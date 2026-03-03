Об Ираке-2003 Буша-младшего Трампу остаётся лишь мечтать: его решение по Ирану не находит поддержки в США - 03.03.2026 Украина.ру
Об Ираке-2003 Буша-младшего Трампу остаётся лишь мечтать: его решение по Ирану не находит поддержки в США
Втягивание страны в новую войну на Ближнем Востоке уже выходит боком главе государства и в дальнейшем может только усугубить и лично его положение, и всей Республиканской партии
2026-03-03T21:56
2026-03-03T21:56
Решение президента США Дональда Трампа, обещавшего на втором сроке правления завершить все конфликты в мире, ввязаться в военную операцию на Ближнем Востоке не находит большой поддержки в американском обществе, причём как среди рядовых граждан, так и среди чиновников, в том числе его однопартийцев.Законодатели возмущены, что удары по Ирану военными силами США совершены без одобрения Конгресса, а только он обладает конституционным правом объявлять войну. В связи с этим, по словам конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, военные действия против Тегерана несанкционированные, ведь исполнительная власть не имела соответствующих полномочий для начала подобной операции."Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории (обращение, с которым выступал 24 февраля – ред.). Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования", - вторит председатель комитета Сената по вооружённым силам демократ Джек Рид.Однако выступавший с отчётом в Конгрессе 2 марта госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио в беседе с журналистами утверждал, что администрация на 100% последовала требованиям законодательства и официально уведомила Конгресс."Мы уведомили членов Конгресса. Мы просто не можем уведомить 535 человек. Это невозможно. Но мы дважды уведомили "восьмёрку". Я проинформировал их на прошлой неделе, а затем позвонил им накануне операции", - заявил он.Под "восьмёркой" подразумеваются лидеры обеих партий в обеих палатах (республиканец Стив Скализ и демократ Хаким Джеффрис в Палате представителей, республиканец Джон Тьюн и демократ Чак Шумер в Сенате), а также их представители в комитетах по разведке."США проводят операцию, направленную на то, чтобы устранить угрозы со стороны баллистических ракет Ирана малой дальности, а также угрозу со стороны его ВМС. Вот на чём мы концентрируем внимание в настоящее время. Это ясная цель нынешней мисси", - пояснил Рубио.Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что эту операцию следовало провести, поскольку Иран через год или через полтора имел бы так много ракет малой дальности и беспилотников, что никто бы не мог ничего с этим поделать.Однако, как сообщили источники агентства Reuters, представители Пентагона на закрытом брифинге для сотрудников нескольких комитетов Конгресса по национальной безопасности, который прошёл 1 марта и длился около 1,5 часов, признали, что на самом деле у США не было доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. А ведь Трампа обосновывал свои действия в исламской республике необходимостью предотвращения неминуемой атаки.При этом Рубио как бы попытался переложить ответственность за операцию на Израиль: "Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия. Мы знали, что это повлечёт за собой нападение на Вооружённые силы США, и мы знали, что, если не примем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесём более серьёзные потери. [Если бы США дождались нападения Ирана] мы понесли бы гораздо более серьёзные потери"."Неминуемой угрозы США со стороны иранцев не было. Была угроза Израилю. И, если мы ставим знак равенства между угрозой Израилю и неминуемой угрозой США, то попадаем на неизведанную территорию", - возразил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер в беседе с журналистами на Капитолийском холме.На этом фоне всё активнее звучит фраза "MakeIsrael great again", трансформировавшийся из знаменитого лозунга "MakeAmericagreat again", который в ходе избирательных кампаний использовал не только Трамп в 2016 году, но и Рональд Рейган ещё в 1980-м.Кстати, о MAGA, ключевыми столпами этой идеологии, благодаря которой нынешний президент вообще пришёл к власти, были отказ от вмешательства в дела других стран и сосредоточение на наведении порядка внутри Соединённых Штатов прежде всего. Трамп постоянно припоминал глобалистам эпох предыдущих администраций, как они вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних делах втягивали США в бессмысленные войны в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Например, называл бывшего госсекретаря Колина Пауэлла "тем самым упрямцем, который несёт огромный груз ответственности за то, что втянул нас в катастрофические войны на Ближнем Востоке", вопрошая, "Разве не Пауэлл сказал, что у Ирака было "оружие массового уничтожения?" Они этого не делали, но мы пошли на войну!"