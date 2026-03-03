https://ukraina.ru/20260303/kolichestvo-raket-i-iskhod-kampanii-ssha-v-irane-ischenko-o-matematike-voyny-1076325237.html
2026-03-03T19:20
2026-03-03T19:20
2026-03-03T19:20
С политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно обсудили происходящее в Иране и возможные последствия глобального конфликта на Ближнем Востоке:00:20 – Война США и Израиля против Ирана;08:31 – Региональный конфликт и глобальное противостояние;17:55 – Военные преступления и наказание за них;21:12 – Последствия для Ирана;30:19 – Цели России и Китая.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
Количество ракет и исход кампании США в Иране. Ищенко о математике войны
С политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру
"Ищенко о главном" подробно обсудили происходящее в Иране и возможные последствия глобального конфликта на Ближнем Востоке:00:20
– Война США и Израиля против Ирана;08:31
– Региональный конфликт и глобальное противостояние;17:55
– Военные преступления и наказание за них;21:12
– Последствия для Ирана;30:19
– Цели России и Китая.
