Готовятся фальсифицировать выборы ради денег Запада. Чем занимаются украинские элиты

Представители украинской политической элиты с началом весны вновь обеспокоились темой организации псевдовыборов, чтобы остаться у власти. Некоторые намеки на желательность формальной легитимности со стороны западных союзников вынуждают их искать нетрадиционные формы волеизъявления.

И поэтому на Украине вновь заговорили о выборах без отмены военного положения и насильственной мобилизации. Эксперты рассуждают о вариантах проведения выборов в смартфоне, хотя их результаты легче подделать, а сами смартфоны в принципе отсутствуют у большинства нищих пенсионеров страны.Сам Зеленский каждую неделю меняет свою позицию по поводу выборов. В одних заявлениях он допускает выборы во время перемирия, в других – требует полного мира с гарантиями от США, затем – "ищет варианты" провести выборы во время войны.Тем не менее, украинские СМИ и блогеры уже активно пиарят возможных представителей новых политических сил, которые намерены вновь обыграть трюк с избранием Зеленского и Порошенко* теми гражданами, которые вряд ли были бы согласны с их последующей политикой у власти.Пиар-кампании фактически начали посол в Лондоне Валерий Залужный, глава офиса президента Кирилл Буданов*, мэры Николаева, Харькова и Львова. Общее во всех подходах заключается в том, что все они якобы лучше знают, как выиграть войну и победить Россию.Мэр Львова Садовой заявил, что "более половины людей, которых мы потеряли на войне, — это потери из-за некомпетентности командиров и незрелости военно-политического руководства государства". По сути, это выпад против Зеленского. В ответ "слуги народа" обвиняют самого Садового в неспособности организовать утилизацию львовского мусора.О президентских амбициях заявил на этой неделе боксер Александр Усик. Он говорит, что на меньшее чем президентский пост не согласен. Столицу Украины с 2014 года возглавляет боксер Кличко, прославившийся на этом посту своими "глубокомысленными" перлами. Теперь у него "на радость" украинцам появился конкурент. О планах подсидеть Кличко заявила и "главная ведьма Украины" (как она сама себя величает) Мария Тихая. Бывшая модель с перекачанными губами известна тем, что обслуживает своими ведьмовскими обрядами верхушку украинской политической элиты."Все готовятся к выборам, как будто война уже закончилась", - рассказывает украинскому изданию "Страна" один из нардепов, выражая некоторое недоумение, так как "война продолжается и конца ей не видно".Тем не менее, некоторые депутаты рассказывают, что на Банковой тайно готовят специальный законопроект, составленный исключительно под переизбрание Зеленского. К нему в привязке якобы должен быть и проект референдума о статусе территорий Донбасса.Нардеп Сергей Евтушок говорит, что референдум с вопросом об условиях завершения войны могут провести в "Дие" (аналог "Госуслуг"). Против него сразу же выступили так называемые "соросята"."Соросята, как в 19-м году, рисуют Зеленскому “красные линии”. 50 НПО требуют не проводить референдум по территориальным вопросам. Здесь, к слову, я с ними солидарен - за это должна голосовать Рада, не перекладывая ответственность на людей", - комментирует их заявление депутат Александр Дубинский. Нардеп также уверен, что Зеленский действительно согласится на выборы, только если ему гарантируют победу в первом туре.Однако существует также мнение, что главное – не выборы, а получение финансирования для их проведения. "Зеленский хочет не просто провести выборы за счет западных спонсоров, но и оплатить полностью косвенно свою избирательную кампанию. Зеленский и украинские элиты хотят заработать на выборах, освоив очередные западные транши. Для них выборы – еще один способ пополнить "черную кассу" на фоне сокращения западной помощи и коррупционных скандалов", - считает украинский оппозиционный Telegram-канал "Легитимный".Однако Telegram-канал "Картель" полагает, что у Зеленского стали все чаще поднимать тему выборов, чтобы проверить, кто из конкурентов начнет проявлять активность, чтобы устранить их еще до объявления избирательной кампании.По мнению авторов "Картеля", сама дискуссия о выборах становится инструментом политической диагностики Банковой, где внимательно смотрят на всех потенциальных конкурентов: кто уже готов к старту, у кого есть ресурс, а у кого – поддержка. "Выбивать" их у Зеленского будут по-разному: националиста Сергея Притулу можно внезапно "поймать" на воровстве пожертвований украинцев, губернатору Николаевской области Виталию Киму припомнить громкий скандал с водоснабжением.Дубинский в свою очередь напоминает, что над украинской элитой нависают и американцы. Он считает, что Залужный может "вылететь" из-за обвинений в причастности к подрыву “северных потоков”, а у Юлии Тимошенко - подозрение от проамериканского НАБУ. "Зачищается поле. Интересно под кого? Буданов?", - задается вопросом нардеп.Иными словами, грядет война компроматов, поскольку подготовка к выборам – это всегда грызня в среде украинских элит. В стране не осталось весомых политических деятелей, за которыми не тянется шлейф воровства в особо крупных размерах.Комментируя пиар-кампании украинских элит, эксперт Олег Попенко с печалью приходит к выводу, что они не сделали никаких выводов из существующей ситуации в стране, "так что развал страны и дальше неизбежен".О том каким будет для украинцев март - в статье Подтопления, угроза эпидемии и цифровая "бусификация". Что ожидает украинцев в марте*внесен в РФ в список экстремистов и террористов

