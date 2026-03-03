Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на посвящённом детям заседании СБ ООН - 03.03.2026 Украина.ру
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на посвящённом детям заседании СБ ООН
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на посвящённом детям заседании СБ ООН - 03.03.2026 Украина.ру
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на посвящённом детям заседании СБ ООН
Первая леди США Меланья Трамп, председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта, не упомянула в своём выступлении ситуацию в Иране. Об этом сообщает РИА Новости
"Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время", — начала госпожа Трамп своё выступление на заседании "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".Первая леди США не уточнила, кому именно соболезнует и за кого молится. Также она не упомянула ситуацию в Иране, но заявила, что Америка поддерживает детей по всему миру.2 марта первая леди США прибыла в штаб-квартиру ООН, чтобы возглавить заседание Совета Безопасности. Это первый случай в истории, когда супруга президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании СБ ООН.Ранее сообщалось, что госсекретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о причастности американских военных к авиаудару по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли более 170 учениц - "США не стали бы умышленно бить по школе": Рубио замешкался на вопрос о массовой гибели иранских учениц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на посвящённом детям заседании СБ ООН

02:48 03.03.2026
 
© РИА НовостиМеланья Трамп
Меланья Трамп - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости
Первая леди США Меланья Трамп, председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта, не упомянула в своём выступлении ситуацию в Иране. Об этом сообщает РИА Новости
"Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время", — начала госпожа Трамп своё выступление на заседании "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".
Первая леди США не уточнила, кому именно соболезнует и за кого молится. Также она не упомянула ситуацию в Иране, но заявила, что Америка поддерживает детей по всему миру.
2 марта первая леди США прибыла в штаб-квартиру ООН, чтобы возглавить заседание Совета Безопасности. Это первый случай в истории, когда супруга президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании СБ ООН.
Ранее сообщалось, что госсекретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о причастности американских военных к авиаудару по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли более 170 учениц - "США не стали бы умышленно бить по школе": Рубио замешкался на вопрос о массовой гибели иранских учениц.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Лента новостейМолния