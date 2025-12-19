Колташов: США ищут способ превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая - 19.12.2025 Украина.ру
Колташов: США ищут способ превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая
Колташов: США ищут способ превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая
Инициатива США по созданию "Ключевой пятерки" без европейских стран — часть стратегии по отдалению от проигрываемой войны. Вашингтон хочет, чтобы союзники самостоятельно вступили в прямое противостояние с Россией. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-12-19T04:15
2025-12-19T04:15
В настоящее время в США активно обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, КНР, Индия, Япония и Российская Федерация. При этом там нет ни одного представителя ЕС.Отвечая на вопрос о возможном создании объединения Core 5, эксперт напрямую связал эту инициативу с военными планами США. "Я бы рассматривал эти намерения США в том же контексте, что и их намерение уменьшить свое военное присутствие в ряде стран НАТО. Например, убрать американских военнослужащих из Румынии и заменить их на немецких", — заявил Колташов.По его мнению, это нужно, чтобы страны НАТО могли вступить в вооруженный конфликт с Россией. Для этого же предлагается вывести США из НАТО.Он подчеркнул, что конечная цель Вашингтона — дистанцироваться от конфликта в Европе. "Не уверен, что это прямо сейчас удастся провернуть, но сама формула яснее ясного. США дистанцируются от происходящего, ожидая победы над Россией и Китаем. При этом они будут имитировать диалог и открытость", — пояснил политолог.По словам эксперта, эта стратегия направлена на превращение Европы в инструмент против России и Китая. "Они ищут способ, как, представ нейтральной страной, превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая. Против России – в военной плоскости. Против Китая – в экономической", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
Инициатива США по созданию "Ключевой пятерки" без европейских стран — часть стратегии по отдалению от проигрываемой войны. Вашингтон хочет, чтобы союзники самостоятельно вступили в прямое противостояние с Россией. Об этом экономист, политолог, директор Института нового общества Василий Колташов рассказал в интервью изданию Украина.ру
В настоящее время в США активно обсуждают возможность создания объединения под названием Core 5 ("Ключевая пятерка") на замену G8, куда вошли бы США, КНР, Индия, Япония и Российская Федерация. При этом там нет ни одного представителя ЕС.
Отвечая на вопрос о возможном создании объединения Core 5, эксперт напрямую связал эту инициативу с военными планами США. "Я бы рассматривал эти намерения США в том же контексте, что и их намерение уменьшить свое военное присутствие в ряде стран НАТО. Например, убрать американских военнослужащих из Румынии и заменить их на немецких", — заявил Колташов.
По его мнению, это нужно, чтобы страны НАТО могли вступить в вооруженный конфликт с Россией. Для этого же предлагается вывести США из НАТО.
Он подчеркнул, что конечная цель Вашингтона — дистанцироваться от конфликта в Европе. "Не уверен, что это прямо сейчас удастся провернуть, но сама формула яснее ясного. США дистанцируются от происходящего, ожидая победы над Россией и Китаем. При этом они будут имитировать диалог и открытость", — пояснил политолог.
По словам эксперта, эта стратегия направлена на превращение Европы в инструмент против России и Китая. "Они ищут способ, как, представ нейтральной страной, превратить Европу в инструмент борьбы против России и Китая. Против России – в военной плоскости. Против Китая – в экономической", — констатировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Василий Колташов: США делают все, чтобы втянуть Европу в торговую войну с Китаем и прямую войну с Россией" на сайте Украина.ру.
Также про ситуацию вокруг переговоров — в материале "Окуклиться и отгородиться не получится. Сергей Ермаков о том, готовы ли США отказаться от НАТО и Европы" на сайте Украина.ру.
