Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО

Трамп сам загнал себя в ситуацию, когда войну против Ирана надо начинать. Если он отступит, его противники внутри США накануне выборов будут говорить о нем как о надутом от важности, но крайне трусливом политике. В этом случае республиканцам на выборы можно даже не идти, а просто спросить, сколько им мест в Конгрессе демократы готовы оставить

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, ранее вы в своей статье написали, что трамписты могут пойти на развязывание гражданской войны в США даже при недостаточной убедительной победе в конфликте с Ираном. Что думаете по этому поводу сейчас, когда бомбардировки Ирана все же начались?- В том-то и дело, что Трампу значительно проще было пойти на развязывание войны с Ираном, чем на развязывание гражданской войны.Гражданские войны всегда начинают небольшие группы энтузиастов с двух сторон, а выигрывает в них тот, на чью сторону переходит инертная масса. При этом ее можно обмануть или подкупить.Линкольну нужно было начать гражданскую войну, чтобы покорить Юг. Не просто оставить южные штаты в составе союза, а заставить их смириться с тем, что развитие Америки пойдет по лекалам Севера, а Юг станет их сырьевым придатком и не сможет ни с кем самостоятельно торговать. Для этого была устроена провокация с фортом Сантер, когда южан вынудили начать обстрел этого форта и обвинили в том, что они развязали гражданскую войну. После этого Линкольн объявил южные штаты зоной мятежа, и война началась.Конфедерация войну не собиралась начинать. "Мы отделились, а вы живите, как хотите". И если бы Север в момент сецессии сразу начал войну, большая часть населения их бы не поняла. В Америке на тот момент привыкли к тому, что каждый штат – это независимое государство, которое находится в добровольном объединении с другими штатами. И федеральные власти до Линкольна были достаточно слабы. Федеральная армия не превышала 15 тысяч человек. Она использовалась в основном для войны с индейцами. Для крупных внешних кампаний, в том числе для войн с Мексикой, набирали добровольцев. То есть федеральному центру для проведения внешней политики нужна была поддержка каждого конкретного штата. Поэтому пренебречь общественным мнением Линкольн не мог. И даже не потому, что у него были бы какие-то мятежи в тылу – армия бы не собралась для войны с Югом.То же самое касается Трампа. Как ему начать гражданскую войну? Начать подавлять конституционные власти? Стрелять в Конгресс? Есть штаты, которые контролируются демократами. В армии есть офицеры-демократы и офицеры-республиканцы. При этом большая часть офицерства и чиновничества сохраняют лояльность не президенту, а закону. И если возникнуть серьезные основания подозревать, что Трамп нарушает закон и тем более развязывает гражданскую войну, он останется без армии, спецслужб и общественной поддержки.Поэтому в США эту историю перебрасывают друг другу как горячую картошку: "Давайте вы начнете. Нет, давайте вы начнете". Неслучайно же демократы провоцировали штурм Конгресса, чтобы начать репрессии против трампистов. Повторюсь, сейчас обе группировки пришли к тому, что миром дело вряд ли решится. Но брать на себя ответственность за развязывание гражданской войны никто не хочет.- Переходим к Украине. СВР ранее заявляла, что Великобритания и Франция планируют передать киевскому режиму ядерное оружие. Что мы будем делать, если киевский режим ее все же получит и обязательно применит? - Если Украина применит ядерное оружие, то и мы по ней применим ядерное оружие. Применим ли мы в этом случае ядерное оружие по Великобритании и Франции? Думаю, что нет. Да и вообще я не очень верю, что Великобритания и Франция передадут Украине ядерное оружие. Во-первых, для них это слишком рискованный шаг. США не будут поддерживать их в ситуации ядерной конфронтации с Россией, которую они сами же спровоцировали. Во-вторых, эта передача ничего не даст, кроме ускорения уничтожения самой Украины. Ядерное оружие надо обслуживать. Им надо уметь пользоваться. Те же немецкие пилоты десятилетиями тренируются сбрасывать с немецких самолетов американские ядерные бомбы. И потом, британские ядерные ракеты расположены на подводных лодках. Не будут же они подводную лодку в Днепр заводить. Другого ядерного оружия у британцев нет. У Франции есть бомбы, специально адаптированные под эскадрилью истребителей "Рафаль". То есть Украине надо как минимум передать эти самолеты и обучить ее пилотов. А куда они довезут эту бомбу? Бог его знает. То есть как передать Украине французское оружие – понятно. Непонятно, как его применить. Для этого надо отправлять французских техников и пилотов. А это уже ядерная война. Хотите ядерной войны? Зачем такие сложности? Достаточно с французской территории нанести удар ядерной бомбой по какому-нибудь российскому военному кораблю в море. У нас еще под ядерным оружием понимают грязную бомбу. Да, Украина ее может сделать сама, но все-таки это не ядерное оружие. Это