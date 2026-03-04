https://ukraina.ru/20260304/ofitsialnyy-madrid-otvetil-na-ugrozu-trampa-v-otnoshenii-ispanii-1076341030.html
Официальный Мадрид ответил на угрозу Трампа в отношении Испании
Официальный Мадрид ответил на угрозу Трампа в отношении Испании
Правительство Испании ответило на заявление президента США Дональда Трампа о прекращении торговли с ней из-за ситуации вокруг войны в Иране. Об этом сообщает издание El Pais
"Если администрация США желает пересмотреть их [отношения], она должна сделать это, уважая автономию частных компаний, международное право и двусторонние соглашения между Евросоюзом и США", — цитирует издание заявление правительства королевства.
В сообщении также подчёркивается, что Испания является "ключевым членом НАТО" и крупным экспортёром в ЕС. Кроме того, она выступает надёжным торговым партнёром для большинства стран, включая Соединённые Штаты. Мадрид напомнил, что Испания поддерживает взаимовыгодные торговые отношения с Вашингтоном.
Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что королевство отказалось предоставить свои военные базы для сил США, участвующих в операции против Ирана. По его словам, эти объекты не будут применяться "ни для чего, что выходит за рамки соглашения с Соединенными Штатами и Устава ООН".
3 марта Трамп объявил о введении экономических санкций против Испании в ответ на отказ Мадрида предоставить свои военные базы для операции против Ирана.
"Испания сказала нам, что мы не можем использовать их базы. Мы полностью прекращаем торговлю с Испанией", — заявил американский лидер.
При этом он подчеркнул, что США продолжат при необходимости использовать испанские военные базы в операции против Ирана - Трамп объявил о прекращении торговли с Испанией из-за запрета на использование военных баз. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.