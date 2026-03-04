"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО - 04.03.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260304/staryy-vrag-stal-aktivnee-ischenko-pro-ukhudshenie-situatsii-na-baltike-i-novye-ugrozy-nato-1076312685.html
"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО
"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО - 04.03.2026 Украина.ру
"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО
Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду. Та же логика работает для Средней Азии и Закавказья: России нужен прямой доступ к Китаю и Ирану, а им необходим доступ к РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-04T04:15
2026-03-04T04:15
новости
россия
балтика
запад
ростислав ищенко
украина.ру
крым
прибалтика
средняя азия
закавказье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_0:11:1440:821_1920x0_80_0_0_1d86aed861fca082535dfe3f7cec510c.jpg
По словам Ищенко, если начинается война на Балтике, то Прибалтика просто исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду.При этом обозреватель признал, что сейчас на Балтике ситуация для России осложнилась. "Конечно, на Балтике ситуация ухудшилась. Но не из-за появления новых врагов, а потому, что старый враг стал активнее", — пояснил Ищенко.По его словам, Запад закономерно вышел на этот рубеж. Ищенко считает, что, развязав войну против России на Украине, США и Запад все равно бы искали альтернативный театр военных действий. Балтика в этом отношении – идеальное для них место, поэтому Россия и укрепляет там войска военных округов."То есть мы можем говорить там об ухудшении военно-политической ситуации ввиду усиливающегося давления Запада на не очень выгодные позиции России в этом регионе. К сожалению, у нас там пока нет аналога Крыма, который позволял бы нам контролировать всю Балтику, чтобы нам было бы наплевать на всех", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.
россия
балтика
запад
крым
прибалтика
средняя азия
закавказье
калининград
калининградская область
балтийское море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061429323_83:0:1363:960_1920x0_80_0_0_123df6cd6726aa40f587143bb8882a35.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, балтика, запад, ростислав ищенко, украина.ру, крым, прибалтика, средняя азия, закавказье, главные новости, главное, война, эксперты, военный эксперт, аналитики, аналитика, военнаяаналитика, калининград, калининградская область, балтийское море
Новости, Россия, Балтика, Запад, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Крым, Прибалтика, Средняя Азия, Закавказье, Главные новости, главное, война, эксперты, военный эксперт, аналитики, Аналитика, ВоеннаяАналитика, Калининград, Калининградская область, Балтийское море

"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО

04:15 04.03.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
- РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Читать в
ДзенTelegram
Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду. Та же логика работает для Средней Азии и Закавказья: России нужен прямой доступ к Китаю и Ирану, а им необходим доступ к РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
По словам Ищенко, если начинается война на Балтике, то Прибалтика просто исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду.
При этом обозреватель признал, что сейчас на Балтике ситуация для России осложнилась. "Конечно, на Балтике ситуация ухудшилась. Но не из-за появления новых врагов, а потому, что старый враг стал активнее", — пояснил Ищенко.
По его словам, Запад закономерно вышел на этот рубеж. Ищенко считает, что, развязав войну против России на Украине, США и Запад все равно бы искали альтернативный театр военных действий. Балтика в этом отношении – идеальное для них место, поэтому Россия и укрепляет там войска военных округов.
"То есть мы можем говорить там об ухудшении военно-политической ситуации ввиду усиливающегося давления Запада на не очень выгодные позиции России в этом регионе. К сожалению, у нас там пока нет аналога Крыма, который позволял бы нам контролировать всю Балтику, чтобы нам было бы наплевать на всех", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.
О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.
О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боев в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияБалтикаЗападРостислав ИщенкоУкраина.руКрымПрибалтикаСредняя АзияЗакавказьеГлавные новостиглавноевойнаэкспертывоенный экспертаналитикиАналитикаВоеннаяАналитикаКалининградКалининградская областьБалтийское море
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:45"Эту войну наша армия уже выиграла": Ростислав Ищенко подвел итоги четырех лет СВО
05:40Китай и иранский кризис. Что в этой ситуации выигрывает Россия
05:30Иран будет мстить за Хаменеи, Трамп начал опасную игру: востоковед обозначил сроки "холодной мести"
05:20"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу"
05:10"Слишком рискованный шаг": политолог раскрыл, что будет, если Украине передадут ядерное оружие
05:00Удар по Ирану как жест отчаяния: Ибрагимов о том, почему не сработали другие методы Трампа
04:45"Если начнется война на Балтике, Прибалтика исчезнет": аналитик оценил угрозу для Калининграда
04:30Расчет Трампа провалился: Ибрагимов объяснил, почему Иран не раскололся после гибели Хаменеи
04:27Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
04:15"Старый враг стал активнее": Ищенко про ухудшение ситуации на Балтике и новые угрозы НАТО
04:00"Ястребы" подсказали "формулу успеха" — нападение на Иран: эксперт раскрыл, кто науськивал Трампа
03:57Евросоюз не готов принять соглашение по Украине без его согласия — Мерц
03:36США с начала операции поразили две тысячи целей в Иране — CENTCOM
03:13Американские сенаторы высказались о сухопутной операции в Иране
02:52Контроль над Ормузским проливом и удар по эсминцу США. Главные новости к этому часу
02:24Официальный Мадрид ответил на угрозу Трампа в отношении Испании
01:48Трамп намекнул на "вечную" войну. События 3 марта "одной строкой" от канала "Украина.ру"
01:22ВС РФ проломили заслон Красного Лимана. Военная сводка за 3 марта от канала "Дневник Десантника"
00:52Иран делает ставку на удар по экономике
00:23Силы ПВО за три часа сбили 38 беспилотников ВСУ над регионами России. Сводка Минобороны РФ
Лента новостейМолния