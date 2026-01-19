https://ukraina.ru/20260119/zarevo-bylo-vidno-iz-polshi-voennyy-ekspert-predpolozhil-kuda-esche-mozhet-priletet-oreshnik-1074471622.html

Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"

Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"

Зарево было видно из Польши: военный эксперт предположил, куда еще может прилететь "Орешник"

"Орешник" надо применять тогда, когда это вкупе с другими методами воздействия может привести к серьезному ослаблению врага. Просто так тратить его на уничтожение даже узловых станций бессмысленно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков

Отвечая на вопрос о том, будет ли России еще активнее применять "Орешник" на Украине, эксперт подчеркнул, что это оружие оказывает огромное морально-психологическое воздействие на противника.И все же, отметил историк, "Орешник" надо использовать только в исключительных случаях. В частности, им можно ударить по крупному логистическому центру, куда поступает оружие из Европы. "Можно ударить по подземным хранилищам. Можно ударить по крупным оборонным предприятиям, таким как "Южмаш" или Львовский авиационно-ремонтный завод. То есть для уничтожения военной промышленности Украины он весьма эффективен", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники" на сайте Украина.ру.Также на эту тему "Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.

