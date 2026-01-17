https://ukraina.ru/20260117/pod-slavyanskom-vs-khuzhe-vrag-prt-nesmotrya-na-drony-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte-1074402112.html

"Под Славянском всё хуже, враг прёт несмотря на дроны". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

Украинские военные и эксперты на этой неделе сообщали о выходе российской армии на Лиманском направлении к северным рубежам обороны Славянска, которые выстраивали с 2014 года. Параллельно с движением к Святогорску ВС РФ продвигаются и в окрестностях самого Лимана

2026-01-17T06:56

эксклюзив

славянск

вооруженные силы украины

константиновка

мирошник

андрей золотарев

"рубикон"

financial times

юрий бутусов

россия

Телеграм-канал MilitaryAnalytics сообщает, что штурмовые группы российской армии при поддержке дронов постепенно изолируют укрепления ВСУ на подступах к городу, формируя предпосылки для будущего штурма.По данным паблика, российские силы блокировали все асфальтированные въезды в Лиман и отрезали его гарнизон от стабильного снабжения.Начальник отдела коммуникации 60-й бригады Максим Белоусов рассказывает, что под Лиманом ВС РФ превосходят ВСУ в численности в 6–10 раз. Им, дескать, важно взять город как железнодорожный узел и плацдарм для штурма Славянска. Однако он утверждает, что Лиман — достаточно укрепленный город, где масса зданий с укрепленными подвалами.Украинский военкор с позывным "Мучной" пишет, что серьезно ухудшается и положение ВСУ в Константиновке, где был выстроен укрепрайон для прикрытия дорог на Славянск и Краматорск. По его словам, ВС РФ уверенно закрепились в юго-восточной части города. "Мучной" утверждает, что в городской застройке русские системно перехватили инициативу по логистике. В результате любое движение украинских военных становится опасным. Отдельно он отмечает работу российского центра дронщиков "Рубикон"."Их задача задушить мобильность! Они целенаправленно охотятся за тяжелой техникой, дронами и средствами связи, фактически выбивая наши глаза и руки на этом отрезке", — описывает "Мучной" ситуацию в Константиновке.Украинский военкор Константин Машовец считает, что ВС РФ близки к полноценному охвату Константиновки, хотя и отмечает, что пока русские находятся в стадии подготовки, для чего накапливают силы. Он считает, что к штурму они приступят "после развязки в районе Покровска–Мирнограда" и оценки дальнейших перспектив на Добропольском направлении.Военкор Богдан Мирошников сообщает 16 января, что на обоих флангах у ВСУ "есть проседание", в результате чего Константиновка уже понемногу оказывается в огневом мешке. "Чем дальше — тем будет труднее. Если ничего не менять, то Констаха будет потеряна", — паникует Мирошников.О резком ухудшении ситуации на этом направлении рассказывает и украинский политолог Андрей Золотарев. "В целом, ситуация для Славянско-Краматорской агломерации радикально ухудшается. Потому что бои идут уже в самой Константиновке. Если бы потеряли Купянск, движение с севера и отрезание, и выдавливание украинских сил, оно бы выглядело совершенно катастрофически. Но большинство не ожидали, что так быстро ситуация подкатится к Славянску", — сетует Золотарев. Он прогнозирует, что основные бои сейчас будут разворачиваться вокруг Славянска–Краматорска, а также под Запорожьем.Мобилизованный в ВСУ националист-журналист Юрий Бутусов с ужасом рассказывает, что движение российской армии не остановить. "Каждую неделю враг несколько десятков квадратных километров захватывает, продвигается дальше. Дроновые войска у нас растут, а враг все равно прет и прет вперед", — печалится Бутусов. По его словам, при таком темпе продвижения российской армии ВСУ не успевают организовать и подготовить к обороне так называемые килл-зоны.Украинский паблик Deep State на этой неделе признал потерю Степногорска, что называет кратчайшим направлением на Запорожье. По данным паблика, русские применяют тактику инфильтрации малым количеством пехотинцев, как было на покровском направлении, используя погодные условия: туман, холод и снег затрудняют работу дронов. В Запорожском районе уже объявлена обязательная эвакуация в шести населенных пунктах.Американская Financial Times 15 января опубликовала материал, в котором со ссылкой на украинских военных признает, что ВСУ — уже не цельная армия, равномерно распределённая по всей линии боевых действий, а скорее сборная система кризисного реагирования, где всё держится на отдельных, лучше подготовленных частях.Ключевым элементом обороны, по данным издания, становятся так называемые "пожарные бригады": мобильные и элитные подразделения, которые бросают туда, где фронт трещит по швам. Каждый прорыв гасится вручную, но это, дескать, срабатывает локально, но создает эффект "натянутой пленки": спасая один участок, ты ослабляешь другой. В итоге, резюмирует Financial Times, фронт держится не на стратегии, а на выносливости отдельных частей. Но если они начнут выгорать быстрее, чем их удастся восполнять, обрушение произойдёт по цепной реакции. И остановить его будет крайне сложно.Украинский оппозиционный телеграм-канал Infoplotika говорит о такой же ситуации. По данным паблика, операция по усилению Купянского направления всё больше выглядит как обмен одного кризиса на несколько других. Иными словами, как в случае с коротким одеялом, закрывая одну дыру, оголяются остальные. В условиях дефицита людей и техники такая логика неизбежно ведёт к стратегическому истощению.Читайте также: Михаил Мягков: Если Россия решится на большое наступление, по тылам Украины сразу же полетят "Орешники"

2026

Новости