Но сейчас это совсем другое, заверяет вице-президент США Джей Ди Вэнс."Чем это отличается [от Ирака и Афганистана], так это тем, что президент чётко определил, чего он хочет добиться, и просто нет никакой возможности - я говорил это до начала конфликта и повторю снова – что Дональд Трамп позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без чёткой цели", – заявил он в эфире телеканала Fox News.Однако, судя по тому, как разворачиваются события на Ближнем Востоке, противостояние в регионе продлится дольше, чем рассчитывали изначально американские власти. Более того, поговаривают, что у администрации нет карты войны и действуют на авосьТекущая ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность даже у сотрудников министерства войны. Как рассказал ещё 1 марта источник газеты The Washington Post, в Пентагоне царит "напряжённое и параноидальное" настроение, среди высокопоставленных представителей ряда американских ведомств усиливается обеспокоенность, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля.Как пишет агентство Bloomberg, и Иран, и США могут столкнуться с нехваткой вооружений уже в течение нескольких дней или недель. Для того, чтобы сбить иранские беспилотники "шахед" стоимостью $20 000 приходится использовать новейшие ракеты PAC-3 для Patriot за $4 млн, причём, таковых в год производится всего 300-600 штук. Тот, кто сможет продержаться дольше, получит серьёзное преимущество, констатируют авторы публикации.По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, затяжного конфликта с Ираном США не выдержат."Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединённых Штатов", - такое мнение он выразил в эфире своего YouTube-канала.Всё больше внимания в контексте военной операции уделяется финансовому аспекту."Мы потратили $8 трлн на Ближнем Востоке. Это в 100 раз больше ежегодных федеральных расходов на дороги и мосты. Представьте, какой великой могла бы стать наша страна, если бы мы потратили эти деньги здесь. Представьте, насколько доступными были бы продукты и жильё, если бы мы не напечатали все эти доллары", - указывает конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.А некогда одна из ближайших соратницы нынешнего президента Марджори Тейлор Грин, которая предпочла досрочно сложить полномочия члена Палаты представителей, просто в ярости. "Нам нужно серьёзно поговорить о том, какого *** творится с этой страной. Мы опять в какой-то *** войне, и американских солдат убивают", - возмущается она. В то время, когда власти США ввязываются в военную операцию за тысячи километров, 72% американцев не могут позволить себе медицинскую страховку, 58% - страховку на машину, 50% - в долгах по кредитным картам, 67% - живут от зарплаты до зарплаты, указывает Марджори Тейлор Грин."Нельзя называть себя "президентом мира", одновременно бомбя Иран, дестабилизируя весь Ближний Восток и делая нашу собственную страну более уязвимой. Президент Трамп должен ответить перед американским народом и объяснить, почему он втянул нас в ещё одну дорогостоящую и затяжную войну", — требует конгрессвумен от Демократической партии Робин Келли.Что бы ни творилось глобально в мире, американцы оценивают действия властей через призму собственного благосостояния. В последние дни всё чаще в публичном пространстве вспоминают слова активиста Чарли Кёрка, благодаря которому Трамп заручился огромной поддержкой молодёжи, а он говорил, что молодое поколение американцев гораздо больше интересуется внутренней политикой, чем международными конфликтами. В частности его цитировал политический комментатор Джек Пособец, призывая не забывать об этом в год промежуточных выборов.Вообще любые действия в 2026 году американские политики, прежде чем совершать, должны анализировать с точки зрения влияния на позиции своей политической силы на предстоящем ноябрьском голосовании. Трамп же, судя по всему, следовал исключительно собственным убеждениям. Один из последних опросов – проведённый телеканалом CNN – показал, что решение нанести удар по Ирану не одобряют 59% американцев. Очень вероятно, что этот показатель будет только расти, в частности вместе со стоимостью бензина на заправках. Но такая реакция общественности ни для кого не была неожиданной. Ещё в январе около 70% участников опроса Quinnipiac University выразили нежелание, чтобы США начинали войну с Ираном, поскольку не верили в короткие победоносные ближневосточные войны, а любое превентивное применение силы воспринимали как повторение операции в Ираке 2003 года, которая, скорее, навредила национальным интересам США.