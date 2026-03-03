https://ukraina.ru/20260303/melanya-tramp-ne-upomyanula-situatsiyu-v-irane-na-posvyaschnnom-detyam-zasedanii-sb-oon-1076287409.html

Меланья Трамп не упомянула ситуацию в Иране на посвящённом детям заседании СБ ООН

Первая леди США Меланья Трамп, председательствующая на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом проблемам детей в условиях конфликта, не упомянула в своём выступлении ситуацию в Иране. Об этом сообщает РИА Новости

"Во-первых, я выражаю искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих героев, отдавших свои жизни за свободу. Мы всегда будем помнить об их храбрости и самоотверженности. Я искренне желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Я думаю и молюсь о вас в это трудное время", — начала госпожа Трамп своё выступление на заседании "Поддержание международного мира и безопасности: дети, технологии и образование в условиях конфликта".Первая леди США не уточнила, кому именно соболезнует и за кого молится. Также она не упомянула ситуацию в Иране, но заявила, что Америка поддерживает детей по всему миру.2 марта первая леди США прибыла в штаб-квартиру ООН, чтобы возглавить заседание Совета Безопасности. Это первый случай в истории, когда супруга президента США или любого другого мирового лидера председательствует на заседании СБ ООН.Ранее сообщалось, что госсекретаря США Марко Рубио застали врасплох вопросом о причастности американских военных к авиаудару по школе в Минабе на юге Ирана, в результате которого погибли более 170 учениц - "США не стали бы умышленно бить по школе": Рубио замешкался на вопрос о массовой гибели иранских учениц.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

