Почему Европе выгодно "утопить" Трампа в иранском конфликте. Война в Иране и ее последствия для Украины

Военные действия на Ближнем Востоке, начавшиеся 28 февраля после скоординированных ударов США и Израиля по Ирану, продолжаются уже четвертый день. Ответные удары Ирана по Израилю и американским военным базам в регионе вовлекли в войну один из крупнейших нефтегазовых поясов планеты

эксклюзив

иран

сша

украина

дональд трамп

малек дудаков

вооруженные силы украины

ес

f-16

Иран намерен использовать свое географическое положение для того, чтобы болезненно ударить по США. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил 3 марта, что любое движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив встретит реакцию со стороны иранских вооруженных сил. Представители КСИР напомнили, что США зависят от нефти из Персидского залива, которая транспортируется через этот пролив, но "они должны знать, что до них не дойдет ни капли нефти".Если конфликт на Ближнем Востоке затянется и перерастет в настоящую войну, его последствия повлияют на ситуацию во многих регионах мира, при этом не только из-за роста цен на нефть. В Европе ближневосточной войны меньше всего хотел бы лидер киевского режима Владимир Зеленский. О его мотивах красноречиво говорит карикатура основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома. В соцсети X он опубликовал фото Зеленского, якобы грустного из-за нехватки ракет."Они расходуют мои ракеты", — подписал пост Дотком.Кроме очевидных проблем в снабжении оружия, возникновение еще одного большого конфликтного очага с участием США открывает для Украины ряд вопросов. Главный из них – не потеряет ли Вашингтон интерес по украинскому урегулированию.Какими способами ситуация вокруг Ирана может повлиять на течение украинского конфликта в интервью Украина.ру рассказывают российские эксперты.По словам эксперта Института стран СНГ Александра Дудчака, новостные ленты сейчас забиты событиями в Иране, но тем не менее, "никто Украину отпускать не собирается".Часть каких-то средств ПВО, которые могли бы быть направленны на Украину, теперь действительно уйдет американским союзникам на Ближнем Востоке, но зато Европа всегда найдет средства на поддержку ВСУ, считает эксперт."Конечно, внимание к Украине в какой-то степени все равно снизится, и это может повлиять на финансирование и на количество вооружения, которое туда будет поступать. Однако я не думаю, что в целом это серьезно отразится на существовании киевского режима и на обеспечении ВСУ", - заявил Дудчак.Все зависит от развития событий вокруг Ирана, полагает он. Если Тегеран выстоит, у президента США Дональда Трампа будут проблемы, но ни республиканцы, ни демократы не собираются отпускать Украину, считает эксперт."А если Иран не выстоит, тогда это ударит по экономике России. В перспективе это разрушит транспортный путь "север-юг", а мы потеряем одного из важнейших союзников, который помог нам в СВО", - сказал Дудчак.По его мнению, ситуация вокруг Ирана может повлиять на переговоры по Украине в том смысле, что Трамп теперь наглядно продемонстрировал, что ему верить нельзя."Обязательства, которые он якобы берет на себя, Трамп запросто может нарушить в любой момент. Для него это ничего не стоит. Никакие "Анкориджи" для него не будут аргументом. Мы видим, как США договаривались с Ираном. Они выставили требования, которые невозможно было принять. Они еще до начала переговоров уже намечали дату начала бомбардировок. Им все-равно было, что скажет Иран, они все-равно собирались бомбить", - рассказал Дудчак.Если сейчас США сломают Иран, следующая будет Россия, но с промежуточной остановкой на Кубе, полагает эксперт.Политолог-американист Малек Дудаков считает, что нынешняя эскалация вокруг Ирана имеет краткосрочные и долгосрочные последствия для украинского конфликта.Краткосрочные последствия состоят в том, что фокус внимания нынешней американской администрации полностью смещается в сторону Ближнего Востока, отметил он. Теме Украины будут уделять гораздо меньше внимания, в этой связи и поставки оружия сократятся, ожидает Дудаков."Сейчас мы видим острый дефицит противоракет у Пентагона. Еще во время летней кампании 2025 года Пентагон истратил огромное количество этих самых ракет, защищая Израиль и свои базы. Тоже самое касается ракет морского базирования SМ-3 и ракет системы Patriot. В условиях, когда приходится защищать собственные базы на Ближнем Востоке, противоракеты для Patriot будут направляться приоритетно в этот регион, а не на Украину", - рассказал политолог.Тоже самое касается некоторых наступательных вооружений, например, ракет воздушного базирования, которые могли бы быть отправлены на Украину для того, чтобы запускать их с истребителей F-16, полагает Дудаков."Когда речь идет о долгосрочных последствиях, мы видим, что администрация Трампа резко расширяет окна овертона в контексте того, что можно делать крупным державам на мировой арене. Например, убивать руководство другой суверенной страны без всяких сомнений, стыда и рефлексии. Наносить беспорядочные удары по гражданской инфраструктуре. Этим будут пользоваться очень многие. Мы получаем серьезный прецедент, который в долгосрочной перспективе может принести весомые последствия для США и их союзников", - заявил Дудаков.