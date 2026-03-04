https://ukraina.ru/20260304/kitay-i-iranskiy-krizis-chto-v-etoy-situatsii-vyigryvaet-rossiya-1076344774.html

Китай и иранский кризис. Что в этой ситуации выигрывает Россия

Китай и иранский кризис. Что в этой ситуации выигрывает Россия - 04.03.2026 Украина.ру

Китай и иранский кризис. Что в этой ситуации выигрывает Россия

Один из возможных мотивов нападения США на Иран (помимо помощи своему особому союзнику – Израилю) - максимальное затруднение доступа Китая к ёмким рынкам сбыта своих товаров в странах Залива и Ближнего Востока и источникам импорта нефти из стран Персидского залива, в целом и из Ирана, в частности.

2026-03-04T05:40

2026-03-04T05:40

2026-03-04T05:40

китай

иран

сша

дональд трамп

мид

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1f/1070957617_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_3b42b615d89a0811a9509f33a295e5c1.jpg

Всё это объяснимо в рамках попыток ослабить позиции Китая в конкуренции с США.Почему один из возможных, а не главный, учитывая стремление США победить в конкуренции с КНР, как главную геополитическую цель Вашингтона?Кроме этого, очевидного мотива, именно в ситуации ирано-израильского противостояния у США может быть и иной, менее очевидный, но от этого не менее правдоподобный, - следование администрации Трампа древним пророчествам священных текстов Евангелия, которым подчиняет внешнюю политику США сам Трамп и его окружение, на что обращает внимание российский политический эксперт Глеб Кузнецов.Президент США и ряд фигур из его окружения очевидно являются идейными наследниками соответствующих настроений в своей стране, уходящими в начало 19 века.Но безотносительно к мотивам Трампа в агрессии против Ирана, она является вызовом Китаю и может иметь для него определённые последствия.Китай до сих пор получал через Иран доступ не только к залежам иранской нефти, но и к нефти стран Персидского Залива. Из этого региона в КНР поступала значительная часть углеводородов, а водные пути, по которым вывозятся энергоресурсы из этих стран, такие как Персидский залив и Ормузский пролив являются основным маршрутом торговли и имеют критическое значение для энергетической безопасности Китая.Конкретно, в Иране Китай закупает порядка 90% всей экспортируемой Ираном нефти, а в общем нефтяном импорте Китая доля иранской нефти составляет порядка 14%. Это значительный объём, который трудно заместить в короткие сроки в случае его длительного выпадения из китайской экономики.Сотрудничество является взаимовыгодным для обеих стран, хотя из-за жёстких западных санкций торгово-экономические отношения КНР и Ирана были однобокими. Чтобы обойти западные санкции и мировые платёжные системы, Китай покупал иранскую нефть, которая продавалась со значительной скидкой в обмен на строительство инфраструктуры в Иране. Китайские компании опасались серьёзно вкладываться в иранскую экономику и их капиталовложения сосредоточены в основном в энергетике и металлургии.В условиях независимой внешней политики Ирана, базы США в странах на противоположной от Ирана стороне Персидского Залива не могли контролировать ситуацию в Заливе и на выходе из него – в Оманском заливе. Пользуясь благоприятной геополитической ситуацией, Китай не только вывозил из региона нефть и СПГ, но и поставлял туда большую номенклатуру товаров, включая и высокотехнологичные.В этой ситуации главный вызов для КНР представляет не столько потеря доступа к иранской нефти сама по себе, сколько взятие США под свой контроль единственного маршрута вывоза нефти из всего региона Персидского залива.В этих условиях и безотносительно к исходу иранского кризиса растёт значимость российской нефти для Китая. Затягивание его военной фазы, сопряжённое с блокадой Персидского залива, как и установление американского контроля над торговлей иранской нефтью повышает роль России как экспортёра нефти в Китай, учитывая особые доверительные отношения между двумя странами и наличие общей сухопутной границы.Следует помнить о решающей посреднической роли Пекина в содействии примирению и сближению Ирана и Саудовской Аравии в 2023 году, что повысило его авторитет среди малых стран Залива. Это была успешная попытка КНР, решая проблемы стран региона, создать для себя благоприятную атмосферу в торговле с основными региональными партнёрами. В выигрыше оказались все, а КНР, как посредник получил ощутимые экономические бонусы.Сейчас тщательно выстраиваемое при посредничестве КНР равновесие интересов между странами Залива, в первую очередь, между двумя основными региональными конкурентами – Саудовской Аравией и Ираном, вследствие американской агрессии разрушены. Иран, будучи ограничен в технических возможностях нанести ущерб американской авианосной группировке, атакует базы США в регионе, до которых может дотянуться, а это территории Саудовской Аравии и иных стран Залива.Отказ Ирана от самостоятельной внешней политики в результате смены режима или принуждения руководителей действующего режима (как в Венесуэле) может с высокой вероятностью создать серьёзные проблемы Пекину. Они, конечно все решаемы и будут решены Пекином, но потребуют от Китая времени и ресурсов.Реакция Китая на агрессию США против Ирана была чёткой и принципиальной. Вскоре после начала ракетно-бомбовых ударов агрессоров по Ирану, Китай в лице представителя МИД призвал "к немедленному прекращению военных действий, недопущению дальнейшей эскалации напряженной ситуации, возобновлению диалога и переговоров, а также к усилиям по поддержанию мира и стабильности на Ближнем Востоке".Во вторник 3 марта министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром по просьбе последнего заявил, что "воздержание от применения силы или угрозы силой в международных отношениях отвечает фундаментальным интересам всех сторон, включая Израиль".Естественно, о посылке войск НОАК в Персидский залив речь в Пекине не идёт в принципе, по тем же очевидным причинам, по которым США и Европа не посылают войска на Украину, а Китай, как и Россия ранее не посылали войска в Венесуэлу. Есть масса иных способов помочь Ирану, что, скорее всего, уже делается. Насколько этого достаточно и как этой помощью распорядится иранская сторона – покажет дальнейший ход событий.Китайские эксперты, анализируя разные сценарии развития событий, вероятность сухопутной операции США против Иране оценивают, как низкую. По их мнению, заявление Трампа о том, что он не исключает возможность отправки американских сухопутных войск в Иран, скорее, тактика психологической войны, направленная на оказание давления на Иран, чем реальный политический вариант, поскольку США не предприняли достаточных подготовительных мер.Китайские эксперты считают, что США, по всей видимости, стремятся к быстрому и решительному исходу конфликта с помощью сдерживающих ударов и точечных ликвидаций, надеясь спровоцировать внутреннюю оппозицию, которая выступит против руководства Ирана.Однако они отмечают, что политическая ситуация в Иране стабилизировалась, сформировалась новая структура власти, и ожидаемой быстрой смены режима не произошло.

китай

иран

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

китай, иран, сша, дональд трамп, мид, эксклюзив