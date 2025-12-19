https://ukraina.ru/20251219/rabota-pvo-i-ogranicheniya-na-polty-svodka-ugroz-raket-i-bpla-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1073342665.html

Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда, силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА в ряде регионов России. Сводку угроз на 4:00 мск 19 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру

Аэропорт Волгоград... Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:33 и 3:31 мск.По сообщениям местных каналов, силы ПВО в течение ночи отражали налёты украинских БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге и Орле.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) к этому часу объявлялась в Липецкой, Ульяновской, Орловской, Ростовской, Херсонской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Запорожской областях, в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Крыму, в ДНР и ЛНР.В Курской, Тульской, Орловской, Калужской, Московской, Ростовской областях и ДНР объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Курской областях, в Мордовии, Калмыкии, Адыгее, по всему Северному Кавказу.Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки беспилотника ВСУ в Белгороде ранен пятимесячный ребёнок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

