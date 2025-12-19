https://ukraina.ru/20251219/globalnye-posledstviya-ukrainskogo-krizisa-eksperty-i-politiki-o-buduschem-ukrainy-i-mira-1073341553.html

"Глобальные последствия украинского кризиса". Эксперты и политики о будущем Украины и мира

В большом зале Международного пресс-центра МИА "Россия сегодня" 18 декабря прошла организованная мультимедийным изданием Украина.ру конференция "Глобальные последствия украинского кризиса".

Конфликт на Украине до предела обострил отношения России и Запада. Резко возросла вероятность новой мировой войны с применением ядерного оружия. Ускоренными темпами растут военные расходы. Отменяются выработанные по итогам прошлых войн правила и ограничения. Новое дыхание обрела идеология нацизма. И все это происходит на фоне радикального изменения соотношения сил в мировой экономике, усиления роли Востока и Юг. В ходе форсайт-форума ведущие эксперты, ученые и политики обсудили пути выработки ответа на новые вопросы мировой повестки."Перейти на военные рельсы"Происходит переход от глобалистского мира к миру многополярному. Однако, чтобы России утвердить свой суверенитет в этом мире, необходимо победить, заявил философ Александр Дугин. По его словам, стоит нам не довоевать, стоит чуть-чуть споткнуться, замедлиться или поддаться на сомнительные предложения - и процессы пойдут в обратном направлении.Даже если примут все наши предложения, сделанные в Анкоридже, это ещё не будет полной победой, отметил философ. Он пояснил, война так или иначе будет к нам приближаться, Европа и глобалисты всерьёз готовятся к войне с РФ. А в США позиции у Трампа довольно шаткие."Если мы не довоюем, последствия для мира будут страшными. Особенно лля нас. И никакого многополярного мира… никакого нашего суверенитета может и не случиться. Потому что война решает действительно всё", - предостерёг Дугин.Он продолжил: от того, кто в этой войне побеждает, будет зависеть структура будущего миропорядка. Надо трезво смотреть на вещи — если по итогам у России не будет всей Новороссии, это минимальное условие победы, это не победа. Или Новороссия, тогда надо воевать еще за четыре региона, или конец киевскому режиму и восстановление контроля над всей Украиной — вот это победа, это будет русским миром.Речь не только о территориях, пояснил философ. Речь и мире, в котором одно из доминирующих государств берёт на себя ответственность за порядок — например, в истории это Pax Romana."Pax Russica — это очертить зону нашей ответственности исторической, нашего полюса и нести полностью ответственность за порядок, соблюдение прав человека, гражданских законов. А для этого надо победить. Мы столкнулись с тем, что сейчас наша РФ оказалась гораздо меньше, чем зона русского мира, чем зона Pax Russica, вот в чём проблема. И это, к огромному сожалению, Украиной не заканчивается", — заявил Дугин, добавив, что "и после украинского конфликта у нас впереди большая и серьёзная война".Надо переводить наше общество на новые военные рельсы, переводить экономику и сознание на военные рельсы, двигаться по пути милитаризации сознания и институтов — то, чего мы не хотели делать, подчеркнул эксперт.По его словам, война только начинается. России нужны глубочайшие реформы - и власть это осознает. Говорили — СВО, но сейчас на этом уже никто не настаивает, это настоящая война. И надо готовиться к тому, чтобы воевать по-настоящему.Что курил Табачник?Принимавший участие в конференции бывший вице-премьер Украины (2002-2007) и министр образования и науки Украины (2010-2014), профессор Дмитрий Табачник напомнил о том, что ещё в феврале 2008 года вышла его книга об угрозе возрождении фашизма на Украине. И тогда бывший президент его спросил — что он, собственно, курит?"Я бы очень был рад... ошибиться, но через шесть лет оказалось, что, к сожалению, те тенденции, которые тогда ещё робко были намечены — они в худшем прогнозе подтвердились", - сказал экс-вице-премьер.Он продолжил: как победить украинский неонацизм? В данном случае, только военным путём. Но и это лишь часть правды. Мы должны измениться сами, изменить своё сознание, создать национальную идеологию.На конференции уже прозвучал пример Pax Romana — да, Рим ценой напряжения почти шесть столетий поддерживал порядок в Европе, напомнил Табачник, добавив, что говорит сейчас не только о прошлом, но и о перспективе - победа над украинским нацизмом возможна в случае изменения самого российского общества. Русский мир должен конструировать новые смыслы, политические, военные и ментальные.Что касается Украины, то главное — денацификация, продолжил экс-вице-премьер, пояснив, что речь идёт о денацификация культуры, образования, даже науки, вообще всего гуманитарного спектра. Так сложилось, что на Украине за экономику отвечали одни (Восток Украины), а за гуманитарку — другие (Запад Украины). Результат видим.А что в России? Тут тоже нужны новации. Табачник сослался на данные профессора РАНХиГС Натальи Таньшиной, которая отмечает в своём блоге, что современные студенты читают мало, и читают только то, что есть в сети — в библиотеки почти не ходят. Нужна перестройка в российском образовании, ведь в борьбе с нацизмом надо опираться именно на молодёжь.