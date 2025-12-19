https://ukraina.ru/20251219/dobro-ne-znaet-rasstoyaniy-iz-novosibirska--s-lyubovyu-k-tem-kto-na-peredovoy-1073323739.html
Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад... Украина.ру, 19.12.2025
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад. Помещение предоставили неравнодушные люди. Теперь сибирские волонтеры отправляют на фронт около 100 фур с вещами, провизией и техникой в год. Адвокат Оксана Боцан возглавила благотворительный фонд, который так и назвали - "Своих не бросаем". Волонтеры собирают грузы, в основном, по заявкам от бойцов. Информацию тщательно проверяют, затем собирают необходимое и готовят к отправке. Зарплату никто не получает - все от чистого сердца. Всего волонтеры оказали помощь бойцам из 600 подразделений. На фронт работают и жители удаленного от Новосибирска района - "Академгородка". В подвале православной гимназии они плетут маскировочные сети, шьют спальные мешки, вяжут носки. Также масксети плетут проживающие в "Новосибирском доме ветеранов". Подробнее об этом - в большом репортаже журналистов Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова.
Жители Новосибирска собирают гуманитарную помощь бойцам с первых дней СВО. Сначала поставки были небольшими, но очень скоро потребовался отдельный склад. Помещение предоставили неравнодушные люди.
Теперь сибирские волонтеры отправляют на фронт около 100 фур с вещами, провизией и техникой в год. Адвокат Оксана Боцан возглавила благотворительный фонд, который так и назвали - "Своих не бросаем".
Волонтеры собирают грузы, в основном, по заявкам от бойцов. Информацию тщательно проверяют, затем собирают необходимое и готовят к отправке. Зарплату никто не получает - все от чистого сердца.
Всего волонтеры оказали помощь бойцам из 600 подразделений. На фронт работают и жители удаленного от Новосибирска района - "Академгородка".
В подвале православной гимназии они плетут маскировочные сети, шьют спальные мешки, вяжут носки.
Также масксети плетут проживающие в "Новосибирском доме ветеранов".
Подробнее об этом - в большом репортаже журналистов Украина.ру Алексея Туманова и Федора Громова.