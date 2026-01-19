https://ukraina.ru/20260119/zarevo-bylo-vidno-iz-polshi-voennyy-ekspert-predpolozhil-kuda-esche-mozhet-priletet-oreshnik-1074471622.html
Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"
Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник" - 19.01.2026 Украина.ру
Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"
"Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага. Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-01-19T06:00
2026-01-19T06:00
2026-01-19T06:00
новости
украина
польша
россия
михаил мягков
украина.ру
южмаш
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:227:895:730_1920x0_80_0_0_9309783c87e052e56570e56f977f35ab.jpg
Отвечая на вопрос о том, будет ли России еще активнее применять "Орешник" на Украине, эксперт подчеркнул, что это оружие оказывает огромное морально-психологическое воздействие на противника.И все же, отметил историк, "Орешник" надо использовать только в исключительных случаях. В частности, им можно ударить по крупному логистическому центру, куда поступает оружие из Европы. "Можно ударить по подземным хранилищам. Можно ударить по крупным оборонным предприятиям, таким как "Южмаш" или Львовский авиационно-ремонтный завод. То есть для уничтожения военной промышленности Украины он весьма эффективен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
украина
польша
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0d/1059651678_0:59:895:730_1920x0_80_0_0_a754db5a50c50da81cef3b3311ec272c.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, польша, россия, михаил мягков, украина.ру, южмаш, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, эксперты, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Польша, Россия, Михаил Мягков, Украина.ру, Южмаш, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, эксперты, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО
Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"
"Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага. Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков