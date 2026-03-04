https://ukraina.ru/20260304/etu-voynu-nasha-armiya-uzhe-vyigrala-rostislav-ischenko-podvel-itogi-chetyrekh-let-svo-1076309087.html

"Эту войну наша армия уже выиграла": Ростислав Ищенко подвел итоги четырех лет СВО

"Эту войну наша армия уже выиграла": Ростислав Ищенко подвел итоги четырех лет СВО

Четыре года спецоперации изменили российскую армию, но главная проверка еще впереди. Выигранная война — лишь первый шаг, теперь важно сохранить опыт на годы вперед. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Журналист спросил, изменилась ли за четыре года СВО геополитическая позиция России и насколько сильнее стала российская армия. "Насколько сильнее стала наша армия можно узнать только по итогам войны. Эту войну она уже выиграла", — заявил обозреватель.Главное, по словам эксперта, умело использовать полученный опыт для подготовки к актуальной войне. "Вопрос в том, насколько полученный опыт конвертируется в системные знания, которые позволяют сохранять армию готовой к актуальной войне через 5-10-15 лет", — пояснил Ищенко.Он привел исторический пример. "Понятно, что за это время будут меняться вооружения и тактические приемы. Но все это будет разрабатываться именно на основе опыта СВО. Например, концепция блицкрига была разработана именно на основе Первой мировой войны", — напомнил политолог.Итог, по мнению эксперта, станет ясен только в будущем. "Повторюсь, только следующая война скажет, насколько сильнее стала наша армия. Причем это должна быть война с равным противником", — резюмировал Ростислав Ищенко.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Новая война с равным противником покажет, чему научилась армия России за время СВО" на сайте Украина.ру.О специфике подготовки снайперов для работы в условиях "грязного" неба и особенностях боевой работы в холодное время года — в материале Игоря Гомольского "Снайпер-инструктор: война действительно изменилась, но решает по-прежнему навык" на сайте Украина.ру.