устройство, которое может привести к временному заражению местности на не очень большом участке, когда фугасный заряд разбрасывает радиоактивные кирпичи, песок и все, что они туда накидают. Это тоже психологически неприятно, но это не то же самое, что сбросить на какой-то город пару мегатонн. Таким образом, если британцы и французы что-то Украине передадут, то Украина станет первой целью для ответного удара, а британцы и французы – второй. Но, повторюсь, это вряд ли возможно. Точнее, в случае с Британией не вижу даже возможностей, а в случае с Францией не вижу смысла. Поделиться ядерными технологиями они, конечно, могут, но, в принципе, сейчас это ни для кого не секрет. Нужны заводы, технологии, наработка оружейного урана. Украина знает, как ее сделать, но не может. Могут ли они создать какой-то специфический боезаряд непосредственно для Украины, который она потом применит? Могут. Но, опять же, какой это будет боезаряд? Если это будет один из тех видов, которые Франция держит на вооружении, украинских военнослужащих нужно будет либо обучать тонкостям владения этим оружием, либо отправлять французских специалистов. Если это будет ядерный боезаряд советского образца для тех же 203-мм пушек и 240-мм минометов, которые Украина хранит на складах, потому что нет боеприпасов, то его надо практически создавать с нуля. Украина может столько не прожить. И потом, чего Украина этим добьется? Да, нанесение удара по отдельному российскому городу – это огромный ущерб. Но ведь полетит и в обратном направлении, и ущерб будет несопоставим. Поэтому я расцениваю заявление СВР как очередное предупреждение нашим западным партнерам, которые и на Украину собираются свои войска вводить, и на Балтике пытаются нас провоцировать. Мы им говорим: "Ядерная война на пороге. Не надо шутить". Повторюсь, я не думаю, что в ближайшем будущем киевскому режиму передадут ядерное оружие для удара по России. Максимум, что возможно – так это создание ядерного устройства для провокаций на Украине, когда они его взорвут и скажут, что это Россия нанесла по ним ядерный удар. С них станется. Я еще до 2022 года такую провокацию не исключал. Как бы там ни было, все с Украиной уже попрощались. Умрет она тихо или в мучениях – это дело техники, а не принципа.- Также не могу не спросить про четыре года СВО. Изменилась ли за это время геополитическая позиция России? Насколько сильнее стала наша армия?- Насколько сильнее стала наша армия можно узнать только по итогам войны. Эту войну она уже выиграла. Вопрос в том, насколько полученный опыт конвертируется в системные знания, которые позволяют сохранять армию готовой к актуальной войне через 5-10-15 лет. Понятно, что за это время будут меняться и модернизироваться вооружения и тактические приемы. Но все это будет разрабатываться и меняться именно на основе опыта СВО. Например, концепция блицкрига была разработана именно на основе Первой мировой войны.Повторюсь, только следующая война скажет, насколько сильнее стала наша армия. Причем это должна быть война с равным противником.Геополитическая позиция России за это время безусловно укрепилась. У нее появились нетрадиционные для нее союзники (Китай, Иран, КНДР). Да, возникли проблемы в ближнем зарубежье, где ее стали бояться сильнее, чем раньше. Постсоветские республики стали смотреть по сторонам в поисках прикрытия от России. Но найти серьезного союзника, который будет убиваться ради Средней Азии или Закавказья, достаточно сложно.Следовательно, эти страны будут интриговать и дистанцироваться от России. Но они связаны с нами экономическими интересами и геополитическим положением. Они находятся между Россией и Китаем, а это как Прибалтика между Санкт-Петербургом и Калининградом. Если начинается война на Балтике, Прибалтика исчезнет, потому что России понадобится прямой доступ к Калининграду. В случае со Средней Азией и Закавказьем то же самое. России понадобится прямой доступ к Китаю и Ирану, а Китаю и Ирану – к России.Поэтому там будет небольшой выбор: либо полноценное партнерство, либо принуждение к союзу с помощью вооруженных сил. Между Россией и Китаем с Ираном их при необходимости раздавят. А необходимость – это если возникнет угроза войны на этом театре.Конечно, на Балтике ситуация ухудшилась. Но не из-за появления новых врагов, а потому, что старый враг стал активнее. Развязав войну против России на Украину, США и Запад все равно бы искали альтернативный театр военных действий. Балтика в этом отношении – идеальное для них место. Потому-то мы и укрепляем там войска военных округов.То есть мы можем говорить там об ухудшении военно-политической ситуации в виду усиливающегося давления Запада на не очень выгодные позиции России в этом регионе. К сожалению, у нас там пока нет аналога Крыма, который позволял бы нам контролировать всю Балтику, чтобы нам было бы наплевать всех.Также по теме - в интервью Геннадия Подлесного: У России есть три способа дать отпор НАТО на Балтике, не доводя дело до большой войны

