https://ukraina.ru/20251219/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-nesmotrya-na-soprotivlenie-protivnika-vs-rf-prodvigaetsya-vpered-1073303902.html

Спецоперация на минувшей неделе. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продвигается вперед

Спецоперация на минувшей неделе. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продвигается вперед - 19.12.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Несмотря на сопротивление противника, ВС РФ продвигается вперед

Ситуация на купянском участке фронта в Харьковской области остается напряженной, а боевые действия носят затяжной и маневренный характер. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают предпринимать попытки перехватить инициативу, однако эти действия оборачиваются для них значительными потерями.

2025-12-19T04:16

2025-12-19T04:16

2025-12-19T04:16

россия

северск

украина

андрей белоусов

вооруженные силы украины

минобороны

вкс

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/04/1057898215_0:0:1287:724_1920x0_80_0_0_a6a7749e33bf3787012d3aef1f17f953.jpg

Основные боестолкновения в последние дни разворачиваются непосредственно в окрестностях Купянска. Противник пытается атаковать плацдармы, удерживаемые огневые рубежи российской армии и организовать контрнаступательные действия. Однако сталкивается с жестким и выверенным огневым валом (нанесением ударов из всех видов наземного и воздушного базирования). Подразделения российской армии группировки войск "Запад" применяют гибкую тактику, включая отход на заранее подготовленные вспомогательные позиции с последующим маневром и ударом по флангам наступающих сил противника. Стоит отметить, что подобные действия не означают утрату рубежей, а являются частью тактического замысла.Командование ВС РФ активно использует систему огневых "мешков", в которые заманиваются штурмовые группы противника. В этих районах они оказываются под перекрестным огнем. Существенную роль играет комплексная разведка, в том числе с применением беспилотников различных типов, что позволяет заранее выявлять направления подготовки атак.В этом районе, как правило, действуют штурмовые группы ВСУ, в которые включены иностранные наемники, преимущественно из стран Латинской Америки. Речь идет о колумбийцах, перуанцах и мексиканцах, действующих в составе небольших отрядов численностью от 10 до 20 человек. Одним из направлений их попыток проникновения в город стало кладбище на юго-западе Купянска. Как сообщили в пресс-центре группировка войск "Запад", именно с этого направления боевики пытались выйти к микрорайону Юбилейный, однако их действия последовательно пресекаются.Продвижение наших армейских подразделений обеспечивается мощной огневой поддержкой, включая ВКС, дальнобойную артиллерию и реактивные системы залпового огня. При этом ВСУ часто перебрасывали на это направление бойцов из числа бывших заключенных, однако их боевая эффективность остается крайне низкой.На минувшей неделе подразделения группировки войск "Запад" в результате активных действий освободили населенный пункт Новоплатоновка в Харьковской области. Кадрами с геолокацией подтверждены тактические успехи на Краснолиманском направлении вблизи Озерного (ДНР), в районе населенного пункта Розы Люксембург (Новое Шахово), на северном охвате Северска, а также на восток от Степногорска (Запорожская область). ВС РФ освободили село Герасимовка в Днепропетровской области. По данным Минобороны, в боях за этот населенный пункт отличился личный состав группировки войск "Восток". Населенный пункт Герасимовка расположена на западном берегу реки Гайчур в одном километре к северу от Песчаного, освобожденного 15 ноября. Таким образом российская армия расширяет плацдарм на правобережье.На других направлениях линии боевого соприкосновения российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в Гуляйполе и заняли значительную площадь южной части города. Кроме того, под контролем российской армии север и восток населенного пункта. В Мирнограде (Димитрове) идет зачистка города от разрозненных групп украинских боевиков. Рядом продолжаются ожесточенные бои в Гришино. На краснолиманском направлении продолжаются бои в Яровой. На запорожском фронте – штурм Приморского и Степногорска.