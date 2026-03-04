https://ukraina.ru/20260304/raketnaya-opasnost-ugroza-vrazheskikh-bpla-i-zakrytye-aeroporty-svodka-po-regionam-rossii-k-etomu-1076343304.html

Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 04.03.2026

Ракетная опасность, угроза вражеских БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

"Красный уровень" объявили в нескольких регионах России в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА, для полётов были закрыты аэропорты Пензы, Саратова и Волгограда. Сводку на 4:00 мск 4 марта опубликовал телеграм-канал Украина.ру

Ракетная опасность (опасность по БПЛА Фламинго) в ночь на 4 марта объявлялась в Крыму и Севастополе, в Краснодарском крае, в Ростовской, Саратовской, Самарской, Астраханской, Пензенской областях, в Чувашии, Татарстане и Удмуртии, в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Волгоградской, Саратовской, Ростовской, Воронежской, Херсонской областях, в ДНР и ЛНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Тамбовской, Пензенской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской, Запорожской областях, в Мордовии, Татарстане, Чувашии и Удмуртии.В ряде регионов объявлялась опасность реактивных БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА вводились в аэропортах Пензы, Саратова и Волгограда.К настоящему времени ограничения на взлёты и посадки воздушных судов в аэропортах Пензы и Саратова сняты.Ранее сообщалось, что силы ПВО с 20:00 мск до 23:00 мск уничтожили 38 украинских БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

