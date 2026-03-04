"Украина может столько не прожить": Ищенко оценил перспективы Киева собрать "грязную бомбу" - 04.03.2026 Украина.ру
Даже если Франция решит передать Украине ядерный боезаряд, Киев столкнется с неразрешимыми проблемами. Обучать украинских военных или отправлять своих специалистов — оба варианта ведут к ядерной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-03-04T05:20
2026-03-04T05:20
Ищенко объяснил, что произойдет, если Лондон и Париж все же решатся на передачу ядерного оружия. По его словам, Украина станет первой целью для ответного удара, а Британия с Францией — второй. Но сам эксперт сомневается в реалистичности такого сценария."Точнее, в случае с Британией не вижу даже возможностей, а в случае с Францией не вижу смысла. Поделиться ядерными технологиями они, конечно, могут, но, в принципе, сейчас это ни для кого не секрет", — заявил обозреватель.Ищенко пояснил, что для создания оружия нужны не чертежи, а заводы. "Нужны заводы, технологии, наработка оружейного урана. Украина знает, как ее сделать, но не может", — напомнил эксперт. При этом главная проблема, по словам политолога, даже не в производстве, а в крахе самого государства. "Если это будет ядерный боезаряд советского образца для тех же 203-мм пушек и 240-мм минометов, которые Украина хранит на складах, потому что нет боеприпасов, то его надо практически создавать с нуля. Украина может столько не прожить", — констатировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.
© Фото : CC0, Pixabayрваный флаг Украина болото
Даже если Франция решит передать Украине ядерный боезаряд, Киев столкнется с неразрешимыми проблемами. Обучать украинских военных или отправлять своих специалистов — оба варианта ведут к ядерной войне. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Ищенко объяснил, что произойдет, если Лондон и Париж все же решатся на передачу ядерного оружия. По его словам, Украина станет первой целью для ответного удара, а Британия с Францией — второй. Но сам эксперт сомневается в реалистичности такого сценария.
"Точнее, в случае с Британией не вижу даже возможностей, а в случае с Францией не вижу смысла. Поделиться ядерными технологиями они, конечно, могут, но, в принципе, сейчас это ни для кого не секрет", — заявил обозреватель.
Ищенко пояснил, что для создания оружия нужны не чертежи, а заводы. "Нужны заводы, технологии, наработка оружейного урана. Украина знает, как ее сделать, но не может", — напомнил эксперт. При этом главная проблема, по словам политолога, даже не в производстве, а в крахе самого государства.
"Если это будет ядерный боезаряд советского образца для тех же 203-мм пушек и 240-мм минометов, которые Украина хранит на складах, потому что нет боеприпасов, то его надо практически создавать с нуля. Украина может столько не прожить", — констатировал Ростислав Ищенко.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.
Также на тему ядерной эскалации — в статье Сергея Зуева "Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации" на сайте Украина.ру.
