"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО

Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду. Та же логика работает для Средней Азии и Закавказья: России нужен прямой доступ к Китаю и Ирану, а им необходим доступ к РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

По словам Ищенко, если начинается война на Балтике, то Прибалтика просто исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду.При этом обозреватель признал, что сейчас на Балтике ситуация для России осложнилась. "Конечно, на Балтике ситуация ухудшилась. Но не из-за появления новых врагов, а потому, что старый враг стал активнее", — пояснил Ищенко.По его словам, Запад закономерно вышел на этот рубеж. Ищенко считает, что, развязав войну против России на Украине, США и Запад все равно бы искали альтернативный театр военных действий. Балтика в этом отношении – идеальное для них место, поэтому Россия и укрепляет там войска военных округов."То есть мы можем говорить там об ухудшении военно-политической ситуации ввиду усиливающегося давления Запада на не очень выгодные позиции России в этом регионе. К сожалению, у нас там пока нет аналога Крыма, который позволял бы нам контролировать всю Балтику, чтобы нам было бы наплевать на всех", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.

