Экономика Украины и война: "Дружба" повреждена, "Криворожсталь" увольняет рабочих, а МВФ дал деньги

На минувшей неделе киевская власть обновила часть персонального состава наблюдательных советов госкомпаний, введя туда новых чиновников и иностранцев, видимо, пытаясь убедить всех в том, что уж эти люди точно не будут воровать.

Заодно Зеленский и подчинённые продолжают отказывать Венгрии в возобновлении транзита нефти, а там на пару со Словакией, похоже, ничего с этим сделать не может.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Ситуация с "Дружбой"Несмотря на заявление о прекращении перетоков электроэнергии из Словакии на Украину, которые в феврале обеспечили 18% украинского импорта электроэнергии, поставки не остановились. Дело в том, что управление энергосистемой ENTSO-E осуществляет наднациональный оператор, который командам из Словакии не подчиняется. А односторонние действия по вмешательству в его работу могут обернуться штрафом в 60 млн евро. Поэтому для прекращения поставок электроэнергии легче устроить аварию на сетях, чем дёрнуть рубильником.А пока же продолжается словесная пикировка между Зеленским и его оппонентами.26 февраля Виктор Орбан потребовал от Евросоюза проверить повреждения нефтепровода "Дружба", направив на Украину специальную миссию, включая представителей Венгрии и Словакии. На следующий день Венгрия и Словакия договорились о формировании совместной следственной группы для проверки повреждений "Дружбы".Затем Орбан опубликовал спутниковые снимки "Дружбы", которые свидетельствуют об отсутствии повреждений у объекта. Зеленский в ответ назвал Орбана волшебником, отметив, что он смог увидеть под землёй состояние нефтепровода. Затем заявление Зеленского растолковал министр энергетики Шмыгаль. По его версии, дрон повредил резервуар с 25 тыс. м3 нефти, она загорелась, но её продолжили прокачивать, что вывело из строя часть трубопроводов и датчиков. Но, как видно, показывать инфраструктуру венграм и словакам киевская власть не желает, что наталкивает на подорзрения.Вот только практической пользы о требования к Еврокомиссии и формирования следственной группы нет так как Киев никого на свою территорию допускать не планирует, а Еврокомиссия его в этом негласно поддерживает.В Словакии и Венгрии это понимают, но сделать, по всей видимости, ничего не могут. Но так как ничего сделать не получается, то остаётся лишь давить словесно, выжидая того момента, когда киевской власти остро понадобятся заблокированные Венгрией европейские деньги. Остаётся лишь констатировать незаинтересованность Украины в возобновлении транзита, что и сделал премьер Фицо.Тем временем премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил о готовности задействовать нефтепровод "Адрия" для поставок нефти в Венгрию и Словакию вместо неработающей "Дружбы". "Адрия" способна прокачать до 15 млн тонн нефти в год, однако Хорватия готова транспортировать лишь нефть нероссийского происхождения так как соблюдает европейские санкции.По сути, Еврокомиссия подталкивает Венгрию и Словакию к замещению российской нефти поставками из других стран, используя для этого Украину.Обновление наблюдательных советовЗапущенное в качестве антикризисной меры на публикацию "плёнок Миндича" обновление наблюдательных советов в "засветившихся" на плёнках энергетических госкомпаниях привело к первым кадровым перестановкам.В частности, правительство обновило кадровый состав наблюдательного совета "Энергоатома". Всего в нём семь человек: три представляют государство, а четверо являются "независимыми международными экспертами".Вместо ушедшего в отставку Сергея Сухомлина, в совет пришла замминистра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Дарья Марчак. Ранее она отвечала за цифровизацию государственных процессов и повышение прозрачности управления госактивами и работала операционным директором ГП "Прозорро. Продажи". А возглавила наблюдательный Совет Румина Велши — бывшая глава ядерного регулятора Канады, Комиссии стандартов безопасности МАГАТЭ и Ассоциацию международных ядерных регуляторов. Заодно правительство уволило врио члена вице-президента Хартмуна Якова, который в ноябре был отстранён от исполнения обязанностей по делу Миндича.В "Нафтогазе" также перестановки: в его наблюдательный совет включили четверо независимых международных экспертов: поляка, датчанина, канадца и норвежца.На очереди обновление советов в "Центрэнерго", "Украинских распределительных сетях", "Укрэнерго", "Укргидроэнерго" и "Операторе ГСТ Украины".Можно не сомневаться, что уж вот эти уважаемые люди из Канады, Польши, Дании и Норвегии точно не будут воровать, как, как и чиновники из правительства Свириденко. Теперь все будут трудиться честно и ответственно присматривать за украинскими менеджерами от энергетики. По крайней мере, до публикации следующих плёнок.Кризис в промышленностиХозяйственный суд Ивано-Франковской области 27 февраля открыл производство о банкротстве ЗАО "Карпатынефтехим" — крупнейшего (из уцелевших) нефтехимических предприятий Украины. Завод специализируется на производстве хлора, каустической соды, этилена, пропилена, винилхлорида и полиэтилена. До 2017 года им владел "Лукойл", затем его продали нидерландской компании Karpaty Chemical B.V., а в 2022 году имущество предприятия арестовали и в итоге передали агентству АРМА. С ним оно ничего сделать не смогло и продало часть завода коммерсанту из Дрогобыча. И вот теперь предприятие банкротят.