Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой

Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад... Украина.ру, 19.12.2025

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0c/12/1073323598_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_261b1dbbdb53dd36c5b5691b01c9cb26.png

Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад. Помещение предоставили неравнодушные люди. Теперь сибирские волонтеры отправляют на фронт около 100 фур с вещами, провизией и техникой в год. Адвокат Оксана Боцан возглавила благотворительный фонд, который так и назвали - "Своих не бросаем". Волонтеры собирают грузы, в основном, по заявкам от бойцов. Информацию тщательно проверяют, затем собирают необходимое и готовят к отправке. Зарплату никто не получает - все от чистого сердца. Всего волонтеры оказали помощь бойцам из 600 подразделений. На фронт работают и жители удаленного от Новосибирска района - "Академгородка". В подвале православной гимназии они плетут маскировочные сети, шьют спальные мешки, вяжут носки. Также масксети плетут проживающие в "Новосибирском доме ветеранов". Подробнее об этом - в большом репортаже журналистов Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова.

