https://ukraina.ru/20260304/ukraina-mozhet-stolko-ne-prozhit-ischenko-otsenil-perspektivy-kieva-sobrat-gryaznuyu-bombu-1076307352.html

"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу"

"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу" - 04.03.2026 Украина.ру

"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу"

Даже если Франция решит передать Украине ядерный боезаряд, Киев столкнется с неразрешимыми проблемами. Обучать украинских военных или отправлять своих специалистов — оба варианта ведут к ядерной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-03-04T05:20

2026-03-04T05:20

2026-03-04T05:20

новости

украина

франция

киев

ростислав ищенко

ядерный

ядерное оружие

ядерная угроза

ядерная безопасность

ядерная война

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102210/53/1022105349_0:98:1920:1178_1920x0_80_0_0_3fd2339104419864c5fb4308b3887043.jpg

Ищенко объяснил, что произойдет, если Лондон и Париж все же решатся на передачу ядерного оружия. По его словам, Украина станет первой целью для ответного удара, а Британия с Францией — второй. Но сам эксперт сомневается в реалистичности такого сценария."Точнее, в случае с Британией не вижу даже возможностей, а в случае с Францией не вижу смысла. Поделиться ядерными технологиями они, конечно, могут, но, в принципе, сейчас это ни для кого не секрет", — заявил обозреватель.Ищенко пояснил, что для создания оружия нужны не чертежи, а заводы. "Нужны заводы, технологии, наработка оружейного урана. Украина знает, как ее сделать, но не может", — напомнил эксперт. При этом главная проблема, по словам политолога, даже не в производстве, а в крахе самого государства. "Если это будет ядерный боезаряд советского образца для тех же 203-мм пушек и 240-мм минометов, которые Украина хранит на складах, потому что нет боеприпасов, то его надо практически создавать с нуля. Украина может столько не прожить", — констатировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.

украина

франция

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, франция, киев, ростислав ищенко, ядерный, ядерное оружие, ядерная угроза, ядерная безопасность, ядерная война, вооружения, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, прогнозы сво, новости сво, украина.ру дзен, дзен сво