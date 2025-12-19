https://ukraina.ru/20251219/potuzhnaya-podderzhka-kievu-v-piku-trampu-chto-govoryat-na-ukraine-o-sammite-v-bryussele-1073341097.html

"Потужная поддержка" Киеву в пику Трампу. Что говорят на Украине о саммите в Брюсселе

"Потужная поддержка" Киеву в пику Трампу. Что говорят на Украине о саммите в Брюсселе

В четверг 18 декабря в Брюсселе начался очередной саммит ЕС, на котором центральной темой является обсуждение так называемого "репарационного кредита", то есть воровства российских средств ради финансирования Украины. Семь стран ЕС (Чехия, Италия, Бельгия, Мальта, Болгария, Венгрия и Словакия) публично выступили против этого плана.

В случае выдачи кредита львиная доля этих средств должна пойти Киеву на оружие, в том числе закупаемое у американских и европейских производителей по завышенным ценам. Как отмечает украинское издание "Зеркало недели", именно перспектива закупки собственного оружия для Украины в итоге и сломала многолетнюю оппозицию в Берлине и Париже. То есть, главными сторонниками конфискации российских средств для Украины выступают западные лоббисты ВПК, почуявшие, что можно продать любой снаряд втридорога.Зеленский тоже прибыл в столицу Бельгии, чтобы лично требовать отдать ему деньги. Он считает, что если Киев не получит "репарационный кредит" от ЕС, то Россия откажется от дипломатических усилий и решит продолжать войну, словно получение этих денег как-то существенно повлияет на заявленные планы и цели СВО. По логике Зеленского, если он получит очередной кредит (сверх ранее выданных миллиардов), так российская армия сразу же убоится и остановится.Украинские экономисты отмечают, что даже в случае выдачи кредита речь не будет идти об увеличении финансирования Украины. В лучшем случае – это лишь сохранение финансирования на уровне этого года и прошлых лет, что не позволяет Киеву достичь какого-либо перелома в войне, но позволит протянуть в нынешнем состоянии еще год-два.Как пишет украинский финансовый аналитик Даниил Монин, если кредит выдадут, то можно воевать ещё 2 года. "Деньги считай законтрактованы. Убивать украинцев, сидеть без света, ФЛП все равно на мясо. Не зачем им бизнес вести. Они нужны в окопах. Ну и с другой стороны рассказывать про "гидность", пилить на военных контрактах. Ну и вести Украину в дефолт. Моральный экономический и долговой дефолт", - пишет Монин.Уже месяц украинские депутаты с нетерпением ждут этого саммита ЕС. Под него же "на коленке" сочиняли государственный бюджет на следующий год, вписав в него миллиардные расходы на войну в счет этих средств.Нардеп Максим Бужанский даже требовал быстрее принять бюджет до 18 декабря, чтобы уже поставить европейцев перед фактом, что они должны передать Киеву российские миллиарды.Глава налогового и финансового комитета Рады Даниил Гетманцев уже распределяет эти деньги на "восстановление" Украины в случае мирного соглашения. Дело в том, что замминистра развития общин и территорий Алена Шкрум огорошила украинцев: в стране после войны могут ввести новый налог - на восстановление. Однако Гетманцев выступает против нового налога, предлагая надеяться на "репарационный кредит".Ранее же бывший спикер Рады Дмитрий Разумков подчеркивал, что в украинский бюджет на следующий год вписаны те же коррупционные схемы, которые стали основой для "Миндичгейта". Однако на позицию руководства Евросоюза это никак не повлияло.Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, уверен, что Евросоюз примет какое-нибудь половинчатое решение по поводу "репарационного кредита" - некая декларация без немедленной реализации. Он считает, что евробюрократия заявит о подготовке конфискации российских активов, а затем даст возможность Бельгии заблокировать это решение в суде. В итоге Киев денег не получит, но можно будет заявить о "потужной поддержке". Реальные же решения, по его мнению, на этот счет будут приниматься в США.Отсутствие же внешнего финансирования, по словам Дубинского, приведет к мгновенному коллапсу валютного рынка, а за ним посыплется и вся экономика.Ранее западные СМИ со ссылкой на чиновников ЕС сообщали, что администрация Трампа давит на ЕС, чтобы там отвергли "репарационный кредит" Украине.Украинское издание "Страна" считает, что выдача "репарационного кредита" может увеличить шансы на отказ Зеленского выполнить требования США по мирному договору, в то время как неудача в этом вопросе повысит вероятность принятия требований Трампа.Кроме того, выдача кредита, подчеркивает "Страна", полностью поломает один из ключевых пунктов мирного плана Трампа, который предусматривает использование замороженных активов для восстановления Украины через управляемый американцами фонд, а также для совместных российско-американских проектов.В целом же, резюмирует "Страна", выдача кредита сделает малореалистичным скорое окончание войны. Мало того, это значительно усиливает вероятность резкой эскалации в войне с расширением ее на Европу, о чем недвусмысленно говорил недавно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.В какой-то момент очередной рост эскалации может даже привести к открытому конфликту с Евросоюзом, где уже лишь шаг до конфликта ядерного. Однако без этой эскалации, как и без конфискованных средств Зеленскому не выдержать еще год. Таким образом, вопрос сводится к выбору между Зеленским и остальным миром.О том, какая ситуация сложилась на саммите ЕС по поводу замороженных на Западе российских активов и выдаче "репарационного кредита" - в статье Павла Котова "Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги"