Несколько лучше ситуация с заводами азотного холдинга Ostchem Дмитрия Фирташа. По итогам 2025 года они произвели 1,5 млн тонн азотных удобрений, что на 12,7% меньше, чем в 2024 году. Причины всё те же: нестабильное энергоснабжение дорогой электроэнергией плюс давление со стороны импорта. Для понимания: в 2025 году Украина ввезла 2,94 млн тонн удобрений, из которых 1,77 млн тонн пришлись на азотные. Проще говоря, свыше половины украинского рынка азотных удобрений уже составляет валютный импорт, что свидетельствует как о качестве госуправления, так и том, что экономических проблем у аграриев будет больше. Особенно в том случае, если рост стоимости газа на европейском рынке будет длительным.По итогам января производство стали сократилось на 16%. И, как и отмечал автор в январских обзорах, настоящие проблемы у украинской экономики начнутся не из-за закрытия киевских кафе и ресторанов, а из-за остановки меткомбинатов. "Криворожсталь" — ArcelorMittal Кривой Рог — сообщила о закрытии литейно-механического завода и увольнении 1700 человек. А ранее руководство закрыло цех блюминга, где трудились 700 человек. Таким образом, комбинат сократил 2400 рабочих. Причина — дефицит электроэнергии и её общее удорожание за два года — с 2024 по 2026 — с 120 евро за МВт*ч до 230 МВт*ч, а также сокращение на 60% производства проката в том числе из-за введения Евросоюзом механизма трансграничного углеродного регулирования. А на свою арматуру и катанку "Криворожсталь" поднимает цены на 50 долларов за тонну уже с марта.Одновременно хозяйственный суд Полтавы 24 февраля открыл производство по делу о банкротстве Полтавского ГОКа — одного из крупнейших производителей железной рудыДенег нет25 февраля Рада проголосовала за законопроект об ограничении выплат семьям погибших военнослужащих ВСУ с 15 млн до 5 млн гривен. Инициатором законопроекта было правительство в лице премьера Свириденко, а толмачом — нардеп Марьяна Безуглая. Её аргумент в пользу принятия законопроекта сводился к тому, что решение платить 15 млн гривен принимали в 2022 году и власти не предполагали, что боевые действия затянутся. А сейчас в бюджете нет денег для выплат.Оно, конечно, логично — денег и правда нет, причём и для выплат в размере 5 млн гривен. Однако настоящая причина в том, что платить погибшим бусифицированным смысла нет — выборов в ближайшее время не будет, командиры от ответственности освобождены, а депутаты и крупные чиновники свою судьбу с Украиной уже давно не связывают. Поэтому им за отказ от выплат ничего не будет. А вообще, практика показывает, что украинские офицеры уже давно руководствуются логикой "нет тела — нет дела", а рядовые военнослужащие, осознавшие принципы работы украинского биореактора, спасаются сами посредством дезертирства.К слову, про деньги.26 февраля МВФ утвердил новую кредитную программу для Украины на 8,1 млрд долларов. Из них в этом году Украина должна получить 3,8 млрд долларов четырьмя траншами, первый из которых составит 1,5 млрд долларов. К слову, 70% от кредита МВФ Украине придётся сразу же отдать обратно по ранее выданным данной организацией кредитам.Теперь киевской власти придётся повысить налоги для бизнеса, как того требовал МВФ, ввести НДС для малого ИП, а также же снять мораторий на повышение коммунальных тарифов. Впрочем, всё это киевской власти и так пришлось бы делать — других источников финансирования кроме выкачивания денег из бизнеса и граждан у неё нет. Однако теперь всю вину можно будет переложить на МВФ. Возможно, в это ещё кто-то поверит.Прочие новостиС момента открытия границ для парней в возрасте от 18 до 22 лет, Украину покинули почти 100 тыс. человек. Такие данные приводит Центр экономической стратегии, хотя нардеп Ярослав Железняк указывает цифру в пять раз больше, но его данные опровергает погранслужба.Пресс-служба мессенждера Rakuten Viber провела опрос 30 тыс. пользователей и отчитались о том, что 61% опрошенных хватает источников питания на время отключений электроэнергии.Ещё одним побочным эффектом для Украины от войны Израиля и США с Ираном помимо роста стоимости нефтепродуктов за 2 марта сразу на гривну, может стать снижение цен на кукурузу. Страны Ближнего Востока импортируют ежегодно 20 млн тонн кукурузы (Украина в этом году может вывезти 23 млн тонн кукурузы).Получивший приток средств от IPO на NASDAQ сотовый оператор "Киевстар" купил регионального интернет-провайдера из Кировоградской области "Шторм", который обслуживает 50 тыс. абонентов. Но менеджеры наверняка руководствовались не абонентской базой, а финансовыми показателями в виде роста чистой прибыли в 17 раз за 9 месяцев прошлого года.В Киеве силовики ликвидировали сеть нелегальных складов, где разливали контрафактный алкоголь. Изъято 50 тонн спиртосодержащей смеси, которая могла бы стать бутылками элитного спиртного — водки, виски и рома.Глава Государственного агентства восстановления Сергей Сухомлин оценил финансовую потребность в ремонте украинских дорог в 51,3 млрд гривен: 18,7 на международные и национальные дороги, 13,7 млрд на региональные и территориальные, 17,4 млрд на областные и районные и ещё 1,5 млрд на прифронтовые. Вот только в госбюджете на эти цели заложено 4,6 млрд гривен. Даже на ямочный ремонт нужно 15,3 млрд гривен, которых нет.О том, что случилось с одним из главных запевал Евромайдана - в статье Павла Котова "Искали с полицией. Что произошло с одним из зачинателей Майдана Мустафой Найемом"

