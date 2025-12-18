https://ukraina.ru/20251218/sammit-oderzhimykh-kak-es-probival-dalneyshuyu-voynu-s-rossiey-za-ee-zhe-dengi--1073331367.html

Саммит одержимых: как ЕС пробивал дальнейшую войну с Россией за ее же деньги

В Бельгии 18 декабря прошел первый день европейского саммита, на котором, как ожидалось, могло прозвучать решение о судьбе замороженных российских активов. Этого в итоге не произошло. В итоговом коммюнике ни слова про это сказано не было

Туск увидел переломОбстановка в Брюсселе в день саммита оказалась боевой. Вопрос Украины и ее кредита был основным, однако между делом обсуждались и другие важные для Европы дела. Одно из них касалось соглашения о торговле со странами Латинской Америки, против чего выступили европейские фермеры.Тысячи протестующих съехались в столицу Бельгии и на тракторах заблокировали Европейский квартал. К вечеру ситуация накалилась: импровизированные баррикады вспыхнули огнем, начались стычки с полицией.Общая нервозная обстановка сказалась и на участниках саммита. Так, президент Франции Эммануэль Макрон сорвался на журналистов, которые размахивали перед ним микрофонами."У меня микрофоны постоянно двигаются. Я не могу смотреть на все камеры одновременно, у меня не получается. Какая основная камера? Я смотрю в одну камеру, а микрофоны вы больше не двигаете. Хорошо? Иначе это невозможно", - сказал он.Вообще лидеры Европы не отличались в этот день словоохотливостью, что лишний раз подтверждало напряженный ход переговоров за закрытыми дверями. Лишь польский премьер Дональд Туск излучал оптимизм и даже объявил о "переломном моменте"."А переломный момент означает, что все согласны, что стоит попробовать, и что было бы справедливо, оправданно и хорошо для Европы использовать российские средства для Украины. Однако некоторые страны будут бороться всеми силами, чтобы максимизировать свои гарантии", - сказал он.Зеленский хочет денег и пугает ЕвропуПриехал в бельгийскую столицу и Владимир Зеленский. Его выступление напоминало уже традиционный для него "плач Ярославны" с живописанием того, что будет, если Украина окажется с Россией один на один.По его словам, Киеву нужно минимум 40 млрд евро на будущий год. Согласно прогнозу Зеленского, без этой суммы к весне Украина просядет в производстве беспилотников и РФ обойдет ее по этому показателю.Он снова потребовал, чтобы Россия начала выплачивать репарации Украине. Конфискация российских активов, отметил Зеленский, снимет вопрос дальнейшего финансирования украинского государства.Зеленский говорил так, будто он уже получил замороженные активы РФ. Он изъявил готовность направить их на войну, если боевые действия продолжатся, либо же на восстановление страны в случае заключения мирного соглашения."Если решение о конфискации российских активов не будет принято сейчас, другие почувствуют, что Европу можно победить", - сказал он.Лидер правящего на Украине режима вообще в этот вечер разговорился сверх всякой меры. В его речи даже прозвучал намек, что Киев ждет, пока президент США Дональд Трамп отойдет в мир иной."Соединенные Штаты пока не видят нас в НАТО. Именно пока. Все в нашей жизни находится в состоянии «пока». Может быть, их позиция со временем изменится. Может быть, кто-то со временем поймет, что украинская армия только усилит НАТО, а не наоборот. Политики меняются. Кто-то живет, кто-то умирает. Такова жизнь", - сказал он.Не обошлось и без комических ситуаций - Зеленский снова попал впросак со знанием английского."Если Европа сейчас не примет решение, тогда все войны, которые мы слышали в течение многих лет о нашей европейской солидарности... будут бессмысленными", - сказал Зеленский, имея в виду не "войны" (wars), а "слова" (words).Кроме того, журналисты отметили, что у него не получилось слово "оправдания" (excuses), которое в его исполнении оказалось более созвучным с "излишествами" (excesses).Зеленский не стал ждать окончания мероприятий в Брюсселе и итогового решения. Тем же днем он отправился с визитом в Польшу.Какой у европейцев планКак пишет Reuters, в распоряжении агентства оказался проект решения ЕС по российским активам, но еще окончательно не принятый. Отмечается, что лидеры ЕС планируют обратиться к институтам Евросоюза с просьбой срочно принять инструменты для создания репарационного займа, обеспеченного денежными средствами, связанными с замороженными активами РФ."В проекте перечислены несколько условий для займа, в их числе полное соблюдение договорных обязательств держателей активов, равное обращение, соблюдение двусторонних инвестиционных договоров и требование о том, чтобы средства поддерживали как оборонную промышленность Украины, так и Евросоюза. В проекте также говорится, что лидеры ЕС хотят, чтобы репарационный кредит предоставлял финансовую поддержку Украине, начиная со второго квартала 2026 года, включая финансовое обеспечение ее военных нужд", - говорится в сообщении.По информации Financial Times, участники переговоров достигли прогресса касательно юридических гарантий."Нерешенными остаются вопросы механизма обеспечения ликвидности, который должен гарантировать быстрый доступ к наличности в случае необходимости возврата средств России, а также вопрос защиты активов Euroclear в России", - пишет издание со ссылкой на высокопоставленные источники в ЕС.Если юридическое решение по "репарационному кредиту" будет принято в эти дни, то Европарламент (ЕП) может проголосовать по этому вопросу в январе."Очевидно, что сначала должны пройти переговоры [с Советом Евросоюза], но в ЕП не будет никаких препятствий, так как для этого имеются большинство и политическая воля», – сказала председатель ЕП Роберта Метсола на пресс-конференции.Как сообщило издание Politico, окончательного решения по активам РФ в Брюсселе так и не приняли, члены ЕС отложили эту тему. Отмечается, что переговоры затягиваются из-за Бельгии, которая так и не согласилась с изъятием российских активов. Немецкое агентство dpa утверждает, что требование бельгийских властей разделить ответственность поддержал канцлер ФРГ Фридрих Мерц. Он выразил согласие, чтобы были задействованы замороженные в Германии российские активы.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва даст ответ на любые действия со своими активами, "для этого будут задействоваться все возможные правовые механизмы"."Сейчас такое ощущение, что они все одержимы одной мыслью: как бы найти деньги на продолжение войны", - сказал он.По его словам, отвечать за такое будут те, кто принимал это решение, коллегиально или персонально, а также те, кто его исполнял.Вняли ли европейцы предупреждениям, либо же просто не смогли найти общий язык, но ожидаемого решения по активам РФ принято не было. В опубликованном по итогам работы первого дня саммита коммюнике ничего на эту тему не говорится.Документ начинается с главы II, которая посвящена Ближнему Востоку. Предположительно, неопубликованная первая глава как раз посвящена Украине, однако обнародовать ее не стали. Скорее всего, как раз по причине того, что компромиссное решение так и не было найдено. Глава III посвящена безопасности и обороне ЕС, глава IV - многолетнему финансовому плану, глава V - расширению ЕС, глава VI - миграции, а глава VII включает ряд менее значимых вопросов, отмечает РИА Новости. О том, как встреча в Бельгии стала наглядной демонстрацией глубокого стратегического и правового кризиса западного проекта - в материале издания Украина.ру Саммит ЕС в Брюсселе: Как авантюра с российскими активами расколола Европу и обнажила её кризис.

