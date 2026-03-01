https://ukraina.ru/20260301/farkhad-ibragimov-iran-proschitalsya-s-yadernym-oruzhiem-no-ego-mest-ssha-za-gibel-khamenei-budet-1076213089.html

Фархад Ибрагимов: Иран просчитался с ядерным оружием, но его месть США за гибель Хаменеи будет холодной

Все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, не иначе как катастрофой не назовешь. Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны. Можно говорить, что вся эта комбинация разыгрывается против Китая, но своими действиями Трамп ввергает в хаос огромные регионы, которые в ближайшее время не оправятся от произошедшего

2026-03-01T16:11

интервью

иран

сша

ближний восток

дональд трамп

владимир зеленский

биньямин нетаньяху

хезболла

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал преподаватель экономического факультета РУДН, востоковед и эксперт Центра ближневосточных исследований Фархад Ибрагимов.Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе ранним утром в субботу в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера правительство Ирана объявило по всей стране 40-дневный траур. КСИР и армия Ирана в опубликованных заявлениях пообещали отомстить за гибель рахбара.- Фархад, почему Трамп, несмотря на сильное антивоенное лобби в своей стране решился на удары по Ирану? Является ли все это частью хитрой стратегической игры против Китая на Ближнем Востоке?- Все указывает на то, что Трамп безумно хочет остаться в истории. Сделать это можно разными способами: или стать настоящим миротворцем, или разжигателем войны. Господин Трамп смог интересно совместить эти две тенденции. Миротворцем он остался на словах, и на ровном месте сумел разжечь очаг даже не нестабильности, а катастрофы.Потому что все то, что происходит сейчас на Ближнем Востоке, не иначе как катастрофой не назовешь. Идут удары по Катару, Саудовской Аравии, Иран в огне, убит легитимный руководитель Исламской Республики. Трамп поставил мир на грань третьей мировой войны.Можно говорить, что вся эта комбинация разыгрывается против Китая, что Трамп хочет нивелировать влияние Пекина в мире. Но своими действиями он ввергает в хаос огромные регионы, которые в ближайшее время не оправятся от произошедшего. Судя по скудным сообщениям от ряда чиновников Белого дома, не все сенаторы-республиканцы в восторге от того, что делает их президент. Видимо, Трамп поддался влиянию "ястребов" из своего окружения, которые подсказали ему "формулу успеха", чтобы войти в историю, – нападение на Иран.Его науськивали сенатор-психопат Линдси Грэм*, Тэд Круз, возможно, Марко Рубио и Джаред Кушнер. Хотя тот же вице-президент Джей Ди Вэнс, очевидно, не в восторге от того, что произошло. Он считал, что можно было обойтись одним-двумя днями бомбардировок, а потом вернуться за стол переговоров, применив классическую формулу "мир через силу".Но эта формула уже не работает. Американцы подняли ставки, собираются действовать очень жестко и при этом хотят выйти сухими из воды. Вдохновившись похищением венесуэльского президента Николаса Мадуро, они думают, что подобная комбинация сработает и с Ираном. Но ни в коей мере нельзя сравнивать природу Ирана и Венесуэлы из-за регионального и ряда других объективных факторов. Это совершенно разные страны по своему укладу и строю. Иран — это страна, которая готова постоять за себя.Если верить сообщениям информагентств, иранские элиты уже утром знали, что Хаменеи погиб. При это они продолжают наносить массированные удары, это значит, что складывать оружие они не хотят. США и Израиль делали расчет на то, что после гибели Хаменеи элиты и население будут деморализованы, после чего в стране произойдет революция. Об этом говорил Трамп на протяжении января и до того. Но этого не произошло.Военную кампанию Трампа я оцениваю, как жест отчаяния. Ему остается только идти на таран, применяя силу. Другие инструменты не сработали. Попытки устроить цветную революцию в январе провалились. Власти Ирана доказали, что любых радикалов, которые устраивают беспорядки, будут топить в крови. Западники попытались вырастить лидера оппозиции Резу Пехлеви, который считается маргиналом даже в эмигрантских кругах. Это человек настолько аморален, что благодарит Трампа за удары по его исторической родине и радуется массовому убийству детей.