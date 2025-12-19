https://ukraina.ru/20251219/smertelnyy-udar-po-reputatsii-es-ekspert-predupredil-o-posledstviyakh-vorovstva-rossiyskikh-deneg-1073335923.html

"Смертельный удар по репутации ЕС": эксперт предупредил о последствиях воровства российских денег

План Евросоюза по изъятию российских активов является отчаянной попыткой продлить финансирование Киева, который лишился помощи США. Этот шаг нанесет непоправимый ущерб имиджу ЕС как надежного финансового центра. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал историк, автор книг о Первой мировой войне Кирилл Копылов

2025-12-19T05:40

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/1b/1070757385_0:21:610:364_1920x0_80_0_0_c58837e46e5d980b7c73f69e2e1aa0d1.jpg

Копылов напомнил, что в основе любого конфликта лежат простые вещи. "Что касается затеи Евросоюза о конфискации российских активов, то это опять-таки вопрос к древней сентенции, что любая война – это вопрос денег и людей", — заявил эксперт.По его словам, конфискация даст киевскому режиму лишь кратковременную передышку. "Если это произойдет, Украина получит возможность не рухнуть следующие 12-16 месяцев", — отметил историк.Однако последствия изъятия российских активов для Европы будут катастрофическими, уверен Копылов. "Но, как говорят сами адекватные европейцы, это нанесет смертельный удар по репутации Евросоюза как безопасного финансового центра, от которого он не оправится вне зависимости от того, что же потом будет с Украиной", — подчеркнул он. "То есть это вопрос внутренних проблем Европы, а не российско-украинского конфликта", — резюмировал собеседник издания.Полный текст комментария "Военный эксперт Кирилл Копылов: ВСУ потеряют Гуляйполе, но могут получить шанс продержаться еще год" на сайте Украина.ру.Про важные аспекты спецоперации — в материале Александра Чаленко "Писатель Дмитрий Филиппов: До укрытия не дошли 30 м, Калина пропустил меня вперед, а по нему ударил FPV" на сайте Украина.ру.