Та война Джорджу Бушу-младшему впоследствии аукнулась негативно, но на момент её начала в марте 23 года назад это решение президента-республиканца поддерживало большинство населения, а именно в диапазоне от 71% до 74%, даже среди оппонентов-демократов эта цифра переваливала за 50%. Трампу, чей рейтинг упал до 38%, сейчас о таком можно лишь мечтать.Более того, стратегию президента разделяют даже не все члены его администрации. Вице-президент Вэнс и директора Национальной разведки Тулси Габбард стали главными противниками применения военной силы за океаном, не просто ж так их оставили в Белом доме, когда стартовала кампания в Иране, а рядом с Трампом в оперативном штабе в имении во Флориде находились "ястребы" Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, начальник Объединённого комитета штабов Дэн Кейн и руководитель аппарата администрации Сюзан Уайлс."Цены на нефть и топливо в США идут вверх. А сейчас уже стартуют первые праймериз на выборах в Конгресс. Рейтинги Трампа в последних опросах упали до 38%, в то время как 60% американцев не одобряют его действий на Ближнем Востоке. Долгий конфликт подорвёт позиции республиканцев по примеру иракской кампании, которая стоила им Конгресса в 2006 году и Белого дома в 2008. Вопрос лишь в том, как теперь выходить из спровоцированной войны, ввергающей США в пучину раскола", - отмечает американист Малек Дудаков.Читайте также Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране
Об Ираке-2003 Буша-младшего Трампу остаётся лишь мечтать: его решение по Ирану не находит поддержки в США

21:56 03.03.2026
 
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Втягивание страны в новую войну на Ближнем Востоке уже выходит боком главе государства и в дальнейшем может только усугубить и лично его положение, и всей Республиканской партии
Решение президента США Дональда Трампа, обещавшего на втором сроке правления завершить все конфликты в мире, ввязаться в военную операцию на Ближнем Востоке не находит большой поддержки в американском обществе, причём как среди рядовых граждан, так и среди чиновников, в том числе его однопартийцев.
Законодатели возмущены, что удары по Ирану военными силами США совершены без одобрения Конгресса, а только он обладает конституционным правом объявлять войну. В связи с этим, по словам конгрессмена-республиканца Томаса Мэсси, военные действия против Тегерана несанкционированные, ведь исполнительная власть не имела соответствующих полномочий для начала подобной операции.
"Президент едва упомянул Иран в самой продолжительной речи о положении страны в истории (обращение, с которым выступал 24 февраля – ред.). Он не обозначил цель. Конгресс не получил никаких реальных брифингов или разведданных, и трудно оправдать действия без обоснования", - вторит председатель комитета Сената по вооружённым силам демократ Джек Рид.
Однако выступавший с отчётом в Конгрессе 2 марта госсекретарь и по совместительству и.о. советника президента США по национальной безопасности Марко Рубио в беседе с журналистами утверждал, что администрация на 100% последовала требованиям законодательства и официально уведомила Конгресс.
"Мы уведомили членов Конгресса. Мы просто не можем уведомить 535 человек. Это невозможно. Но мы дважды уведомили "восьмёрку". Я проинформировал их на прошлой неделе, а затем позвонил им накануне операции", - заявил он.
Под "восьмёркой" подразумеваются лидеры обеих партий в обеих палатах (республиканец Стив Скализ и демократ Хаким Джеффрис в Палате представителей, республиканец Джон Тьюн и демократ Чак Шумер в Сенате), а также их представители в комитетах по разведке.
"США проводят операцию, направленную на то, чтобы устранить угрозы со стороны баллистических ракет Ирана малой дальности, а также угрозу со стороны его ВМС. Вот на чём мы концентрируем внимание в настоящее время. Это ясная цель нынешней мисси", - пояснил Рубио.
Отвечая на вопросы журналистов, он сказал, что эту операцию следовало провести, поскольку Иран через год или через полтора имел бы так много ракет малой дальности и беспилотников, что никто бы не мог ничего с этим поделать.