- Иран и Израиль утверждают, что нанесли превентивный удар по Ирану.- Оставим сказки Трампа и Нетаньяху более наивной аудитории. Иранцы не безумцы. Им не нужно было бить по Израилю и тем более по США. Если бы это было в их интересах, зачем они тогда приходили на переговоры? Уже 25 лет мы слышим от Нетаньяху, что еще две недели и Иран получит ядерное оружие. Но если бы у Ирана было ядерное оружие, то возможно, ничего этого бы не случилось.Трамп понимает язык силы, как любой другой американский президент. Пример Северной Кореи, которая получила ядерное оружие, это показывает.Иранцы здесь просчитались. Они поверили, что ядерное оружие – это большая проблема для их безопасности и получили удар.- Могут в Иране пересмотреть фетву ныне покойного Хаменеи о запрете на создание ядерного оружия после массовой гибели детей в школе в Минабе?- Слово Хаменеи является настолько авторитетным, что его нельзя пересматривать по определению, с одной стороны. С другой, в шиитской традиции есть положение, которое позволяет во имя безопасности и защиты общества пересматривать те или иные нормы. Если эту формулировку спроецировать на нынешнюю ситуацию с учетом реалий современного мира, то, ради безопасности своего государства, своего народа можно разработать ядерное оружие. Иранцы отдают себе отчет в том, что для сохранения страны они должны что-то предпринять.Трамп начал очень опасную игру. Все указывает на то, что Иран будет мстить за Хаменеи. И самое ужасное, что эта месть начнется через год-два. Иранцы любят мстить с холодной головой. Тогда Трамп войдет в историю как самый главный президент-неудачник в истории США. Под его руководством погибли более сотни детей в священный месяц Рамадан. Лицемерие американской администрации увидел весь мир.- Почему мы говорим о глобализации этого конфликта? По словам одного из американских чиновников, совместная военная кампания США и Израиля рассчитана минимум на пять дней. Потом, возможно, стороны, исчерпав запас наступательного вооружения, вернуться за стол переговоров?- Ни о каких переговорах речи быть не может. Иран унизили, уничтожив военно-политическое руководство. Окно возможностей для дипломатии существовало до 27 февраля 2026 года. Теперь его нет. Когда американцы поймут, что ситуация заходит слишком далеко, они предложат сесть за стол переговоров. И тогда уже будет понятно, на каких принципах он будет организован. Но в любом случае месть будет.Трамп сам не понимает, что натворил. У него слабые аналитики в окружении, что неудивительно, у американцев востоковедение хромает.- Перекрытие Ормузского пролива ударит по США мощнее, чем все ракеты Ирана?- Иранцы считают, что у них больше рычагов давления на США, чем перекрытие пролива. Есть один деликатный нюанс. Мы все знаем об иранских прокси "Хашд аш-Шааби", "Хезболла", хуситы. Но иранцы славятся мистификацией, и на самом деле никто не знает, какими еще прокси-группировками они обладают. Есть подозрение, что в их распоряжении есть еще много спящих ячеек, которые проснутся, когда поступит сигнал из Тегерана. Я думаю, что он уже поступил.Это будет означать начало партизанщины, прольется кровь обычных людей. Трамп это как будто не понимает. Он думает, что, убив Хаменеи, он решил все вопросы с Ираном.- Владимир Зеленский уже высказался в поддержку ударов по Ирану, хотя перераспределение потоков западного оружия на Ближний Восток, прежде всего боеприпасов для ПВО, ударит по обороноспособности самой Украины. Какие еще точки пересечения новой американо-иранской войны с украинским конфликтом вы могли бы отметить?- Зеленский боится, что пока о нем будут забывать в связи с ситуацией на Ближнем Востоке, Россия стремительнее будет добиваться своих целей в рамках СВО. У Зеленского незавидная судьба. В лучшем случае устроится комиком на американское телевидение, в худшем – получит пулю в лоб. Поэтому Зеленскому не о Иране думать надо, а о своей собственной шкуре. Его будут содержать до тех пор, пока его террористические возможности полностью не иссякнут.*признан террористом в РФТакже на эту тему - Война в Иране и ее вероятные последствия