Эксперт также не исключил, что в перспективе раскол между США и европейцами, который сейчас наблюдается в украинском направлении, усилится и в других направлениях, в том числе в торговых войнах."Этот раскол может появиться сейчас и по иранскому вопросу. Европейцы поддерживают США, но очень неохотно. Скорее они заняли выжидательную позицию. Также Великобритания долго противилась тому, чтобы предоставить свои военные базы для использования американской авиацией", - рассказал политолог.По его словам, если конфликт вокруг Ирана продлится долго, он сильно ударит по экономике Европы – там будет серьезный рост цен на топливо, на сжиженный газ и нефть.Также этот конфликт обострит противоречия, которые имеются в евроатлантических отношениях между США и Европой, считает политолог. Это коснется и украинского направления, где администрация Трампа занимает более умеренную позицию, а европейская партия войны, наоборот, является главным ястребом. Кризис на одном направлении будет влиять на кризис на другом направлении, резюмировал Малек Дудаков.Политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов считает, что нападение на Иран – это проигрыш Трампа, в том числе имиджевый."На мой взгляд, Трамп проиграет обе палаты парламента в ноябре этого года. Также ему придется забыть о нобелевской премии мира, также как и о мечтах заполучить Гренландию и Канаду. Европа поняла, что Трамп завяз на Ближнем Востоке и она будет делать все, если не на словах, то на деле, чтобы Трамп там проиграл", - предполагает Борисов.По его словам, имиджевые потери включают в себе еще и то, что с 1944 года никто никогда не бомбил не уничтожал военно-морские базы США. Сейчас они горят по всему Ближнему Востоку, отметил политолог.Также имиджевая потеря для Трампа заключается в том, что никто не может внятно объяснить, для чего нужно было снова нападать на Иран, если сам президент в июне 2025 года после бомбардировок иранских ядерных объектов в Фордо, Натанзе и Исфахане заявил, что все ядерные схроны Ирана уничтожены. Теперь говорят, что якобы нужно было прекратить ракетную программу Ирана, но никаких доказательств, что Иран делает средства межконтинентальной доставки не было, напомнил Борисов.Политолог прокомментировал тезис о том, что действия США в Иране могут быть частью так называемого духа Анкориджа, когда Россия получает выгодную сделку по Украине, но при этом отказывается от поддержки Венесуэлы и Ирана, который некоторые эксперты озвучивают в российском медийном пространстве. По мнению Борисова, это маловероятно, так как Иран является союзником России и Китая, и Москва никогда не отказывалась от своих союзнических обязательств."Я уверен, что отказ от наших союзников не входил ни в "дух Анкориджа", ни в какие-то тайные соглашения", - заявил эксперт.Однако на события вокруг Украины война в Иране повлияет самым непосредственным образом, полагает Борисов. По его словам, Иран уже сейчас обещал, что будет уничтожать нефтяные танкеры в Ормузском проливе, после чего цены на газ и нефть в Европе немедленно поползли вверх. После холодной зимы европейские газовые хранилища опустели, и теперь главный вопрос по какой цене и где брать сейчас газ, и не только для Европы, но еще и для Украины, рассказал политолог."Украина закупает электроэнергию из Европы, через Словакию, Венгрию и Румынию. Эта страна стопроцентный нахлебник Европы. США отказались от бесплатной поддержки Украины, тем более, сейчас ресурсы будут идти на войну с Ираном. Однако Евросоюз не может бросить Украину, но вопрос, каких денег это будет стоить", - отметил Борисов.Затяжной конфликт на Ближнем Востоке также может вызвать простую нехватку оружия у ВСУ, продолжил эксперт. По его словам, США и Израиль в усиленном режиме расходуют "Томагавки" и протворакеты для отражения иранских атак. Америка не может позволить себе проиграть, поэтому главные ресурсы будут перенаправлены на Ближний Восток, полагает политолог.Однако все это не повлияет на ход переговоров по Украине, которые будут вестись до последнего украинца, считает Борисов."Пока будет пушечное мясо. Либо если сами же спонсоры Зеленского его не уберут. Но пока это не просматривается. Пока есть деньги, оружие, пока война на Ближнем Востоке не зашла в затяжную фазу и есть надежда на то, что она быстро прекратится, ни о каких результатах мирных переговоров говорить не приходится", - подытожил Тимофей Борисов.***Затяжной конфликт на Ближнем Востоке частично отвлечет внимание и ресурсы США как главного военного союзника Киева. Если ближневосточная война затянется, это может вызвать пересмотр поддержки, которую режиму Зеленского оказывает Евросоюз, так как стоимость этой поддержки вырастит многократно. Однако рассчитывать на то, что Запад откажется от Украины как от лишнего балласта не стоит.