Если оценивать ситуацию в зоне ответственности группировки "Центр", на мой взгляд, стоит отметить некоторые особенности. Продолжаются бои в Гришино. Сырский стягивает резервы к Сергеевке. В Димитрове оборона украинской армии фрагментирована, по опорным пунктам ВСУ наносят удары авиация и артиллерия ВС РФ. Медийный военнослужащий ВСУ с позывным "Мучной" сообщил, что в Димитрове (Мирнограде) территория, контролируемая ВСУ, ежедневно сжимается. По его словам, "центровые" методично наступают клиньями: с юго-запада через частный сектор и с северо-запада через фермерские хозяйства в сторону террикона шахты "Новатор" и террикона шахты № 11 "Родинская". "Зашли, закрепились, подтянули следующих", — подчеркивает украинский спикер ВСУ.Российские войска уверенно наступают к северу от Кирово (Свято-Покровского) и к востоку от Хромовки (оба населённых пункта находятся к юго-западу от Северска). В отличие от Генштаба ВСУ, который просто вычеркнул Северск из своих сводок, некоторые блогеры противника требуют любой ценой остановить "орды орков, рвущихся к Славянску". В частности, небезызвестный "Мучной" пишет: "Меловой карьер уже контролируется противником, участок перешел в красную зону. Это для них удобная точка опоры, с которой они пытаются раскручивать дальнейшее давление. Далее их основное намерение читается как пролезть и закрепиться в балке, которая идет клешней. Эта местность для них ключевая: если там закрепятся, открывается возможность развивать наступление сразу в двух направлениях — севернее Резниковки и западнее в сторону н.п. Кривая Лука. Фактически это попытка создать плацдарм для дальнейшего расширения зоны контроля".С нашей стороны ситуацию "после Северска" военкоры и военные эксперты комментируют более сдержанно. "Противник выбит из укрепа на высоте с отметкой 170,2 (в районе гипсового карьера), где готовил фортификационные сооружения с 2022 г. Оставшись без снабжения по последней посадке, благодаря нашим пилотам БпЛА, противник предпочел отход. Кто смог… Наши подразделения зачистили южнее вражеский опорный пункт на высоте севернее Кирово (Свято-Покровского) и ведут бои по овладению новыми высотами,- рассказывает Юрий Котенок.По его словам, южная (российская) "клешня" продолжает продвигаться в направлении населенных пунктов Каленики и Рай-Александровки северо-западнее Пазено. Есть шансы, что наши войска войдут в Николаевку ещё до Нового года. Николаевка считается восточным пригородом Славянска, и выход к ней, по сути, будет означать начало битвы за последнюю агломерацию ДНР, которая пока еще находится под контролем украинской армии.А тем временем становится известно, какие зверства творили украинские националистические формирования в освобожденном Северске. В телеграммканале "Дневник Десантника" говорится, что в течение двух лет, пока шло сражение за город, фиксировались различные преступления ВСУ: расстрелы мирных жителей, кражи детей, вывоз "скорыми" раненых для разбора на органы. В городе находились и лаборатории черных трансплантологов и многое другое. Можно даже не сомневаться, что будет много оснований для возбуждения уголовных дел, совершенных неонацистами против мирных жителей.Опубликованные видео показывают, с какой огромной радостью жители Северска встречают наших ребят. "Ради этого стоит жить и идти вперёд до полного освобождения всех русских земель… Представьте, что пришлось пережить людям, которые ждали и наконец дождались нас?" — пишет телеграм-канал.Ситуация в зоне ответственности группировки войск "Восток". Продолжается наступление на Гуляйпольский укрепрайон. Попытки ВСУ маневрировать резервами пресекаются ударами БПЛА, в частности, операторы 57-й гвардейской мотострелковой бригады поразили БТР М113, а дроноводы 14-й гвардейской бригады СпН сорвали прорыв, уничтожив два пикапа противника.