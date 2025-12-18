https://ukraina.ru/20251218/1073323064.html

Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ

Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ - 18.12.2025 Украина.ру

Алексей Чадаев: Россия создаст свою "Бабу-Ягу", когда избавится от дронобоязни, которую ей насадили ВСУ

Чистить небо от украинских БПЛА – это как отапливать атмосферу. Лучший способ борьбы с дронами – убивать операторов. Выбивать гнезда, откуда они их запускают, а также уничтожать наземную инфраструктуру – антенны, склады, пункты подвоза

2025-12-18T19:30

2025-12-18T19:30

2025-12-18T19:30

интервью

россия

вооруженные силы украины

квн

дроны

беспилотники

"баба-яга"

сво

технологии

бронетехника

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/11/1059713635_90:0:2933:1599_1920x0_80_0_0_ae5f6c2b071a80318c9e0d605bb72c3e.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" (разработчик и изготовитель самых применяемых на СВО дронов на оптоволокне "Князь Вандал Новгородский" и "Князь Вещий Олег") Алексей Чадаев- Алексей Викторович, один медийный украинский военнослужащий заявил, что в 2026 году правила игры на поле боя поменяют три вида вооружений: радиолокационные станции (РЛС), дроны-перехватчики и дроны на оптоволокне. Согласны ли вы с такой оценкой?- Дроны на оптоволокне уже поменяли правила игры. Они уже в 2025 году всю работу сделали.Что касается РЛС, то тут просто имеется в виду система наблюдения, которая позволяет на ранней стадии выявлять вражеские дроны. Скажем, о приближении дронов на радиоканале ты еще можешь узнать по дрон-детектору, а об оптоволоконных дронах можно узнать лишь за пару секунд до того, как он в тебя прилетел.Если же говорить о дронах-перехватчиках, то мы уже видим бурное развитие этого сектора с обеих сторон. Но пока что эти перехватчики – мазилы. Почему? Потому что оптическое зрение сбоит на последних десятках метров. Да, в теории они могут поменять правила игры, но на практике – не верю.Тут как в учебнике. Технология развивается-развивается, а потом упирается в какой-то барьер и встает. Посмотрим. Время покажет.- Насколько я знаю, в Курской области дроны на оптоволокне применялись интересным образом. Они в первую очередь гасили вражеский РЭБ, чтобы более дешевые дроны на радиоканале выносили украинскую технику. Как сейчас мы это варьируем?- Основной специализацией КВНов остается охота за бронированной и небронированной техникой. Она просто не выживает в 20 километрах от "нуля". Также оказалось, что КВН хорошо работает против "Бабы-Яги". Она медленная, шумная, на нее легко наводиться. И, конечно, опорники.Кстати, операторы жалуются, что им приходится бить по "бабкиным подвалам с банками из-под огурцов". Почему? Потому что в этой килл-зоне стараются накрывать все места, где даже теоретически можно спрятаться. Бьют по любой дырке в земле.Также в 2025 году получила бурное развитие еще одна история – дроны-ждуны. Они показали свою эффективность.- Как именно враг сейчас пытается противостоять нашим оптоволоконным дронам?- Пытается перелететь. У катушки есть свои ограничения по дальности. Можно ее увеличить, но риск обрыва возрастает. Поэтому если мы летаем на 20 километров, то украинцы пытаются установить в небе ретрансляторы и на радиоканале летать на 50 километров. Но у нас тоже есть на это ответ. Не скажу пока, какой, но есть.- Как оцениваете наши шансы создать свою "Бабу-Ягу" на оптоволокне?- Вообще легко. Нет никакой проблемы. У нас есть и грузовые дроны, и дроны-бомбардировщики. Проблема внедрения тяжелых коптеров не техническая, а организационная. Во время их боевой апробации 80% потерь происходит именно от дружественного огня. У нас по-прежнему дронобоязнь в войсках. Сообщить соседу, что вот эта "Баба-Яга" - наша, у нас не получается. "А давайте-ка мы ее собьем на всякий случай". А так проблем с массовым производством и эффективностью конкретных моделей у нас нет.- Научимся ли мы в следующем году чистить небо от вражеских дронов не на несколько минут, чтобы тройки из штурмовиков могли продвинуться и зацепиться, а на дольше, чтобы мы могли проводить более массовые атаки (30 человек с тремя единицами бронетехники)?- Чистить небо – это как отапливать атмосферу. Лучший способ борьбы с дронами – убивать операторов. Выбивать гнезда, откуда они их запускают, а также уничтожать наземную инфраструктуру – антенны, склады, пункты подвоза.- Говорят, что сейчас постановка вопроса "Давайте убивать операторов" бессмысленна, потому что дронами умеют управлять чуть ли не все.- И тем не менее. Повторюсь, вместо того, чтобы сбивать десять летящих дронов, выгоднее убить одного оператора. Тогда небо станет чистым само собой.- Есть мнение, что нам при подготовке к войне нового типа нельзя забывать о подготовке к войне старого типа. Вдруг стороны научатся массово вырубать интернет, и придется сражаться по старинке: танками и артиллерией. Что вы об этом думаете?- Когда у тебя все висит на какой-то одной технологии, ты очень уязвим. Я сейчас даже не про "Старлинк". Вдруг кто-то доведет до ума магнетроны, способные гасить микросхемы на большом расстоянии, вся электроника (автомобили, дроны, смартфоны) рухнет. И в этот момент снова настанет эра войны моторов.То есть вопрос не в том, чтобы мы снова учились стрелять верхом на лошадях. А в том, чтобы наш технологический стек, на который мы опираемся при построении вооруженных сил, он должен в плане технологических пакетов иметь план А, план Б и план С.Также по теме - в интервью Дмитрия Филиппова: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV

https://ukraina.ru/20230110/1042469603.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, вооруженные силы украины, квн, дроны, беспилотники, "баба-яга", сво, технологии, бронетехника, украина