Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу - 19.12.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20251219/rabota-pvo-i-ogranicheniya-na-polty-svodka-ugroz-raket-i-bpla-po-regionam-rossii-k-etomu-chasu-1073342665.html
Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу
Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу - 19.12.2025 Украина.ру
Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда, силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА в ряде регионов России. Сводку угроз на 4:00 мск 19 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2025-12-19T04:29
2025-12-19T04:29
новости
украина.ру
россия
росавиация
пенза
волгоградская область
калужская область
саратовская область
аэропорты
угроза
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_208aa33e6da170693b6a9dbb628f12cc.jpg
Аэропорт Волгоград... Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:33 и 3:31 мск.По сообщениям местных каналов, силы ПВО в течение ночи отражали налёты украинских БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге и Орле.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) к этому часу объявлялась в Липецкой, Ульяновской, Орловской, Ростовской, Херсонской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Запорожской областях, в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Крыму, в ДНР и ЛНР.В Курской, Тульской, Орловской, Калужской, Московской, Ростовской областях и ДНР объявлялась ракетная опасность."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Курской областях, в Мордовии, Калмыкии, Адыгее, по всему Северному Кавказу.Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки беспилотника ВСУ в Белгороде ранен пятимесячный ребёнок.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
пенза
волгоградская область
калужская область
саратовская область
липецк
ульяновская область
орловская область
ростовская область
херсонская область
белгородская область
воронежская область
запорожская область
ставропольский край
краснодарский край
крым
днр
лнр
курская область
северный кавказ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/16/1052337590_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_19e09889a609ae5dc561b001b4f2e181.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина.ру, россия, росавиация, пенза, волгоградская область, калужская область, саратовская область, аэропорты, угроза, бпла, всу, липецк, ульяновская область, орловская область, ростовская область, херсонская область, белгородская область, воронежская область, запорожская область, ставропольский край, краснодарский край, крым, днр, лнр, курская область, северный кавказ
Новости, Украина.ру, Россия, Росавиация, Пенза, Волгоградская область, Калужская область, Саратовская область, аэропорты, угроза, БПЛА, ВСУ, Липецк, Ульяновская область, Орловская область, Ростовская область, Херсонская область, Белгородская область, Воронежская область, Запорожская область, Ставропольский край, краснодарский край, Крым, ДНР, ЛНР, Курская область, Северный Кавказ

Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу

04:29 19.12.2025
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 19.12.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Калуги, Пензы, Саратова, Тамбова и Волгограда, силы ПВО продолжают отражать атаки БПЛА в ряде регионов России. Сводку угроз на 4:00 мск 19 декабря опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Аэропорт Волгоград... Аэропорты Калуга (Грабцево), Пенза, Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов", — говорится в заявлениях официального представителя Росавиации Артёма Кореняко от 0:33 и 3:31 мск.
По сообщениям местных каналов, силы ПВО в течение ночи отражали налёты украинских БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге и Орле.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) к этому часу объявлялась в Липецкой, Ульяновской, Орловской, Ростовской, Херсонской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Запорожской областях, в Ставропольском крае, в Краснодарском крае, в Крыму, в ДНР и ЛНР.
В Курской, Тульской, Орловской, Калужской, Московской, Ростовской областях и ДНР объявлялась ракетная опасность.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА объявлялся в Тамбовской, Саратовской, Пензенской, Курской областях, в Мордовии, Калмыкии, Адыгее, по всему Северному Кавказу.
Ранее сообщалось, что в результате террористической атаки беспилотника ВСУ в Белгороде ранен пятимесячный ребёнок.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраина.руРоссияРосавиацияПензаВолгоградская областьКалужская областьСаратовская областьаэропортыугрозаБПЛАВСУЛипецкУльяновская областьОрловская областьРостовская областьХерсонская областьБелгородская областьВоронежская областьЗапорожская областьСтавропольский крайкраснодарский крайКрымДНРЛНРКурская областьСеверный Кавказ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:24‼ Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что кредит ЕС Украине предназначен для продолжения конфликта
07:00Рустем Клупов: Если Россия не победит на Украине как в 1945 году, ей придется напрямую воевать с Европой
06:00Самый большой страх Зеленского: Колташов раскрыл причину призывов Киева к "перемирию"
05:50"СВО перешла в этап войны на истощение": Копылов сравнил спецоперацию на Украине с Первой мировой
05:40"Смертельный удар по репутации ЕС": эксперт предупредил о последствиях воровства российских денег
05:30"Оборона просто обвалится": Копылов предсказал судьбу украинского гарнизона в Гуляйполе
05:18"Ногами сегодня в разведку не ходят": о работе расчетов БПЛА "Орлан-10" на Днепропетровском направлении
05:15"Святогорск всегда был занозой": Измайлов — о главной проблеме наступления на левом берегу Донца
05:06Американская парадигма: Сладкая дипломатия. США закупили максимум шоколада и мороженого в РФ с начала СВО
05:00Добро не знает расстояний: из Новосибирска – с любовью к тем, кто на передовой
04:52Украина потеряла миллион людей. Эксперты об утрате Украиной политического и экономического суверенитета
04:51Вновь Одесса. Сводка ночных ударов ВС РФ по объектам Украины на 4:00
04:45Топнул ногой и ушел в тень: Ростислав Ищенко детально разобрал "мирный план" Трампа
04:30"Мы можем минировать Одесский залив": эксперт о готовности РФ дать жёсткий ответ на танкерные атаки
04:29Работа ПВО и ограничения на полёты. Сводка угроз ракет и БПЛА по регионам России к этому часу
04:16Спецоперация на минувшей неделе. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продвигается вперед
04:15Колташов: США ищут способ превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая
04:10"Глобальные последствия украинского кризиса". Эксперты и политики о будущем Украины и мира
04:00"Наступить Европе на хвост": эксперт предложил ударить по мостам и перекрыть логистику на Дунае
03:51Необходимо переосмысление концепции: главу генштаба Бельгии впечатлила эффективность вооружения России
Лента новостейМолния