"Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага. Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
2026-01-19T06:00
2026-01-19T06:00
новости
украина
польша
россия
михаил мягков
украина.ру
южмаш
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
Отвечая на вопрос о том, будет ли России еще активнее применять "Орешник" на Украине, эксперт подчеркнул, что это оружие оказывает огромное морально-психологическое воздействие на противника.И все же, отметил историк, "Орешник" надо использовать только в исключительных случаях. В частности, им можно ударить по крупному логистическому центру, куда поступает оружие из Европы. "Можно ударить по подземным хранилищам. Можно ударить по крупным оборонным предприятиям, таким как "Южмаш" или Львовский авиационно-ремонтный завод. То есть для уничтожения военной промышленности Украины он весьма эффективен", — резюмировал собеседник издания.
новости, украина, польша, россия, михаил мягков, украина.ру, южмаш, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине, эксперты, военный эксперт, украина.ру дзен, дзен сво
Новости, Украина, Польша, Россия, Михаил Мягков, Украина.ру, Южмаш, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине, эксперты, военный эксперт, Украина.ру Дзен, дзен СВО

Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"

06:00 19.01.2026
 
© Фото : ДСНС України / Telegramукраинские пожарные тушат пожар после удара по энергетической инфраструктуре
"Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага. Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков
Отвечая на вопрос о том, будет ли России еще активнее применять "Орешник" на Украине, эксперт подчеркнул, что это оружие оказывает огромное морально-психологическое воздействие на противника.
"Когда мы ударили по объекту на западной Украины, зарево видно было из Польши. Поляки внимательно за этим наблюдали. Если не шок, то трепет обязательно у них присутствовал", — отметил Мягков.
И все же, отметил историк, "Орешник" надо использовать только в исключительных случаях. В частности, им можно ударить по крупному логистическому центру, куда поступает оружие из Европы.
"Можно ударить по подземным хранилищам. Можно ударить по крупным оборонным предприятиям, таким как "Южмаш" или Львовский авиационно-ремонтный завод. То есть для уничтожения военной промышленности Украины он весьма эффективен", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему "Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
