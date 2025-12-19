https://ukraina.ru/20251219/vizit-razdora-chego-ozhidat-ot-pervoy-vstrechi-zelenskogo-s-novym-prezidentom-polshi-1073340331.html

Визит раздора. Чего ожидать от первой встречи Зеленского с новым президентом Польши

Визит раздора. Чего ожидать от первой встречи Зеленского с новым президентом Польши

Долгожданная встреча Владимира Зеленского и нового президента Польши Кароля Навроцкого состоится 19 декабря в Варшаве. Навроцкий – первый европейский лидер, отказавшийся после избрания первым посетить Киев.

За последние несколько лет сложилась неписаная традиция: каждый новоизбранный лидер европейской страны первым делом посещает Киев, чтобы продемонстрировать свою решимость вместе с Украиной бороться против России. Чего-то подобного ожидали и от вступившего в начале августа этого года в должность президента Польши Кароля Навроцкого, – тем более, что этот политик на протяжении кампании сделал немало русофобских заявлений. Кроме этого, ещё до своей инаугурации, 31 июля 2025-го, Навроцкий поговорил по телефону с Владимиром Зеленским и выразил поддержку Киеву в противостоянии с Москвой.Однако прошёл август, а потом и почти весь сентябрь, но визит президента Польши на Украину так и не был анонсирован. В Киеве занервничали, и 25 сентября во время брифинга Кароля Навроцкого в Нью-Йорке, куда тот прибыл для участия в Генеральной Ассамблее ООН, один из киевских журналистов задал президенту Польши вопрос, когда же состоится его встреча с украинским коллегой."Конечно, встреча в Киеве с президентом Зеленским в этот активный период моей дипломатии возможна. Пока я завершаю свой первый месяц встреч в Европе и по всему миру, но вполне естественно, что я встречусь с президентом Зеленским", – ответил Навроцкий. Он также добавил, что уже имел возможность пообщаться с Владимиром Зеленским в кулуарах Генассамблеи. По словам Навроцкого, это был краткий обмен любезностями, во время которого оба лидера подчеркнули вызовы, с которыми сталкиваются их страны.Посол Украины в Варшаве Василий Бондар 7 октября рассказал, что Киев готовит встречу президентов Украины и Польши, которая может состояться в ближайшие недели. Дипломат сказал, что украинская сторона рассчитывает "в ближайшие дни" получить предложение графика визита Навроцкого в Киев, но более конкретные сроки прогнозировать отказался.Однако 27 октября оказалось, что, несмотря на чёткие сигналы со стороны Украины, Навроцкий не намерен посещать Киев для встречи с Зеленским – об этом сообщило польское проправительственное издание Gazeta Wyborcza. В ответ начальник Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский должен приехать в Варшаву, если он хочет встречи со своим польским коллегой Каролем Навроцким."Если президент Зеленский хочет увидеть Кароля Навроцкого, ничто не мешает ему сесть на поезд и приехать в Варшаву на встречу", – сказал Пшидач. На вопрос, не Навроцкий ли должен первым посетить президента Украины, учитывая больший политический опыт Зеленского, Пшидач ответил: "В дипломатии таких правил нет. То есть это часто бывает, но не всегда".Больше месяца вопрос висел в воздухе, пока 3 декабря Кароль Навроцкий не заявил, что он требует симметрии в польско-украинских отношениях, благодарности польскому народу от Украины за помощь, и приглашает Владимира Зеленского с визитом в Варшаву. Как ни странно, в этом вопросе президент Польши получил поддержку от главы польской дипломатии Радослава Сикорского, с которым глава государства жёстко конфликтует с момента вступления в должность."Настойчивое требование извинений, уважения в ситуации, когда они борются за жизнь, вызывает у меня отвращение. Но с другой стороны, с президента Зеленского корона бы не упала, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в президентский дворец", – заявил Сикорский 5 декабря, намекнув на то, что все зарубежные визиты фронтмена киевского режима начинаются с польского Жешува, где под охраной американских военных базируется самолёт президента Украины.В конце концов, Владимир Зеленский заявил, что готов приехать на первую встречу с Каролем Навроцким в Польшу, когда получит соответствующее приглашение. 14 декабря, по дороге в Берлин, Зеленский объявил, что планирует прибыть в Варшаву в ближайшую пятницу. В тот же день пресс-секретарь президента Польши Рафал Леськевич подтвердил, что визит Зеленского состоится 19 декабря. "Основные темы переговоров, которые состоятся в Варшаве, будут касаться вопросов безопасности, экономических и исторических вопросов", – написал Леськевич в сети Х*.На следующий день сам Навроцкий поделился ожиданиями от грядущей встречи с Зеленским. В интервью порталу Wirtualna Polska он заявил, что в ходе разговора в Варшаве надеется начать восстанавливать элемент партнёрства между странами, который, по его мнению, утрачен. По словам Навроцкого, встреча с Зеленским будет возможностью обсудить "вещи, которые не только не реализованы, а во многих случаях ещё даже не инициировались"."Мы должны поддерживать Украину, и мы это делаем. Но в то же время мы должны – и, думаю, мне это удастся – обеспечить, чтобы Украина относилась к Польше как к партнёру... Мы потеряли элемент партнёрства между Польшей и Украиной, я говорю об этом открыто. Как президент, я не могу соглашаться на то, чтобы к Польше относились просто как к "прихожей", или "коридору" в вопросах, которые для нас стратегически важны", – заявил Навроцкий.