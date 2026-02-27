https://ukraina.ru/20260227/katastrofa-dlya-vsekh-slavyan-eksperty-i-politiki-o-voyne-i-ob-opasnosti-yadernoy-eskalatsii-1076092438.html

"Катастрофа для всех славян". Эксперты и политики о войне и об опасности ядерной эскалации

В экспертном сообществе обсуждают, действительно ли киевский режим может получить ядерное оружие от западных партнёров и думают над тем, к чему это может привести. Вспоминают и о том, что украинский конфликт уж очень затянулся.

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев, комментируя в эфире канала журналиста Александра Шелеста* очередную годовщину полномасштабной войны, вполне резонно отметил, что эта война - катастрофа и для Украины, и для России, да и вообще для всех славян. Бойни можно было избежать, но Европе, глобалистам и зависимому от них Зеленскому была нужна именно война.Украина является объектом, а Зеленский – тем, кто выполняет чужую волю по ослаблению РФ, сказал политик. По его словам, Зеленскому продолжение войны жизненно необходимо, Европе тоже - война используется как аргумент, нужный для того, чтобы получить стульчик за столом переговоров великих держав (США, Китай, РФ) – "за столом переговоров о формировании новой архитектуры мировой безопасности и нового мирового порядка".Что до перспектив Украины, то тут могут или пройти выборы, или же будет сформировано переходное правительство, возможны оба варианта. Но в ходе мировых переговоров конфигурацию по Украине будет определять сторона конфликта – РФ, а Москве выборы на Украине сейчас не нужны, поскольку они в текущих условиях лишь легитимизируют власть Зеленского, отметил Мураев.По его мнению, провести в короткие сроки нормальные выборы на Украине попросту невозможно, поскольку в стране нет условий для этого – запрещена деятельность ряда политических сил, нет свободы слова, сформирована обязательная идеология, "за не следование которой покарано огромное количество людей, они находятся в застенках… за выражение своей гражданской позиции".Многие оппозиционные политики (в том числе и сам Мураев) лишены возможности приехать на Украину, там против них возбуждены уголовные дела. Пока все это не отменят, пока не обеспечат для политсил равные возможности, проведение выборов на Украине для РФ невыгодны, сказал экс-нардеп.Он напомнил, что, кроме того, треть граждан Украины сейчас вынужденно находятся за пределами страны, и надо обеспечить для них возможность проголосовать.Мураев полагает, что завершение конфликта неизбежно в этом году, поскольку Украина является сейчас препятствием для достижения договоренностей между мировыми элитами. Но если этого не случится, то возможна эскалация вплоть до применения неконвенционального оружия.Политик также прокомментировал сообщение СВР России о том, что Лондон и Париж могут передать Киеву ядерное оружие (представив его "украинской разработкой"). Он напомнил, что одной из причин войны стало заявление Зеленского о возможном возвращении стране ядерного статуса – именно тогда Москва восприняла это как угрозу передачи Киеву Западом ядерного оружия и приняла соответствующие меры.По мнению Мураева, теперь об этом снова заговорили по той причине, что если не будет достигнуто мирное соглашение, то Украина, находящаяся на содержании Запада, может выдержать дольше, чем РФ (скажется разница потенциалов), а Европа тем временем милитаризируется. И есть вероятность, что РФ терпеть этого не будет и может "вывести эскалацию на новый уровень, при котором конфликт может завершиться".Мураев подчеркнул, что украинцам надо бы понять реальность такой опасности, надо понять, что могут ударить ядерным оружием не по Европе, а по Украине – и представить себе последствия этого.Так высоко ставки за эти четыре года войны ещё не поднимались, считает экс-депутат Верховной Рады, участник карательной АТО в Донбассе Игорь Мосийчук*."Можно подумать, что ставки подняты перед переговорами, но нет, это ставки подняты в войне", - сказал он в эфире одного из каналов. И добавил: "Дыма без огня не бывает. Это же наши придурки (деятели киевского режима — ред.) бегали по телестудиям, по трибунам и кричали: "Ядерное оружие! Ядерное оружие!" - вместо того… ну, по крайне мере, есть случаи, когда лучше кушать (чем говорить — ред.)".По словам экс-нардепа, "если будет запущена ядерка, будет горе очень большое", но - Зеленский на это готов пойти, он вообще "готов пожертвовать страной, кинув её в омут ядерной катастрофы".Мосийчук* также предположил, что "переговорный процесс будут срывать, к этому уже всё готово, и война будет, к сожалению, продолжаться".Что дальше? Покинувший страну украинский политолог Кость Бондаренко в эфире канала журналистки Дианы Панченко отметил, что за четыре года полномасштабного конфликта "страница ещё не перевернута", но ясно, что в итоге Украина будет абсолютно другой — если вообще будет Украина.Комментируя информацию о ядерных программах и возможности получения Киевом ядерного оружия, эксперт подчеркнул, что на практике в клуб ядерных держав попасть не так просто. Сейчас на Украине говорят о возможности возобновить ядерную программу, но это ведь совсем не так легко сделать. Появилась информация о том, что Британия и Франция могут разместить своё ядерное оружие на подконтрольной Киеву территории, рассказал эксперт, добавив, что и Киев, и Париж, и Лондон теперь это отрицают.По словам Бондаренко, возможный процесс передачи ядерного оружия Киеву "будет под пристальным вниманием других государств ядерного клуба" - в частности, США, Китая и России. А сегодня есть технологии, позволяющие отслеживать перемещение тех или иных видов вооружения.Сейчас передача "ядерки" Киеву обсуждают как возможность, отметил политолог. Но если определенные украинские политики прибегнут к ядерному шантажу России, то, независимо от того, будут ли у Киева действительно боеголовки, ответ Москвы может быть очень жёстким.И предупреждает Москва больше не Украину, а её западных партнёров, предупреждает об ответе, который неизбежно последует в случае размещения их ядерного оружия на территории Украины, сказал Бондаренко. При этом он предположил, что война на Украине всё же "сохранит локальный характер".Напомним, во вторник пресс-бюро СВР России сообщило, что Франция и Великобритания готовятся передать Киеву ядерное оружие.По данным российской внешней разведки, план Лондона и Парижа заключается в том, что киевский режим сможет в таком случае претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему – Андрей Суздальцев: Если Запад передаст Киеву ядерное оружие, Россия окажется в положении США и Израиля Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Винтовка рождает власть, а ядерка - субъектность. Эксперты опасаются, что Украина получит ядерное оружие"