Кроме того, системно работает авиация 11-й гвардейской армии ВВС и ПВО по позициям ВСУ в Гуляйполе, лишая врага укрытий и возможности стабилизировать оборону. Формирование плацдарма за Гайчуром и давление на город вынуждают украинские войска распылять и без того ограниченные резервы, ослабляя весь участок фронта. И, как видно по утрате противником контроля над северной частью Гуляйполя — обстановка для ВСУ ухудшается с каждым днем. А штурмовые группы ВС РФ уже действуют и на юге города. По мнению украинских военных экспертов, учитывая темпы потери захисниками жилой застройки, столица махновщины перейдет под российский контроль до Нового годаПодразделения группировки войск "Днепр" наносят поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Орехов, Новоандреевка Запорожской области и Отрадокаменка Херсонской области. В течении двух суток уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 19 автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада материальных средств. Об этом сообщило наше Минобороны.На Покровском направлении (не в самом Покровске) продолжается постоянное движение со стороны противоборствующих сторон. Наши подразделения продолжают основательно закрепляться и наращивать силы и средства для дальнейших наступательных действий в северной и северо-западной частях города. Противник активно использует инженерную технику для оборудования новых рубежей обороны.Ну, а в самом Красноармейске наши бойцы проводят тщательную зачистку и стабилизационные мероприятия. Так, в ходе осмотра домов и подвальных помещений военнослужащие группировки войск "Центр" обнаружили бывший пункт управления БПЛА сбежавших украинских неонацистов из так называемого элитного подразделения "Птахи Мадьяра". Очень похоже на то, что убегали в последнюю минуту из-за прорыва наших штурмовиков — бросили десятки FPV-дронов на радиоуправлении, катушки с оптоволокном, боеприпасы, пульты и станции управления дронами. Понимади, что если окажутся в плену, то их ждет справедливое правосудие, ведь жертвами этих дроноводов неоднократно были местные жители с белым флагом в руках, что не раз было подтверждено кадрами с беспилотников российских подразделений.В начале минувшей недели состоялась традиционная расширенная коллегия Минобороны России. Помимо Верховного Главнокомандующего ВС РФ В. Путина, руководящего состава минобороны и других силовых структур, в мероприятии приняли участие и все представители Совбеза, а также руководители приграничных регионов нашей страны. Самый главный посыл – Россия прекрасно видит подготовку Европы и НАТО к войне с Россией. Такие действия действительно несут опасность для нашего государства, поэтому Россия предпринимает все необходимые меры для защиты своего суверенитета и целостности.На фоне этого, как отмечают наши ведущие военные эксперты, изменился и подход России к проведению специальной военной операции. Напрямую российский президент и военный министр об этом не заявляли. Но если проанализировать их выступления в целом, то теперь подразумевается, что остановить нужно не только Украину, но и Брюссель с его маниакальным желанием нанести стратегическое поражение России. При этом достижение целей СВО не только успокоит Киев, но и разрушит милитаристские планы Евросоюза.Как отмечалось на коллегии, российские войска на многих направлениях серьезно активизировались. Но вот пока о полномасштабной наступательной стратегической операции говорить рано. Полностью разделяю мнение наших экспертов в том, что ВС РФ только готовят всю зону проведения СВО к таким действиям: занимают выгодные позиции, "зачищают" украинские очаги обороны, выравнивают линию фронта.Если говорить о реалиях СВО, то сейчас российское командование завершает освобождение Купянска и разгром Заоскольской группировки ВСУ, готовится к штурму Славянско-Краматорской агломерации, закрепляется на выгодных позициях в Запорожской и Днепропетровской областях. И только выполнив эти задачи, можно будет говорить о начале стратегического наступления ВС РФ. Эти выводы косвенно подтверждают и слова российского министра обороны Андрея Белоусова, который заявил, что "Обрушение обороны вооруженных сил Украины неизбежно".

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

россия

северск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

россия, северск, украина, андрей белоусов, вооруженные силы украины, минобороны, вкс, эксклюзив