Однако, как сообщили источники агентства Reuters, представители Пентагона на закрытом брифинге для сотрудников нескольких комитетов Конгресса по национальной безопасности, который прошёл 1 марта и длился около 1,5 часов, признали, что на самом деле у США не было доказательств того, что Иран планировал первым атаковать американские войска на Ближнем Востоке. А ведь Трампа обосновывал свои действия в исламской республике необходимостью предотвращения неминуемой атаки.
При этом Рубио как бы попытался переложить ответственность за операцию на Израиль: "Мы знали, что Израиль предпримет какие-то действия. Мы знали, что это повлечёт за собой нападение на Вооружённые силы США, и мы знали, что, если не примем превентивных мер до того, как они начнут эти атаки, мы понесём более серьёзные потери. [Если бы США дождались нападения Ирана] мы понесли бы гораздо более серьёзные потери".
"Неминуемой угрозы США со стороны иранцев не было. Была угроза Израилю. И, если мы ставим знак равенства между угрозой Израилю и неминуемой угрозой США, то попадаем на неизведанную территорию", - возразил заместитель председателя спецкомитета по разведке Сената демократ Марк Уорнер в беседе с журналистами на Капитолийском холме.
На этом фоне всё активнее звучит фраза "MakeIsrael great again", трансформировавшийся из знаменитого лозунга "MakeAmericagreat again", который в ходе избирательных кампаний использовал не только Трамп в 2016 году, но и Рональд Рейган ещё в 1980-м.
Кстати, о MAGA, ключевыми столпами этой идеологии, благодаря которой нынешний президент вообще пришёл к власти, были отказ от вмешательства в дела других стран и сосредоточение на наведении порядка внутри Соединённых Штатов прежде всего. Трамп постоянно припоминал глобалистам эпох предыдущих администраций, как они вместо того, чтобы сосредоточиться на внутренних делах втягивали США в бессмысленные войны в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. Например, называл бывшего госсекретаря Колина Пауэлла "тем самым упрямцем, который несёт огромный груз ответственности за то, что втянул нас в катастрофические войны на Ближнем Востоке", вопрошая, "Разве не Пауэлл сказал, что у Ирака было "оружие массового уничтожения?" Они этого не делали, но мы пошли на войну!"
Но сейчас это совсем другое, заверяет вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Чем это отличается [от Ирака и Афганистана], так это тем, что президент чётко определил, чего он хочет добиться, и просто нет никакой возможности - я говорил это до начала конфликта и повторю снова – что Дональд Трамп позволит этой стране втянуться в многолетний конфликт без ясного конца и без чёткой цели", – заявил он в эфире телеканала Fox News.
Однако, судя по тому, как разворачиваются события на Ближнем Востоке, противостояние в регионе продлится дольше, чем рассчитывали изначально американские власти. Более того, поговаривают, что у администрации нет карты войны и действуют на авось
Текущая ситуация вызывает серьёзную обеспокоенность даже у сотрудников министерства войны. Как рассказал ещё 1 марта источник газеты The Washington Post, в Пентагоне царит "напряжённое и параноидальное" настроение, среди высокопоставленных представителей ряда американских ведомств усиливается обеспокоенность, что конфликт с Ираном может выйти из-под контроля.
Как пишет агентство Bloomberg, и Иран, и США могут столкнуться с нехваткой вооружений уже в течение нескольких дней или недель. Для того, чтобы сбить иранские беспилотники "шахед" стоимостью $20 000 приходится использовать новейшие ракеты PAC-3 для Patriot за $4 млн, причём, таковых в год производится всего 300-600 штук. Тот, кто сможет продержаться дольше, получит серьёзное преимущество, констатируют авторы публикации.
По мнению бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, затяжного конфликта с Ираном США не выдержат.
"Иран долго терпел, очень долго терпел. Не думаю, что Иран будет терпеть и дальше. США и Израиль могут продолжать причинять ущерб. Но с точки зрения возможности наносить потери, я бы сказал, что преимущество у Ирана, а не у Соединённых Штатов", - такое мнение он выразил в эфире своего YouTube-канала.
Всё больше внимания в контексте военной операции уделяется финансовому аспекту.