Украинских профессиональных патриотов больше всего корёжит от двух авторов — от Михаила Булгакова и от Олеся Бузины, добавил политик. По его мнению, необходимо насытить вузовские и школьные библиотеки новым контентом, надо развеять некоторые мифы.Табачник пояснил: например, у нас живёт миф, что украинский язык создал Тарас Шевченко — но нужно этот миф развенчать. Олесь Бузина за развенчание мифов, за свою книгу "Вурдалак Тарас Шевченко" ответил жизнью. Эта книга должна быть включена в списки библиотек, хотя бы на новых территориях.Необходимо восстановление прав русскоязычного большинства на Украине. Именно большинства, даже американцы в 2015 году установили, что более 83 процентов украинцев в ходе специально организованного опроса отвечали на анкету на русском языке, рассказал экс-вице-премьер.По его словам, остановить неонацизм нужно прежде всего гуманитарным путём.Но не только гуманитарная сфера важна, в случившемся с Украиной большую роль сыграли экономические расхождения и противоречия между игроками, отметил модериратор, главред Украины.ру Искандер Хисамов. Он в связи с этим вспомнил о своём давнем разговоре с руководителями Индустриального союза Донбасса — тогда они сказали, что им не интересно сближаться с РФ, "там у нас конкуренты". Так что и экономика важна."Трамп не президент Вселенной"Политолог-международник Дмитрий Евсафьев призвал всех "начать видеть большую картину" и понять, что "это не конфликт на Украине, это конфликт вокруг Украины". Но надо помнить — у Запада "плана Б" не было, был только "план А", о есть план полной победы над РФ. То что предлагается сейчас — какой-то "план С".Нужно понимать, что Дональд Трамп - не президент Вселенной, он представляет определенные группы элит, а они могут доминировать, а могут и не доминировать — как мы сейчас видим это в ситуации вокруг Венесуэлы.Идея пространственных изменений уже принята нашими оппонентами, но это лишь часть картины передела мира — Трамп использует украинский кризис как раз для этого, для раскола Евроатлантики. А Европа последние 90 лет жила в режиме Евроатлантики, напомнил политолог.Он продолжил: важно за текучкой видеть, что наши оппоненты закладывают принцип протектората над несостоявшимися государствами. Прецеденты были, например, это Босния и Герцеговина. Сейчас пытаются вне мандата ООН оформить такой протекторат над Украиной.Второе — закладывается легализация тоталитарных принципов в Европе. Нынешняя Украина тоталитарна, но Европа признает этот режим.Третье — разнонаправленность того, что происходит в нашем (России — ред.) ближайшем окружении. У всех разные цели, исчезли консолидированные мотивации. Трамп — это про деньги. А у Европы какая мотивация? Если мы этого не понимаем, то это опасно, подчеркнул политолог.Он согласился с Табачником в том, что так же крайне опасна легализация тоталитарных методов управления. Вот Украина — такой эксперимент там вполне удался, образованная страна ударилась в неоязычество. Значит, можно это применить и в других странах — например, в той же Германии.Как бороться с фашизмом на УкраинеИсторик Константин Залесский назвал ситуацию на Украине фантастичной. По его мнению, мы обманываемся, там еще не классический фашистский режим, а только протофашистский — но он использует нацистскую идеологию в своих целях. Почему — фашисты высокомотивированные, они не скованы моралью. Пример тому — успех Майдана 2014 года.Что дальше — либо дефашизация, либо дальнейшая фашизация, третьего не дано. Дефашизация может проходить и в мягком варианте, как в Италии, где наблюдалось, по мнению историка, осознание элитой и нацией, что фашизм - это тупик.И второй вариант - немецкий. Нация ничего не осознала. Тогда дефашизация проводится в условиях военного поражения и только в условиях внешнего контроля — вспомним примеры ФРГ и ГДР. То есть - нужна оккупация, сделал вывод оратор.А вот фашизация, по его словам, может продолжится в том случае, если СВО закончится каким-то мирным договором, а нынешняя власть на Украине при этом сохранится.Тогда прогноз печальный. Примеры из истории — страна уже в мирной ситуации, при этом есть огромное количество ветеранов, не удовлетворённых властью - "армия не виновата, её подставили". Это питательная среда — та самая, что была в 20-х годах в Германии.Это приведет к военному перевороту на Украине, и вот тогда там придёт к власти настоящее фашистское правительство со всеми последствиями. Мирное соглашение сейчас к этому и приведёт, считает историк.Своё мнение высказал Дмитрий Василец, представитель движения "Держава". По его словам, "при сохранения Украины как государства мы просто будем сохранять и охранять активы США и Запада в целом".Он напомнил, что украинская земля, украинские недра — это уже собственность Запада. Поэтому, по словам Вавсильца, любой, кто выступает за сохранение государства Украина - "либо агент НАТО, либо идиот".Продолжение дискуссии - в следующих статьях о том, что обсуждали на Форсайт-форуме - в ближайшие дни* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовНа эту тему — Ирина Алкснис: США и Россия сделали ставку на то, что в ближайшее время Киев и Европа сломаются первыми Подробнее о происходящем на Украине и вокруг - в статье Сергея Зуева "Будут одни руины мёртвые стоять". Эксперты и политики о мрачном будущем Киева

