украине. Однако, думаю, что Запад будет манипулировать украинским кризисом в своих целях, и нам меньше нужно смотреть на переговорный процесс. Обратите внимание: с иранской стороной тоже вели переговоры, были даже определенные договоренности… И что мы видим? Все это [переговоры по Украине, по Ирану] может быть обычным прикрытием, затягиванием со стороны западников, как минские договоренности. Судя по последним заявлениям Мединского и Медведева, других представителей власти, на переговоры надежды все меньше и меньше — прежде всего, что касается урегулирования украинского кризиса. Наша задача — двигаться дальше на фронте и идти к победному концу.США тратят на агрессию против Ирана астрономическую сумму. При этом, чтобы получить иранскую нефть, США нужно провести сухопутную операцию против Ирана, на которую надо потратить еще столько же без каких-либо гарантий. Поэтому американо-израильские бомбардировки в любом случае долго не продлятся. Об этом, в интервью Николай Сорокин: Ирану нужно продержаться еще пару недель, после чего США первыми начнут договариваться.