"Мы потратили $8 трлн на Ближнем Востоке. Это в 100 раз больше ежегодных федеральных расходов на дороги и мосты. Представьте, какой великой могла бы стать наша страна, если бы мы потратили эти деньги здесь. Представьте, насколько доступными были бы продукты и жильё, если бы мы не напечатали все эти доллары", - указывает конгрессмен-республиканец Томас Мэсси.
А некогда одна из ближайших соратницы нынешнего президента Марджори Тейлор Грин, которая предпочла досрочно сложить полномочия члена Палаты представителей, просто в ярости. "Нам нужно серьёзно поговорить о том, какого *** творится с этой страной. Мы опять в какой-то *** войне, и американских солдат убивают", - возмущается она. В то время, когда власти США ввязываются в военную операцию за тысячи километров, 72% американцев не могут позволить себе медицинскую страховку, 58% - страховку на машину, 50% - в долгах по кредитным картам, 67% - живут от зарплаты до зарплаты, указывает Марджори Тейлор Грин.
"Нельзя называть себя "президентом мира", одновременно бомбя Иран, дестабилизируя весь Ближний Восток и делая нашу собственную страну более уязвимой. Президент Трамп должен ответить перед американским народом и объяснить, почему он втянул нас в ещё одну дорогостоящую и затяжную войну", — требует конгрессвумен от Демократической партии Робин Келли.
Что бы ни творилось глобально в мире, американцы оценивают действия властей через призму собственного благосостояния. В последние дни всё чаще в публичном пространстве вспоминают слова активиста Чарли Кёрка, благодаря которому Трамп заручился огромной поддержкой молодёжи, а он говорил, что молодое поколение американцев гораздо больше интересуется внутренней политикой, чем международными конфликтами. В частности его цитировал политический комментатор Джек Пособец, призывая не забывать об этом в год промежуточных выборов.
Вообще любые действия в 2026 году американские политики, прежде чем совершать, должны анализировать с точки зрения влияния на позиции своей политической силы на предстоящем ноябрьском голосовании. Трамп же, судя по всему, следовал исключительно собственным убеждениям. Один из последних опросов – проведённый телеканалом CNN – показал, что решение нанести удар по Ирану не одобряют 59% американцев. Очень вероятно, что этот показатель будет только расти, в частности вместе со стоимостью бензина на заправках. Но такая реакция общественности ни для кого не была неожиданной. Ещё в январе около 70% участников опроса Quinnipiac University выразили нежелание, чтобы США начинали войну с Ираном, поскольку не верили в короткие победоносные ближневосточные войны, а любое превентивное применение силы воспринимали как повторение операции в Ираке 2003 года, которая, скорее, навредила национальным интересам США.
Та война Джорджу Бушу-младшему впоследствии аукнулась негативно, но на момент её начала в марте 23 года назад это решение президента-республиканца поддерживало большинство населения, а именно в диапазоне от 71% до 74%, даже среди оппонентов-демократов эта цифра переваливала за 50%. Трампу, чей рейтинг упал до 38%, сейчас о таком можно лишь мечтать.
Более того, стратегию президента разделяют даже не все члены его администрации. Вице-президент Вэнс и директора Национальной разведки Тулси Габбард стали главными противниками применения военной силы за океаном, не просто ж так их оставили в Белом доме, когда стартовала кампания в Иране, а рядом с Трампом в оперативном штабе в имении во Флориде находились "ястребы" Рубио, глава Пентагона Пит Хегсет, начальник Объединённого комитета штабов Дэн Кейн и руководитель аппарата администрации Сюзан Уайлс.
"Цены на нефть и топливо в США идут вверх. А сейчас уже стартуют первые праймериз на выборах в Конгресс. Рейтинги Трампа в последних опросах упали до 38%, в то время как 60% американцев не одобряют его действий на Ближнем Востоке. Долгий конфликт подорвёт позиции республиканцев по примеру иракской кампании, которая стоила им Конгресса в 2006 году и Белого дома в 2008. Вопрос лишь в том, как теперь выходить из спровоцированной войны, ввергающей США в пучину раскола", - отмечает американист Малек Дудаков.
Читайте также Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране
