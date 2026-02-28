https://ukraina.ru/20260228/1076190041.html

Дмитрий Бавырин: Трамп проиграет выборы в Конгресс вне зависимости от того, чем закончится война в Иране

Масштабные потрясения, свержение режима и откол нефтяных провинций - это программа максимум для США и Израиля. Если же Иран устоит, Трамп попробует договориться еще раз, громыхая кулаком по столу. Мне кажется, Иран все же выстоит

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог, политолог-американист, автор и ведущий программы "В сухом остатке" на радио Sputnik Дмитрий Бавырин США начали масштабную военную операцию против Ирана с целью “защиты американского народа от угрозы со стороны Тегерана”, заявил 28 февраля Дональд Трамп. Также о превентивной атаке на Иран объявил Израиль, а министр обороны Исраэль Кац ввел чрезвычайное положение по всей стране. В Иране пообещали "сокрушительный" ответ и запустили ракеты и дроны в сторону еврейского государства. - Дмитрий, а не кажется ли вам, что этот конфликт закончится так же, как и прошлогодний: побомбят дней десять, а потом успокоится? Или мы действительно имеем дело с неконтролируемой эскалацией? - Насколько я понимаю, программа максимум для США и Израиля - вызвать такую эскалацию, которая либо обнулит иранское руководство, либо поднимет бунт в нефтеносных провинциях Ирана. Там нефтедобыча расположена компактно, и значительное число населения этих регионов составляют арабы. Нетаньяху, выступая с официальным заявлениям по поводу этой войны, прямо через запятую обратился к народам Ирана, призвав их взять власть в свои руки. Насколько контролируема эта ситуация? Трамп сейчас сидит по середине порохового погреба и бросает в разные стороны зажженные спички. Поэтому риск того, что долбанет серьезно, очень большой. При этом сами США хотят, чтобы это закончилось за два-три дня при любом исходе. Если иранский режим устоит, они проведут масштабную серию ударов, а потом предложат договариваться дальше. - Выходит, между позициями США и Израиля есть противоречие? - Особенность сегодняшнего момента состоит в том, что как бы ты не комментировал ситуацию на Ближнем Востоке, ты все равно начинаешь раскрывать сионистский заговор. NBC прямо пишет, что США и Иран были близки к договоренностям, но вмешался Израиль и все поломал. Я бы все же поставил это под сомнение. Я видел решимость Трампа сыграть по-крупному и по-плохому со всеми этими бомбометаниями. Условия Ирану были выставлены соверешнно невыполнимые. И все же, Израиль и Нетаньяху лобировали этот конфликт. Они прямо об этом говорят. - Если мы в любом случае раскроем сионистский заговор, то будем ли мы здесь рассматривать китайский фактор? - Конечно, мы можем свести эту историю не к еврейскому заговору ("Трамп бомбит Иран не потому, что ему так хочется, а потом, что Израиль попросил"), а к тонкой стратегической игре против Китая. Как вы знаете, есть две страны, которые считаются нефтяными заначками Китая и гарантируют ему устойчивое развитие: Иран и Венесуэла. Китай был достаточно силен и авторитетен, чтобы пользоваться их услугами, несмотря на жесткий санкционный режим. При этом у господина Трампа и товарища Си сейчас будут без преувеличения исторические переговоры, на которые обе стороны сделали большую ставку. Да, Трампу (хотя он сам виноват) ударили в спину из Верховного суда. Они обнулили его тарифы, тем самым снизив стоимость его карт. Поэтому удар по Ирану мог быть эстетическим решением: создать там очаг нестабильности, чтобы показать Китаю, что две его нефтяные кошелки под угрозой. Хотя я не уверен, что США полностью контролируют ситуацию в Венесуэлой. Это мои мысли к тому, если нам надо обязательно привлечь сюда Китай. Понятное дело, что эта версия логична. Китайский фактор сейчас очень важен для США. Просто для меня это слабо сочетается с личностью Трампа. Он не про долгие стратегические игры. Это человек момента, инстикта и своего "Хочу". - И все-таки, идет ли сейчас речь о том, что Иран капитулирует? Я имею в виду если не полное свержение режима аятолл, то тотальное уничтожение его нефтедобывающей инфраструктуры. - Иран в последние два-три года поступал очень рационально. Он выходил из всех локальных игр (из той же Сирии) и хотел договориться. Если кто-то и заслужил в Нобелевскую премию мира, то только Иран. Его в войну втягивали, а он никак не втягивался. При этом Иран всегда показывал, что сохранение исламской республики - это то, ради чего он готов принять любые доступные меры. Это даже не обсуждается. Например, никто не мог представить, что Иран на фоне массовых протестов сможет вырубить на месяц интернет, прекрасно понимая, насколько он значим для экономики. Повторюсь, Иран пасовать не будет. И даже если вместо одного рахбара придет другой рахбар, это ничего не изменит. Все претензии народа к власти отойдут на второй план. Сейчас будет объединение вокруг флага. Даже прозападно настроенные слои общества не могут отрицать, что США и Израиль ведут себя по отношению к их стране самым жестоким образом и подтверждают правоту тех, кого считали радикалами и консерваторами. США для них - это глобальный шайтан, от которого нельзя ждать ничего хорошего. - Что произойдет дальше, если мы следующие два-три дня будем читать те же самые новости о ракетных перестрелках без какой-то конкретики? - Как я уже сказал, масштабные потрясения, свержение режима и откол нефтяных провинций - это программа максимум для США и Израиля. Если же Иран устоит, Трамп попробует договориться еще раз, громыхая кулаком по столу. Мне кажется, Иран все же выстоит. Так что все зависит от того, насколько успешно США и Израиль выполнять свои задачи на первом этапе. А договорились они примерно так: США вышибает ракетную инфраструктуру, а Израиль уничтожает иранское руководство. - С кем нам надо будет договариваться, чтобы стороны конфликта не трогали район Каспия и атомные станции, которые строят наши специалисты? - С теми же, кто и был. По-прежнему действующее и легитимное правительство США и Израиля. Если и договариваться о чем-то, то только с ними двумя. Нетаньяху я считаю недоговоспособным. - На украинскую историю это как может повлиять? - Если это перерастет в крупный кризис, внимание от Украины отвлечется на какое-то время. Мы это уже видели и во время нападения "Хамаса" на Израиль, и во время прошлогодней атаки Израиля на Иран. Тогда Зеленский плакал, что ему не уделяют должного внимания, понимая, что Израиль станет конкурентом Украины за поставки оружия. Такого же эффекта надо ожидать и теперь. Ну и цены на нефть, конечно, вырастут. Хотя тот факт, что Иран подставил нам плечо в начале СВО, гораздо ценнее, чем несколько лишних долларов за баррель. - Вы ранее говорили, что республиканцы проиграют выборы в Конгресс вне зависимости от того, что получится у Трампа с Украиной и Ираном. Вы по-прежнему так считаете? - Это не я так считаю. В этом едины американские социологи. Палату Представителей республиканцы проиграют без вариантов. За Сенат, может, еще поборются. В этом вся суть, что американцев не интересует любая внешняя политика. Итог предвыборной кампании определяет экономика, на которую, как думают избиратели, Трамп забил. Более 70% респондентов не хотят лезть в американские дела именно военными методами. Никто не хочет новой большой войны на Ближнем Востоке. "Она нам не нужна. Она нам не по деньгам. Президент не тем занят". И на таком фоне проиграть выборы в Конгресс - это базовый сценарий.Также по теме - в интервью Максима Бардина: Трамп "уперся в стену" по Украине и решил отыграться на Иране

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

