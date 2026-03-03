Количество ракет и исход кампании США в Иране. Ищенко о математике войны - 03.03.2026 Украина.ру
Количество ракет и исход кампании США в Иране. Ищенко о математике войны
Количество ракет и исход кампании США в Иране. Ищенко о математике войны
С политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно обсудили происходящее в Иране и возможные последствия глобального
С политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно обсудили происходящее в Иране и возможные последствия глобального конфликта на Ближнем Востоке:00:20 – Война США и Израиля против Ирана;08:31 – Региональный конфликт и глобальное противостояние;17:55 – Военные преступления и наказание за них;21:12 – Последствия для Ирана;30:19 – Цели России и Китая.ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenkoУкраина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ruНаш сайт: ukraina.ru
иран
сша
ближний восток
израиль
кнр (китай)
видео, иран, сша, ближний восток, ростислав ищенко, украина.ру, новости, международные отношения, международная политика, международное право, удар по ирану, война в иране, израиль, кнр (китай), видео
Видео, Иран, США, Ближний Восток, Ростислав Ищенко, Украина.ру, Новости, международные отношения, Международная политика, международное право, удар по Ирану, война в Иране, Израиль, КНР (Китай)

Количество ракет и исход кампании США в Иране. Ищенко о математике войны

19:20 03.03.2026
 
С политологом Ростиславом Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" подробно обсудили происходящее в Иране и возможные последствия глобального конфликта на Ближнем Востоке:

00:20 – Война США и Израиля против Ирана;
08:31 – Региональный конфликт и глобальное противостояние;
17:55 – Военные преступления и наказание за них;
21:12 – Последствия для Ирана;
30:19 – Цели России и Китая.

ТГ-канал Ростислава Ищенко: t.me/...vishchenko

Украина.ру в МАХ: max.ru/ukr_2025_ru

Наш сайт: ukraina.ru
Видео Иран США Ближний Восток Ростислав Ищенко международные отношения Международная политика международное право удар по Ирану война в Иране Израиль КНР (Китай)
 