Президента Польши спросили, не выглядит ли такое длительное отсутствие визита Зеленского в Варшаву так, словно Польша перестала быть важной для Украины. Навроцкий ответил, что "это тот вопрос, который он тоже задает себе"."Польша крайне важна для Украины, и Украина должна чётко это понимать. Поддержка не может поступать без Польши, это просто невозможно. У меня ощущение, что президент Владимир Зеленский за эти годы слишком привык воспринимать польскую помощь как должное. Уже можно ни в чем с нами не соглашаться, не нужно говорить, потому что мы всё сделали и все предоставили", – заявил Кароль Навроцкий.Он добавил, что может привести примеры "многих ошибок" со стороны Зеленского и его дипломатической команды. "Достаточно вспомнить его заявления на предыдущей Генассамблее ООН, где он сказал, что Украина была один на один с Россией в первые дни войны. Но она не была одна, это очевидная неправда. Можно вспомнить заявления Дмитрия Кулебы в Ольштыне об исторических вопросах", – сказал президент Польши. Напомним, в конце августа 2024 года тогдашний глава МИД Украины Кулеба назвал восточную часть Польши "украинскими территориями"."Зеленский рассматривает Польшу как стабильный, очевидный актив, не требующий никаких особых шагов, и он гораздо охотнее взаимодействует с западноевропейскими лидерами... Если эксгумация [жертв Волынской резни] имеет решающее значение для значительной группы наших граждан, она должна быть важной и в наших международных отношениях. Это не просто символический вопрос, а ожидание реальных действий. Если защита рынка от недобросовестной конкуренции со стороны украинских фермеров, является приоритетом для наших граждан, то я намерен последовательно решать эти вопросы. Таких вопросов много", – анонсировал Навроцкий непростые переговоры с киевским коллегой.Они будут тяжёлыми ещё и потому, что на данный момент до предела обострились отношения президента Польши с премьером страны Дональдом Туском, который обвинил Навроцкого в "изнасиловании Конституции" за регулярное вето на правительственные законопроекты. Премьер также заявил, что в президентском дворце не отвечают на звонки из правительства, хотя глава Канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий назвал это ложью.Кроме этого, на днях проправительственная Gazeta Wyborcza обнародовала информацию о том, что глава Бюро национальной безопасности Польши (структура Канцелярии президента) Славомир Ценцкевич посещал психиатра и принимал два препарата, воздействующих на центральную нервную систему. "Получение дополнительных доказательств того, как спецслужбы передают конфиденциальные данные патологическим ненавистникам, – это значительная выгода. Помните, вы идете к врачу, покупаете рецепт, но не дай бог вам иметь консервативные взгляды – об этом напишут в газете!", – прокомментировал это сам Ценцкевич.Несмотря на подобное напряжение между президентом и премьером Польши, Зеленский пообещал встретиться в Варшаве не только с Навроцким, но и с Туском, несмотря на то, что на этой неделе общался с ним уже два раза – в Берлине в понедельник и в Брюсселе в четверг. "Президент Зеленский ещё во время нашей встречи в Берлине говорил, что не представляет себе визита в Польшу без встречи со мной", – самодовольно заявил Дональд Туск 18 декабря перед началом саммита ЕС. Польские аналитики предполагают, что на встрече с киевским гостем в Варшаве польский премьер объявит о передаче Украине истребителей МиГ-29. Напомним, этот шаг готовится без ведома президента Польши.Потому неудивительно, что Канцелярия президента Польши пока не допустила представителей МИД страны к запланированным на 19 декабря переговорам Навроцкого и Зеленского. "В очередной раз ни один представитель правительства не был приглашен в состав президентской делегации. Это полностью противоречит Конституции, которая требует от президента – и я хочу это подчеркнуть очень решительно – сотрудничать с правительством в международных делах", – заявил 18 декабря замглавы МИД Польши Марчин Босацкий.Замминистра иностранных дел отметил, что встречи лидеров проходят в формате один на один, с возможным участием переводчиков, но "в делегации всегда должен присутствовать представитель Министерства иностранных дел". Он также сообщил, что его министерство направило в Канцелярию президента несколько страниц с предлагаемыми темами для обсуждения, а также справочную информацию. Босацкий добавил, что одной из тем является продолжение безоговорочной поддержки Украины в её конфликте с Россией.В последнем вопросе президент и премьер Польши являются единомышленниками. В упомянутом выше интервью порталу Wirtualna Polska Навроцкий несколько раз отметил, что никакие проблемные вопросы между Варшавой и Киевом "не влияют на стратегическую поддержку Украины в войне против жестокого захватчика"."Это отвечает стратегическим интересам Польши – эти интересы не изменились и не изменятся. Наш интерес заключается в поддержке страны, которая борется с экзистенциальным врагом Польши – Россией – и защищает ценности, которые нам дороги", – сказал польский президент в самом начале интервью.Собственно, это и есть безоговорочная поддержка. А если после переговоров Навроцкий и Зеленский по-разному оценят Волынскую резню или влияние украинской сельхозпродукции на польский рынок – что ж, и русофобы иногда бранятся между собой.О позиции премьера Польши Туска относительно российских арестованных на Западе активов - в статье "Туск заявил о "поворотном моменте" по вопросу использования российских активов — Polsat News"

