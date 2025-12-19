https://ukraina.ru/20251219/nastupit-evrope-na-khvost-ekspert-predlozhil-udarit-po-mostam-i-perekryt-logistiku-na-dunae-1073295127.html

"Наступить Европе на хвост": эксперт предложил ударить по мостам и перекрыть логистику на Дунае

Удар по мостам на территории украинской дельты Дуная может иметь долгосрочные экономические последствия для Европы. Сроки восстановления судоходства после таких ударов могут исчисляться многими месяцами. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и писатель Александр Широкорад

"Мы можем пойти на удары по мостам через Дунай на украинской территории. Достаточно вспомнить, что США во время бомбардировок Югославии все мосты через Дунай разрушили. И если мы сейчас разрушим хотя бы два моста, судоходство на Дунае попросту прекратится", — предположил эксперт.Также он провел историческую параллель с событиями в Югославии. "Когда американцы разбомбили мосты на Дунае в Югославии, судоходство по нему было возобновлено в нормальном режиме через 8-10 месяцев", — заявил Широкорад.По его оценке, в условиях СВО последствия будут еще более тяжелыми. "А если мы взорвем мосты в украинской части Дуная и заминируем его, восстановить его (речное судоходство. — Ред.) можно будет минимум через год. Это будет серьезный удар по экономическим интересам Европы", — подчеркнул военный историк.Он также отметил, что такие действия должны соответствовать международным нормам. "Главное, чтобы мы это делали аккуратно в рамках международного права и правил ведения войны", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Александр Широкорад: России в ответ на атаки Запада в Черном море придется заминировать подходы к Одессе" на сайте Украина.ру.О ситуации на разных направлениях СВО и перспективах зимней кампании ВС РФ — в материале "Андрей Коц: Если Россия решится отрезать Украину от выхода к морю, ей придется провести новую мобилизацию" на сайте Украина.ру.

